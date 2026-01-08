Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quanto guadagna un veterinario in Italia? Guida allo stipendio

Money.it Guide

8 Gennaio 2026 - 17:51

Ecco gli stipendi dei veterinari nel nostro Paese e il salario medio in base all’inquadramento, all’esperienza e al livello lavorativo.

Quanto guadagna un veterinario in Italia? Guida allo stipendio

Quanto guadagna un veterinario è una domanda che accompagna da sempre una delle professioni più amate e simboliche dell’immaginario collettivo. Quando a un bambino viene chiesto che lavoro vorrebbe fare da grande, il veterinario è spesso tra le prime risposte: una professione che richiama cura, empatia e passione per gli animali. Ma dietro questa vocazione si cela una realtà professionale complessa, articolata e non sempre adeguatamente valorizzata dal punto di vista economico. Soprattutto in Italia.

Il veterinario è un professionista sanitario a tutti gli effetti, specializzato nella cura e nel benessere degli animali, ma anche nella tutela della salute pubblica, nella sicurezza alimentare e nella prevenzione delle zoonosi. Può esercitare come dipendente, nel settore pubblico o privato, oppure come libero professionista, gestendo un proprio ambulatorio o collaborando con strutture veterinarie.

Per diventare veterinario è necessario conseguire una laurea in Medicina Veterinaria, un corso di studi a ciclo unico della durata di cinque anni, a numero chiuso, seguito dal superamento dell’esame di Stato e dall’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari, oggi coordinato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI. Solo dopo questo percorso è possibile esercitare legalmente la professione, senza che sia previsto un obbligo formale di praticantato.

Secondo i dati FNOVI, in Italia oggi operano oltre 33.000 medici veterinari, con una distribuzione ormai equilibrata tra uomini e donne e un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Questo aumento numerico testimonia una domanda crescente di servizi veterinari, trainata dall’aumento degli animali da compagnia, dalla maggiore attenzione al benessere animale e dall’evoluzione delle normative sanitarie europee. Tuttavia, come evidenziato da numerosi studi ufficiali, la crescita della professione non sempre si accompagna a un parallelo miglioramento delle condizioni economiche.

Quanto guadagna un veterinario in Italia? I dati ufficiali in base a settori e specializzazioni

Non è semplice definire quanto guadagna un veterinario in Italia, viste le tante specializzazioni di questa professione e le differenze tra chi lavora come autonomo e chi invece come dipendente.

Ci sono infatti quattro settori per quanto riguarda i medici veterinari:

  • animali domestici o da compagnia;
  • animali da allevamento;
  • fauna selvatica e animali esotici;
  • medicina preventiva e ispezione alimentare.

In base alla specializzazione, ecco generalmente dove può lavorare un veterinario:

  • ambulatori e cliniche private;
  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • allevamenti e aziende agroalimentari;
  • centri di ricerca o parchi zoologici.

A incidere sul salario ci sono fattori come la specializzazione, l’esperienza, la forma contrattuale, l’area geografica e il settore di impiego.

Uno dei riferimenti più autorevoli resta il Rapporto Censis-FNOVI “Il valore sociale dei medici veterinari”, che ha analizzato i redditi della professione incrociando dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di AlmaLaurea e delle casse previdenziali. Il rapporto ha definito quello del veterinario come “un lavoro che non produce un adeguato riconoscimento economico”, soprattutto se confrontato con altre professioni sanitarie.

Secondo i dati AlmaLaurea citati dal Censis (nel lontano 2019), a cinque anni dalla laurea i medici veterinari percepiscono un reddito netto medio mensile di circa 1.270 euro, contro i 1.820 euro dei medici chirurghi e oltre 2.100 euro degli odontoiatri.

A questi dati si affiancano quelli più recenti di AlmaLaurea, che mostrano una situazione leggermente migliorata per i neolaureati: a un anno dal titolo, i laureati in Medicina Veterinaria percepiscono in media circa 1.400 euro netti al mese, con un tasso di occupazione superiore all’85%.

A livello internazionale, l’indagine della Federation of Veterinarians of Europe (FVE) evidenzia come l’Italia resti sotto la media europea: la mediana dei redditi veterinari italiani è stimata intorno ai 31.000 euro annui, contro valori decisamente più alti in Paesi come Germania, Francia o Regno Unito, che in alcuni casi doppiano i professionisti del nostro Paese.

leggi anche

Cosa fare se non si hanno i soldi per il veterinario?
Cosa fare se non si hanno i soldi per il veterinario?

Lo stipendio medio di un veterinario dipendente (pubblico e privato)

Lo stipendio di un veterinario dipendente varia in modo significativo tra settore privato e pubblico. Nel privato, soprattutto nei primi anni di carriera, molti veterinari lavorano come collaboratori o dipendenti di cliniche e ambulatori con retribuzioni contenute.

Secondo i dati raccolti da AlmaLaurea e confermati da analisi di settore, un veterinario dipendente all’inizio della carriera guadagna in media tra 1.200 e 1.800 euro netti al mese, con una crescita graduale legata all’esperienza e alla specializzazione.

Con il passare degli anni, e soprattutto in cliniche strutturate o specialistiche, lo stipendio può salire fino a 2.500-3.000 euro netti mensili, con punte più elevate per figure altamente qualificate, come chirurghi veterinari o responsabili di struttura. Tuttavia, va considerato che una parte significativa dei rapporti di lavoro nel privato avviene con contratti atipici o collaborazioni, che incidono sulla stabilità del reddito.

Nel settore pubblico, i veterinari operano principalmente nei servizi veterinari delle ASL, negli istituti zooprofilattici sperimentali e negli enti di controllo. Qui la retribuzione è regolata dai contratti collettivi nazionali della dirigenza sanitaria, con stipendi iniziali più stabili ma progressioni lente. Un veterinario pubblico può percepire mediamente tra 1.500 e 2.800 euro netti al mese, a seconda dell’anzianità, delle indennità e del ruolo ricoperto.

Lo stipendio medio di un veterinario autonomo

Il reddito di un veterinario libero professionista è il più difficile da quantificare, perché dipende da molte variabili: numero di clienti, specializzazione, area geografica, capacità di gestione e costi della struttura.

In media, secondo le analisi FNOVI e i dati fiscali, un veterinario autonomo con attività avviata può raggiungere redditi lordi annui compresi tra 35.000 e 50.000 euro, ma la forbice è molto ampia.

Un veterinario affermato, titolare di uno studio ben posizionato o di una clinica con servizi avanzati, può superare i 4.000-6.000 euro netti al mese, mentre nei casi di eccellenza – grandi strutture, specializzazioni rare, consulenze in ambito agroalimentare o zootecnico – i guadagni possono andare anche oltre i 100.000 euro lordi annui. A questi importi vanno però sottratti i costi di gestione, spesso elevati, che riducono il reddito effettivamente disponibile.

Dal punto di vista territoriale, la maggior concentrazione di veterinari si registra nel Nord Italia, in particolare nel Nord-Ovest, ma le differenze di reddito non dipendono solo dall’area geografica: contano soprattutto la densità di clientela, il potere di spesa locale e il livello di specializzazione offerto.

In sintesi, i dati ufficiali e le analisi più recenti restituiscono l’immagine di una professione centrale per la società, ma ancora caratterizzata da forti disuguaglianze reddituali. Fare il veterinario in Italia significa oggi coniugare passione, competenze scientifiche e capacità imprenditoriali, in un mercato che offre opportunità concrete, ma richiede consapevolezza e preparazione anche dal punto di vista economico. Con una concorrenza sempre più agguerrita.

leggi anche

Quanto guadagna un medico in Italia? La tabella degli stipendi 2025
Quanto guadagna un medico in Italia? La tabella degli stipendi 2025

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Professioni
# Stipendio
# Quanto guadagna
# Veterinario

Seguici su

FT logo

Mercati, arriva la “resa dei conti” in questo settore. L’analisi sul Financial Times

I principali gestori di patrimoni si preparano a un possibile crollo di (…)

7 gennaio 2026

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Il premio Nobel per la fisica dà ragione a Musk e Gates. In futuro meno lavoro e più tempo libero

Professioni

Il premio Nobel per la fisica dà ragione a Musk e Gates. In futuro meno lavoro e più tempo libero
Classifica stipendi secondo l'Inps. Ecco chi guadagna di più

Professioni

Classifica stipendi secondo l’Inps. Ecco chi guadagna di più

Correlato

Cosa fare se non si hanno i soldi per il veterinario?

Lifestyle

Cosa fare se non si hanno i soldi per il veterinario?