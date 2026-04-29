Questa startup sta per realizzare il primo albergo sulla Luna. Aprirà nel 2032

Diventare pilota dell’aviazione militare a 16 anni, lavorare al software di Tesla prima dei 20, sviluppare un esperimento di stampa 3D per la NASA e fondare una startup spaziale a 21. Il profilo di Skyler Chan è quello di un fondatore fuori dall’ordinario, e il progetto che sta portando avanti lo è altrettanto: costruire il primo hotel della storia sulla Luna, con l’obiettivo di aprire le porte ai primi ospiti entro il 2032.

La società si chiama GRU Space ed è stata fondata nel 2025. Da oggi accetta candidature da parte di viaggiatori disposti a versare depositi fino a un milione di dollari per assicurarsi un posto in quella che potrebbe diventare la prima struttura ricettiva lunare della storia. L’esperienza è pensata sia per chi ha già familiarità con i viaggi spaziali privati, sia per chi è semplicemente attratto dal fascino dell’straordinario come, ad esempio, coppie che immaginano una luna di miele sulla Luna.

Il piano di GRU Space: hotel lunare con primi ospiti a partire dal 2032

Il modello costruttivo che GRU Space intende adottare si distingue dalle soluzioni convenzionali. Invece di trasportare materiali dalla Terra, la società punta a utilizzare sistemi robotici per trasformare il suolo lunare in elementi costruttivi, realizzando habitat modulari in grado di resistere alle condizioni estreme della superficie lunare.

Se le autorizzazioni regolamentari arriveranno nei tempi previsti, i lavori di costruzione potrebbero iniziare già nel 2029, con una missione dimostrativa che dovrà validare il processo di trasformazione del suolo lunare in mattoni. I primi ospiti sono attesi per il 2032, una tempistica che si allinea con i piani della NASA per stabilire una presenza umana permanente sulla Luna.

Le ambizioni del fondatore e il progetto Marte

Chan è entrato in Y Combinator, il più noto acceleratore di startup al mondo, come il più giovane fondatore spaziale in solitaria mai ammesso al programma. Come anticipato, prima di GRU Space aveva lavorato al software dei veicoli Tesla e contribuito allo sviluppo di un esperimento di stampa 3D finanziato dalla NASA e inviato nello spazio: “Sono ossessionato dallo spazio da quando ero bambino, ho sempre voluto diventare astronauta e mi sento estremamente fortunato a fare il lavoro della mia vita”, ha dichiarato.

Le ambizioni di GRU Space non si fermano al turismo lunare. La società guarda a progetti più vasti: contribuire alla costruzione della prima base americana sulla Luna, completa di strade e infrastrutture logistiche, per poi espandersi verso habitat delle dimensioni di una città su Marte e avamposti nella fascia degli asteroidi. “Se ci riusciremo, miliardi di esseri umani nasceranno sulla Luna e su Marte”, ha detto Chan.