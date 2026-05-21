Quanto guadagna un social media manager? È una delle domande più ricorrenti del momento, e non a caso: parliamo di una delle professioni più richieste nello stagnante mercato del lavoro italiano.

Secondo i dati raccolti su LinkedIn, in Italia si contano circa 73.000 social media manager: di questi, 16.000 operano come liberi professionisti e 10.000 lavorano all’interno della pubblica amministrazione. Numeri che fotografano una figura ormai centrale nelle strategie di comunicazione di aziende, brand e personaggi pubblici.

Ma a quanto ammonta davvero lo stipendio di un social media manager? E soprattutto, per cosa viene pagato? In questo approfondimento vediamo qual è lo stipendio medio in Italia, quali sono le differenze territoriali e quanto incidono esperienza, settore e tipo di contratto, con un occhio alle differenze tra chi lavora da freelance e chi invece ha un contratto da dipendente.

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Cos’è e cosa fa un social media manager

Il social media manager - abbreviato SMM - è un professionista specializzato nella gestione della presenza online di un’azienda, un’organizzazione o una figura pubblica sui social media come Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Si tratta di una delle cosiddette nuove professioni, legata a doppio filo all’uso del web e delle nuove tecnologie, e oggi sempre più decisiva per il successo di qualsiasi strategia di marketing.

Quando viene assunto, però, un social media manager non si limita a pubblicare contenuti. Il suo ruolo è molto più articolato e prevede di:

pianificare strategie di comunicazione e di brand communication , scegliendo le piattaforme più adatte;

e di , scegliendo le piattaforme più adatte; creare e gestire il piano editoriale , producendo contenuti in target;

, producendo contenuti in target; gestire e moderare la community , interagendo con gli utenti per renderla attiva;

, interagendo con gli utenti per renderla attiva; coordinare le campagne pubblicitarie a pagamento (ADV);

a pagamento (ADV); monitorare e analizzare le performance attraverso tool di analisi e ascolto della rete;

attraverso tool di analisi e ascolto della rete; redigere report periodici e aggiornarsi di continuo sui nuovi trend.

Lo scopo primario, in fondo, è uno solo: ottenere il massimo contributo possibile dalla gestione dei profili ai fini del business, ovvero il ROI, il ritorno sull’investimento. Se in passato il mestiere si riduceva alla semplice pubblicazione di post e alle risposte agli utenti, oggi quello del social media manager è diventato un ruolo manageriale a tutti gli effetti, che richiede capacità trasversali e competenze tecniche, ed è ormai essenziale per generare profitto, aumentare le vendite e costruire brand awareness.

Quanto guadagna un social media manager? Lo stipendio medio in Italia oggi

Veniamo al punto. In Italia lo stipendio medio di un social media manager si aggira intorno ai 27.500 euro annui, anche se diverse stime lo collocano più in alto, fino a circa 35.000 euro l’anno. Una forbice ampia, che dipende da esperienza, tipologia di clientela e collocazione geografica.

I dati più aggiornati arrivano da Indeed, che fotografa una retribuzione base media di 963 euro al mese per il ruolo in Italia: una cifra calcolata su circa 1.300 stipendi dichiarati (maggio 2026).

Per chi ha un contratto, lo stipendio mensile netto parte da un minimo di circa 1.260 euro, ma può arrivare a sfiorare i 4.000 euro per i profili più esperti. E proprio chi ha maturato una solida esperienza, unita a notevoli abilità, può ambire a stipendi superiori ai 50.000 euro annui.

A fare la differenza è spesso anche l’azienda per cui si lavora. Sempre secondo Indeed, tra le realtà che in Italia offrono le retribuzioni più alte per questo ruolo spicca Versace, con circa 47.500 euro all’anno, seguita da nomi come Kasanova, Miroglio Group, Apulia Distribuzione, Ali Lavoro e REPLY, tutte attorno ai 42.500 euro annui. Insomma, quando il social media manager si rivela indispensabile per l’immagine - e dunque per i risultati - di un’azienda, lo stipendio sa diventare decisamente interessante.

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Social media manager, quanto contano le differenze regionali nello stipendio

Come per molte professioni, anche per il social media manager la geografia conta. La convinzione diffusa è che a Milano e Roma si guadagni mediamente di più rispetto a una città come Napoli, con stipendi tendenzialmente più bassi nei piccoli centri e al Sud. La realtà fotografata dai dati più recenti, però, è più sfumata di quanto si pensi.

Secondo le rilevazioni di Indeed, la città che offre la retribuzione mensile più alta non è una delle due grandi metropoli, bensì Firenze, con circa 1.149 euro al mese. Seguono, a sorpresa, centri come Rende in Calabria (1.135 euro) e Verona (1.120 euro), poi Bologna e Roma, appaiate intorno ai 1.116 euro mensili. Solo a quel punto compare Milano, ferma a circa 1.022 euro al mese, seguita da Tremestieri Etneo in Sicilia (1.008 euro). Chiudono la classifica Torino (941 euro) e Catania (922 euro).

Un quadro che ridimensiona il classico predominio di Milano e Roma e racconta un mercato più distribuito, in cui la domanda di professionisti - e quindi i compensi - non è più appannaggio esclusivo delle grandi città del Nord. Va comunque ricordato che si tratta di medie costruite su un numero variabile di stipendi dichiarati per ciascuna località: il dato del singolo professionista resta sempre legato al suo profilo, alle sue competenze e alla sua clientela.

Tutti i fattori che influenzano lo stipendio

Dietro una media, si sa, si nasconde sempre una grande variabilità. Sono soprattutto tre gli elementi che determinano quanto guadagna davvero un social media manager: l’esperienza, il settore in cui opera e il tipo di impiego.

L’anzianità nel mestiere è probabilmente il fattore più determinante, in particolare per chi lavora da freelance.

Ecco i guadagni medi mensili in base agli anni di attività:

Junior (0-2 anni): tra gli 800 e i 1.500 euro al mese;

(0-2 anni): tra gli 800 e i 1.500 euro al mese; Intermedio (2-5 anni): tra i 1.500 e i 3.000 euro al mese;

(2-5 anni): tra i 1.500 e i 3.000 euro al mese; Senior (5+ anni): da 3.000 fino a oltre 7.000 euro al mese.

Un SMM junior inizia spesso con singoli clienti, piccole aziende o collaborazioni con agenzie, mentre un senior può guadagnare molto di più riuscendo a lavorare con PMI, multinazionali e grandi marchi.

Il settore di appartenenza

Anche il comparto in cui si opera incide parecchio. Come visto, sono spesso i grandi nomi della moda e del retail - da Versace a Kasanova, da Miroglio ad Apulia Distribuzione - insieme a realtà del mondo tech come REPLY, a offrire le retribuzioni più elevate. Lavorare per un brand strutturato, dove la presenza social è strategica per fatturato e brand awareness, vale generalmente più che gestire i canali di una piccola attività locale.

Il tipo di impiego: freelance, agenzia o azienda

Infine, pesa molto la forma del rapporto di lavoro. Il social media manager può scegliere la strada del dipendente, con guadagni fissi perché subordinato a una sola azienda, oppure quella del freelance, con compensi variabili che dipendono dal portfolio di clienti e dai progetti in gestione. Una via intermedia è il lavoro in web agency, dove più professionisti operano sotto un unico contratto d’appalto.

Per chi sceglie la libera professione, l’apertura della partita IVA è obbligatoria: il codice ATECO di riferimento è il 73.11.02, relativo alla creazione di campagne pubblicitarie online e di contenuti. Il freelance può operare con un contratto d’opera (quando si occupa personalmente della gestione dei social) o d’appalto (tipico, appunto, delle web agency). Per i dipendenti, invece, si fa strada l’ipotesi di un inquadramento tramite contratto collettivo nazionale (CCNL), accanto alla categoria dei grafici editoriali.

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Il confronto con gli altri ruoli del digital marketing

Il social media manager non lavora in un’isola: è una delle tante figure che compongono l’ecosistema del digital marketing, e proprio il rapporto con i ruoli vicini aiuta a capirne il valore, anche economico. Trattandosi di un profilo trasversale e in qualche modo «ibrido», al social media manager si chiede spesso di padroneggiare competenze che sconfinano in altri mestieri: dal copywriting alla grafica, dal photo e video editing fino alle nozioni base di SEO e di email marketing.

È anche per questo che i confini con le altre professioni del settore sono porosi. Chi gestisce i social può evolvere o specializzarsi come social media specialist o esperto in social media management, offrendo consulenze mirate, oppure ampliare il proprio raggio d’azione integrando servizi che, tradizionalmente, appartengono ad altre figure del marketing digitale.

Ed è proprio questa capacità di «fare di più» che, nella pratica, fa lievitare i compensi: più competenze si concentrano in un unico professionista, più alto sarà il valore percepito (e fatturato).

Sul fronte dell’inquadramento, infine, la professione si avvicina a quella dei grafici editoriali, categoria a cui il social media manager potrebbe presto affiancarsi tramite un contratto collettivo nazionale.

Un segnale di come un mestiere nato «nuovo» stia progressivamente trovando un proprio riconoscimento accanto agli altri ruoli più strutturati della comunicazione e del marketing.

Come migliorare il proprio stipendio (e le prospettive di carriera)

La buona notizia è che, in questa professione, il margine di crescita è concreto. Un social media manager freelance può aumentare i propri ricavi seguendo alcune strategie ben precise:

specializzarsi , puntando ad esempio sul solo TikTok marketing o sull’ADV per e-commerce;

, puntando ad esempio sul solo TikTok marketing o sull’ADV per e-commerce; automatizzare e delegare , ricorrendo a tool di automazione o a virtual assistant;

, ricorrendo a tool di automazione o a virtual assistant; creare contenuti propri , come corsi, ebook o membership;

, come corsi, ebook o membership; ampliare i servizi offerti, inserendo copywriting, grafica, email marketing o SEO di base.

Conta molto anche il modo in cui ci si fa pagare. C’è chi lavora a progetto, con tariffe fisse mensili che vanno dai 400 agli 800 euro per canale gestito, chi propone pacchetti orari o a consulenza (da 30 fino a 100 euro all’ora, in base all’esperienza) e chi offre formazione, strategie e report avanzati, chiedendo tariffe ben più alte. Non a caso, una curiosità racconta bene l’evoluzione del mestiere: molti freelance, all’inizio, lavorano più ore di un dipendente (40-50 a settimana), mentre i professionisti senior riescono spesso a guadagnare di più lavorando meno, grazie a pacchetti premium, clienti selezionati e scalabilità.

Sul piano della carriera da dipendente, invece, partendo dalle posizioni junior e accumulando esperienza si può puntare al ruolo di Head of Social, la figura responsabile dell’intero reparto social media, che ne supervisiona, gestisce e coordina il team. In ogni caso, qualunque sia la strada scelta, una regola resta valida per tutti: l’aggiornamento professionale costante. In un mondo digitale in continua evoluzione, restare al passo con i trend non è un optional, ma la condizione stessa per continuare a guadagnare bene.