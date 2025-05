Questa catena di farmacie ha risparmiato quasi €450 milioni grazie ai robot

Una delle più grandi catene di farmacie al mondo, Walgreens, ha dichiarato di aver risparmiato circa 500 milioni di dollari (quasi 450 milioni di euro) grazie all’introduzione massiccia di robot nei suoi centri di micro-fulfillment. Questi hub automatizzati, attivi dal 2021, gestiscono oggi il 40% delle prescrizioni di 4.800 negozi del gruppo, per un totale di 16 milioni di ordini evasi ogni mese.

L’obiettivo, entro la fine del 2025, è estendere il servizio a 5.000 punti vendita e aumentare ulteriormente la quota di prescrizioni gestite dai robot.

L’automazione, infatti, non solo ha permesso di abbattere i costi operativi e ridurre gli sprechi di magazzino, ma ha anche liberato tempo prezioso per il personale, che ora può dedicarsi maggiormente all’assistenza e ai servizi clinici per i clienti.

Come funziona la rivoluzione robotica nelle farmacie? Il caso Walgreens I micro-fulfillment center di Walgreens rappresentano una delle innovazioni più significative nel settore farmaceutico degli ultimi anni. Quando una farmacia riceve una prescrizione, il sistema valuta se gestirla in loco o inviarla a uno degli 11 centri robotizzati. In questi hub, robot, nastri trasportatori e scanner lavorano in sinergia per assemblare con precisione le confezioni di farmaci, sotto la supervisione di un team di farmacisti e tecnici che garantiscono la correttezza degli ordini. L’impatto di questa automazione è stato notevole: Walgreens ha registrato un incremento del 126% nel volume delle prescrizioni gestite anno su anno, mentre i costi sono scesi del 13%. Inoltre, le farmacie che utilizzano i centri automatizzati hanno aumentato del 40% la somministrazione di vaccini rispetto a quelle tradizionali, migliorando così anche la redditività del servizio. Secondo i vertici dell’azienda, i robot consentono di ottimizzare la gestione delle scorte, ridurre gli errori e offrire un servizio più rapido e sicuro ai pazienti e sono ormai “la spina dorsale” dell’efficienza operativa. Sempre più attori del settore stanno infatti investendo nell’automazione: colossi come Amazon Pharmacy, Walmart e CVS stanno sperimentando soluzioni simili, ma Walgreens è tra i pochi ad aver reso pubblici i dati sui risparmi e l’impatto positivo della robotica sulle sue attività. leggi anche Robot in ascesa: l’automazione raddoppia nella manifattura globale