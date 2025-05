Quanto guadagno se compro il nuovo BTP Italia? Calcolo del rendimento

Come avrete certamente letto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato recentemente che da martedì 27 a venerdì 30 maggio 2025 si terrà una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione italiana pensato soprattutto per il risparmiatore individuale.

Il nuovo BTP Italia avrà il regolamento 4 giugno 2025, una durata di 7 anni e un premio finale extra pari all’1% per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, cioè sino al 4 giugno 2032. Come per le precedenti emissioni, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si svolgerà da martedì 27 a giovedì 29 maggio, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali; la seconda fase avrà luogo nella mattinata del 30 maggio e sarà riservata solo agli investitori istituzionali. I tassi minimi garantiti saranno comunicati lunedì 26 maggio.

Ma è opportuno investire in un bond indicizzato all’inflazione ora che l’inflazione sta scendendo?

