Quanto petrolio sta vendendo la Russia e quanto può guadagnare nel 2024?

Le spedizioni di greggio della Russia sono salite ai massimi degli ultimi tre mesi, con più petrolio disponibile per l’esportazione dopo che le raffinerie del Paese hanno intrapreso la manutenzione stagionale. Questo è quanto emerso dall’osservazione dei dati da parte di Bloomberg.

I carichi medi di quattro settimane sono cresciuti di circa 60.000 barili al giorno nella settimana fino al 6 ottobre, raggiungendo il massimo dall’inizio di luglio. I numeri sono interessanti poiché offrono uno sguardo sulle entrate di Mosca, necessarie per finanziare la guerra.

Nonostante le sanzioni, la nazione sta ancora godendo dei vantaggi della vendita di petrolio pur in un mercato globale radicalmente cambiato. Quanto greggio vende ancora la Russia? I dati di oggi e le previsioni.

Russia, quanto petrolio vende e quanto incassa?

L’aumento dei flussi di petrolio venduto in quattro settimane è arrivato nonostante le spedizioni dai porti baltici e asiatici siano diminuite in un periodo di sette giorni.

La produzione di greggio russa è scesa al di sotto dell’obiettivo OPEC+ del Paese il mese scorso, ha detto Mosca. Il valore lordo delle esportazioni di greggio della Russia è diminuito a 1,54 miliardi di dollari nei sette giorni fino al 6 ottobre, da 1,68 miliardi di dollari nel periodo fino al 29 settembre.

Il calo delle spedizioni settimanali è stato in parte compensato dall’aumento dei prezzi medi del greggio russo, che sono stati sostenuti da un aumento più ampio dei benchmark globali tra le preoccupazioni del mercato che l’aggravarsi del conflitto tra Iran e Israele possa interrompere le forniture in Medio Oriente.

Le entrate petrolifere dello Stato russo hanno mostrato un piccolo aumento annuo a settembre, a spese dei produttori di petrolio del Paese. Il Governo ha infatti compensato l’indebolimento dei prezzi dell’energia dimezzando i sussidi mensili ai produttori di greggio della nazione.

Il petrolio rimane una fonte chiave di fondi per il Cremlino, che cerca di resistere alle sanzioni occidentali e di coprire i crescenti costi militari dell’invasione dell’Ucraina.

Dove va il petrolio russo?

Circa 1,31 milioni di barili al giorno di greggio sono stati caricati su petroliere dirette in Cina nella settimana in focus.

Le importazioni via mare della nazione asiatica sono aumentate di circa 800.000 barili al giorno per quanto riguarda il greggio consegnato dalla Russia tramite oleodotto, direttamente o attraverso il Kazakistan.

I flussi sulle navi che segnalano le destinazioni in India sono stati in media di 1,49 milioni di barili al giorno, in calo rispetto agli 1,53 milioni rivisti per il periodo fino al 29 settembre.

È probabile che sia le cifre cinesi che quelle indiane aumentino man mano che i porti di scarico diventeranno chiari per le navi che attualmente non mostrano destinazioni finali.

L’equivalente di circa 230.000 barili al giorno era sulle navi che segnalavano Port Said o Suez in Egitto. Questi viaggi in genere terminano nei porti dell’India o della Cina e si presentano come “Asia sconosciuta” fino a quando non diventa evidente una destinazione finale.

Quanto guadagnerà la Russia dal petrolio nel 2024

Circa un mese fa, il ministero dell’Economia russo ha rivisto al rialzo le sue previsioni per il 2024 per le vendite di petrolio e gas, fonti chiave di entrate di bilancio, con 17,4 miliardi di dollari in più rispetto alla stima precedente a 239,7 miliardi di dollari.

La prospettiva di prezzo più positiva ha aiutato a migliorare la stima, secondo un documento visionato da Reuters.

Nello specifico, il rapporto ha mostrato che le esportazioni di greggio russo sono viste salire a 239,9 milioni di tonnellate (4,8 milioni di barili al giorno) quest’anno da 238,3 milioni di tonnellate nel 2023.

Il ministero russo prevede inoltre che il prezzo medio del petrolio venduto per l’esportazione salirà quest’anno a 70 dollari al barile, una revisione al rialzo di 5 dollari rispetto a una stima fatta ad aprile. Anche questo dato è in aumento rispetto ai 64,5 dollari del 2023 e al di sopra del limite di prezzo di 60 dollari al barile imposto dall’Occidente. Il fattore geopolitico sta già facendo alzare le quotazioni.

Le revisioni sulle entrate da gas e greggio - in rialzo - in definitiva significano maggiori entrate. Guadagnare quasi 240 miliardi di dollari dalle esportazioni di petrolio e gas quest’anno rappresenterebbe un aumento di 13 miliardi di dollari rispetto al 2023.

Unico freno per il mercato energetico russo è rappresentato dalla politica dell’OPEC. La Russia sta partecipando agli sforzi del cartello per frenare la produzione di petrolio e sostenere il mercato volatile.

Nelle stime aggiornate, la produzione petrolifera russa è vista in calo a 521,3 milioni di tonnellate quest’anno da 529,6 milioni di tonnellate nel 2023 e in calo di 1,7 milioni di tonnellate rispetto alla stima precedente.

Tuttavia, l’obiettivo è esportare di più e a prezzi maggiori che garantiscono buone entrate a Mosca.

