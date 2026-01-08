Quanto guadagna un veterinario in Italia? Guida allo stipendio

Quanto guadagna un veterinario è una domanda che accompagna da sempre una delle professioni più amate e simboliche dell’immaginario collettivo. Quando a un bambino viene chiesto che lavoro vorrebbe fare da grande, il veterinario è spesso tra le prime risposte: una professione che richiama cura, empatia e passione per gli animali. Ma dietro questa vocazione si cela una realtà professionale complessa, articolata e non sempre adeguatamente valorizzata dal punto di vista economico. Soprattutto in Italia.

Il veterinario è un professionista sanitario a tutti gli effetti, specializzato nella cura e nel benessere degli animali, ma anche nella tutela della salute pubblica, nella sicurezza alimentare e nella prevenzione delle zoonosi. Può esercitare come dipendente, nel settore pubblico o privato, oppure come libero professionista, gestendo un proprio ambulatorio o collaborando con strutture veterinarie.

Per diventare veterinario è necessario conseguire una laurea in Medicina Veterinaria, un corso di studi a ciclo unico della durata di cinque anni, a numero chiuso, seguito dal superamento dell’esame di Stato e dall’iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari, oggi coordinato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – FNOVI. Solo dopo questo percorso è possibile esercitare legalmente la professione, senza che sia previsto un obbligo formale di praticantato.

Secondo i dati FNOVI, in Italia oggi operano oltre 33.000 medici veterinari, con una distribuzione ormai equilibrata tra uomini e donne e un incremento costante rispetto agli anni precedenti. Questo aumento numerico testimonia una domanda crescente di servizi veterinari, trainata dall’aumento degli animali da compagnia, dalla maggiore attenzione al benessere animale e dall’evoluzione delle normative sanitarie europee. Tuttavia, come evidenziato da numerosi studi ufficiali, la crescita della professione non sempre si accompagna a un parallelo miglioramento delle condizioni economiche.

Quanto guadagna un veterinario in Italia? I dati ufficiali in base a settori e specializzazioni

Non è semplice definire quanto guadagna un veterinario in Italia, viste le tante specializzazioni di questa professione e le differenze tra chi lavora come autonomo e chi invece come dipendente.

Ci sono infatti quattro settori per quanto riguarda i medici veterinari:

animali domestici o da compagnia;

animali da allevamento;

fauna selvatica e animali esotici;

medicina preventiva e ispezione alimentare.

In base alla specializzazione, ecco generalmente dove può lavorare un veterinario:

ambulatori e cliniche private;

aziende sanitarie locali (ASL);

allevamenti e aziende agroalimentari;

centri di ricerca o parchi zoologici.

A incidere sul salario ci sono fattori come la specializzazione, l’esperienza, la forma contrattuale, l’area geografica e il settore di impiego.

Uno dei riferimenti più autorevoli resta il Rapporto Censis-FNOVI “Il valore sociale dei medici veterinari”, che ha analizzato i redditi della professione incrociando dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di AlmaLaurea e delle casse previdenziali. Il rapporto ha definito quello del veterinario come “un lavoro che non produce un adeguato riconoscimento economico”, soprattutto se confrontato con altre professioni sanitarie.

Secondo i dati AlmaLaurea citati dal Censis (nel lontano 2019), a cinque anni dalla laurea i medici veterinari percepiscono un reddito netto medio mensile di circa 1.270 euro, contro i 1.820 euro dei medici chirurghi e oltre 2.100 euro degli odontoiatri.

A questi dati si affiancano quelli più recenti di AlmaLaurea, che mostrano una situazione leggermente migliorata per i neolaureati: a un anno dal titolo, i laureati in Medicina Veterinaria percepiscono in media circa 1.400 euro netti al mese, con un tasso di occupazione superiore all’85%.

A livello internazionale, l’indagine della Federation of Veterinarians of Europe (FVE) evidenzia come l’Italia resti sotto la media europea: la mediana dei redditi veterinari italiani è stimata intorno ai 31.000 euro annui, contro valori decisamente più alti in Paesi come Germania, Francia o Regno Unito, che in alcuni casi doppiano i professionisti del nostro Paese.

Lo stipendio medio di un veterinario dipendente (pubblico e privato)

Lo stipendio di un veterinario dipendente varia in modo significativo tra settore privato e pubblico. Nel privato, soprattutto nei primi anni di carriera, molti veterinari lavorano come collaboratori o dipendenti di cliniche e ambulatori con retribuzioni contenute.

Secondo i dati raccolti da AlmaLaurea e confermati da analisi di settore, un veterinario dipendente all’inizio della carriera guadagna in media tra 1.200 e 1.800 euro netti al mese, con una crescita graduale legata all’esperienza e alla specializzazione.

Con il passare degli anni, e soprattutto in cliniche strutturate o specialistiche, lo stipendio può salire fino a 2.500-3.000 euro netti mensili, con punte più elevate per figure altamente qualificate, come chirurghi veterinari o responsabili di struttura. Tuttavia, va considerato che una parte significativa dei rapporti di lavoro nel privato avviene con contratti atipici o collaborazioni, che incidono sulla stabilità del reddito.

Nel settore pubblico, i veterinari operano principalmente nei servizi veterinari delle ASL, negli istituti zooprofilattici sperimentali e negli enti di controllo. Qui la retribuzione è regolata dai contratti collettivi nazionali della dirigenza sanitaria, con stipendi iniziali più stabili ma progressioni lente. Un veterinario pubblico può percepire mediamente tra 1.500 e 2.800 euro netti al mese, a seconda dell’anzianità, delle indennità e del ruolo ricoperto.

Lo stipendio medio di un veterinario autonomo

Il reddito di un veterinario libero professionista è il più difficile da quantificare, perché dipende da molte variabili: numero di clienti, specializzazione, area geografica, capacità di gestione e costi della struttura.

In media, secondo le analisi FNOVI e i dati fiscali, un veterinario autonomo con attività avviata può raggiungere redditi lordi annui compresi tra 35.000 e 50.000 euro, ma la forbice è molto ampia.

Un veterinario affermato, titolare di uno studio ben posizionato o di una clinica con servizi avanzati, può superare i 4.000-6.000 euro netti al mese, mentre nei casi di eccellenza – grandi strutture, specializzazioni rare, consulenze in ambito agroalimentare o zootecnico – i guadagni possono andare anche oltre i 100.000 euro lordi annui. A questi importi vanno però sottratti i costi di gestione, spesso elevati, che riducono il reddito effettivamente disponibile.

Dal punto di vista territoriale, la maggior concentrazione di veterinari si registra nel Nord Italia, in particolare nel Nord-Ovest, ma le differenze di reddito non dipendono solo dall’area geografica: contano soprattutto la densità di clientela, il potere di spesa locale e il livello di specializzazione offerto.

In sintesi, i dati ufficiali e le analisi più recenti restituiscono l’immagine di una professione centrale per la società, ma ancora caratterizzata da forti disuguaglianze reddituali. Fare il veterinario in Italia significa oggi coniugare passione, competenze scientifiche e capacità imprenditoriali, in un mercato che offre opportunità concrete, ma richiede consapevolezza e preparazione anche dal punto di vista economico. Con una concorrenza sempre più agguerrita.