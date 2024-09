Quanto vale un lev bulgaro in euro? Ecco cosa cambia con l’adozione della moneta unica

La Bulgaria continua la sua preparazione all’adozione dell’euro, non ancora avvenuta poiché non sono stati soddisfatti i criteri macroeconomici stabiliti dall’Eurozona e controllati dalla Bce.

Attualmente il tasso di cambio EUR/BGN è pari a 1.9559. Questo significa che un euro vale 1.9559. La domanda che si pongono i cittadini bulgari, che attendono l’arrivo della moneta unica al massimo nel 2026, è quale sarà il valore della conversione.

Il 7 agosto 2024, l’Assemblea nazionale di Sofia ha approvato la legge per l’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria. La legge è stata poi promulgata nella Gazzetta ufficiale e la piena adozione dell’euro da parte della Bulgaria avverrà probabilmente nel 2026. La legge, parte fondamentale della base giuridica per l’introduzione dell’euro in Bulgaria, fornisce alle aziende e ai cittadini informazioni su come avverrà il passaggio alla moneta europea. L’adozione della legge era stata identificata come una priorità dopo la decisione del governo di accelerare l’ingresso della Bulgaria nella zona euro.

Il testo definisce lo scambio e la fornitura di banconote e monete, il periodo di doppia circolazione del lev bulgaro (BGN) e dell’euro (EUR), i principi e le regole fondamentali, le regole generali per la conversione della valuta, la regolamentazione e le misure amministrative obbligatorie. Tuttavia, potrebbe esserci una sorpresa - amara - inaspettata.

Avvocati ed economisti bulgari hanno infatti identificato nelle modifiche alla legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento per l’adozione dell’euro delle contraddizioni con il testo sull’introduzione dell’euro già adottato, poiché in teoria si parla di un arrotondamento del lev bulgaro. Cosa c’è da sapere.

Bulgaria verso l’euro: cosa cambia?

Secondo le fonti ufficiali, l’euro verrà introdotto in Bulgaria una volta soddisfatto il criterio di stabilità dei prezzi, il che dovrebbe avvenire a settembre o ottobre, dopodiché potrebbe essere preparato un rapporto di convergenza straordinario con l’obiettivo di adozione fissato al 1° luglio 2025.

A causa dell’attuale incertezza politica nel Paese e della pressione inflazionistica a livello nazionale, questa data rimane un obiettivo, ma è tutt’altro che certo che l’adozione avverrà in quel momento.

Si prevede che la questione sarà più chiara verso la fine del 2024, quando si saprà se i livelli di inflazione sono in linea con i criteri di Maastricht. Al momento, tuttavia, non si prevede che l’adozione dell’euro verrà posticipata fino al 2026. Il percorso di conversione della moneta, comunque, sarà graduale. Queste le tappe principali:

Alla data di introduzione dell’euro in Bulgaria, tutti i conti (correnti, depositi, risparmi e altri conti presso le banche locali) saranno convertiti in euro al tasso di cambio ufficiale in un’unica conversione automatica e gratuita.

La BNB cambierà le banconote e le monete in euro gratuitamente, in quantità illimitate e senza limiti di tempo, al tasso di cambio ufficiale a partire dal giorno dell’introduzione della moneta europea. Ci sarà un “periodo di doppia tariffazione” durante il quale i prezzi e gli altri importi monetari da pagare, accreditare e addebitare saranno visualizzati e presentati ai cittadini sia in BGN che in EUR. È previsto un periodo di transizione per i cittadini, durante il quale entrambe le valute saranno considerate moneta legale, allo scopo di consentire un efficiente cambio di banconote e monete da BGN a EUR.

Il quesito più importante riguarda il valore della conversione. Nella nuova legge sull’introduzione dell’euro si afferma che “la conversione da BGN a EUR viene effettuata dividendo il valore numerico in BGN per l’intero valore numerico del tasso di cambio ufficiale espresso con sei cifre con tutte e cinque le cifre decimali”.

Inoltre questo testo si basa sul Regolamento Europeo 1103/97, e si stabilisce che “l’importo ottenuto viene arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra decimale”. Gli esperti hanno commentato che la rivalutazione lev-euro dovrebbe avvenire al tasso di cambio di 1,95583 lev-euro, ma nei testi presentati per la discussione pubblica, per comodità è stata espressa l’indicazione di un arrotondamento. Su questo punto non è stata fatta chiarezza e si attendono delucidazioni.

