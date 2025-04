Questa startup ha aumentato l’utile dell’814% in un anno, non solo grazie a un modello di business che cresce, ma anche all’impatto sociale che offre. La sua forza sta nella capacità di formare professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro, rispondendo alla crescente domanda di competenze digitali.

Dietro questo successo c’è un team che ha saputo anticipare le necessità del mercato e creare opportunità reali per i giovani, trasformando la formazione in un ponte diretto verso il lavoro. Un approccio che riflette i principi delle società benefit, dove la crescita economica si accompagna a un impegno verso il benessere sociale e ambientale.

Il suo successo è stato riconosciuto a livello internazionale, tanto da farla entrare nella lista del Financial Times delle aziende a più rapida crescita in Europa. Un risultato che va oltre i numeri, dimostrando come l’innovazione possa creare non solo un business di successo, ma anche un impatto positivo e duraturo nella società. [...]