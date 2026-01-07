Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quanto guadagna un broker finanziario (e come diventarlo)

Veronica Caliandro

7 Gennaio 2026 - 17:07

Cosa fa un broker, come si diventa un agente di borsa e qual è lo stipendio a cui si può aspirare: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quanto guadagna un broker finanziario (e come diventarlo)

Negli ultimi anni l’interesse verso la professione del broker finanziario è in costante crescita. Sempre più persone vogliono capire chi sia realmente questo professionista, di cosa si occupi quotidianamente e come riesca a ottenere guadagni considerevoli. Nonostante la notorietà della figura sia aumentata rispetto ai decenni passati, rimane spesso difficile comprendere l’effettivo ruolo del broker e le responsabilità che comporta la gestione del capitale altrui.

Se tutto questo non bastasse, avviare una carriera in questo settore non è semplice. Questo perché richiede competenze tecniche solide, aggiornamento continuo e una buona dose di esperienza pratica. Per chi desidera intraprendere questa strada, conoscere quali percorsi formativi seguire, quali requisiti ottenere e a quanto possa ammontare lo stipendio medio è fondamentale per pianificare con consapevolezza il proprio futuro professionale.

Chi è e cosa fa un broker finanziario

Il broker finanziario è un professionista che opera sui mercati per conto di clienti, gestendo investimenti e strategie finanziarie personalizzate. Non si tratta solo di comprare e vendere azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Il broker deve monitorare costantemente l’andamento del portafoglio dei clienti, valutare i rischi, prevedere gli scenari di mercato e suggerire le migliori operazioni per massimizzare il rendimento. Il suo ruolo è strategico e richiede competenze analitiche approfondite, oltre a una grande capacità di comunicazione. Il tutto considerando il fatto che le decisioni prese impattano direttamente sul capitale affidato dai clienti.

Questa professione può essere esercitata come dipendente all’interno di banche, società di intermediazione mobiliare o grandi gruppi finanziari, oppure come libero professionista. Nel primo caso il broker percepisce uno stipendio fisso, spesso integrato da bonus legati alla performance. Nel secondo caso il guadagno dipende quasi interamente dalle commissioni sugli investimenti gestiti, il che comporta una maggiore variabilità ma anche un potenziale di reddito superiore. La scelta tra inquadramento subordinato e libero professionismo influenza quindi direttamente sia la stabilità economica sia le prospettive di crescita.

I broker possono operare in diversi ambiti. Alcuni si occupano di azioni e obbligazioni, altri di opzioni o derivati, mentre un segmento sempre più rilevante riguarda le criptovalute. Esistono inoltre broker specializzati in assicurazioni o fondi di investimento, che pur non essendo intermediari tradizionali della borsa, svolgono attività simili di consulenza e gestione del capitale. Ogni specializzazione comporta percorsi formativi diversi e differenze significative negli stipendi.

leggi anche

Broker assicurativo: chi è, cosa fa, formazione e guadagni
Broker assicurativo: chi è, cosa fa, formazione e guadagni

Quanto guadagna un broker: lo stipendio medio

Il tema degli stipendi è uno degli aspetti più rilevanti per chi si avvicina a questa professione. In Italia i guadagni di un broker dipendono da numerosi fattori, quali livello di esperienza, inquadramento, clientela e dimensione dell’azienda.

Un broker alle prime armi percepisce generalmente tra i 25.000 e i 30.000 euro lordi all’anno, una cifra paragonabile a quella di un impiegato qualificato in un’azienda medio-piccola.

Con alcuni anni di esperienza e un portafoglio clienti consolidato, un professionista di livello intermedio può arrivare a guadagnare circa 45.000-50.000 euro annui, cifra che può aumentare ulteriormente se il broker lavora presso un istituto bancario importante o in una società con clienti di alto profilo.

Il salto di stipendio diventa significativo quando si passa al livello senior o al libero professionismo. Broker esperti, che gestiscono portafogli sostanziosi e clienti con capitali rilevanti, come riportato da Indeed possono percepire redditi superiori ai 90.000 euro annui, con punte ancora più elevate in caso di risultati eccezionali o commissioni particolarmente generose. Questo modello di remunerazione, basato sulle performance, distingue chiaramente la professione dai lavori subordinati. I dipendenti, infatti, hanno guadagni relativamente stabili ma con un tetto massimo, mentre i freelance possono aumentare considerevolmente i propri compensi, assumendosi però anche rischi maggiori.

Confronto con altre professioni

Può essere interessante confrontare questi numeri con altre professioni. A titolo di esempio un ingegnere o un medico specialista in Italia guadagna mediamente tra i 50.000 e i 60.000 euro annui, mentre un broker esperto e di successo può arrivare a cifre simili o superiori, pur partendo da uno stipendio iniziale modesto. Anche tra i broker dipendenti ci sono differenze marcate in base all’azienda, alla regione e al settore. Lavorare in un grande gruppo bancario o in una società consolidata, come è facile immaginare, garantisce uno stipendio più alto rispetto a realtà più piccole o emergenti.

I fattori che determinano lo stipendio non si limitano all’esperienza e al tipo di clientela, bensì contano anche la dimensione dei portafogli gestiti, la complessità degli strumenti finanziari, la solidità dell’istituto di appartenenza e la capacità del broker di fidelizzare i clienti. In pratica il reddito di un broker è altamente variabile e premia chi riesce a combinare al meglio competenza tecnica, esperienza e capacità relazionale.

leggi anche

Come diventare perito assicurativo: chi è, cosa fa e quanto guadagna. La guida rapida
Come diventare perito assicurativo: chi è, cosa fa e quanto guadagna. La guida rapida

Come diventare un broker finanziario

Per intraprendere questa carriera serve un percorso formativo strutturato e un impegno costante. Il primo passo è ottenere una laurea in Economia e discipline affini, ma anche Finanza o Matematica applicata ai mercati. Anche corsi di ingegneria gestionale o scienze politiche con indirizzo economico possono essere utili se integrati da master o approfondimenti in finanza. In ogni caso la conoscenza dei mercati finanziari, delle piattaforme di trading e delle normative vigenti è fondamentale per operare in sicurezza e con successo.

Oltre alle competenze tecniche, un broker deve sviluppare soft skill come problem solving, gestione dello stress, pensiero critico e capacità di comunicazione. Un elemento centrale, d’altronde, è la relazione con i clienti. In particolare è importante saper spiegare strategie complesse in modo chiaro e convincente, in modo tale da poter costruire fiducia e fidelizzazione.

Dopo la formazione è obbligatorio ottenere l’abilitazione della CONSOB, che consente di operare legalmente in Italia come intermediario finanziario. Chi intende lavorare all’estero deve acquisire certificazioni equivalenti, come quelle rilasciate dalla FCA nel Regno Unito o dalla CySEC a Cipro. L’abilitazione serve a garantire trasparenza e correttezza nella gestione dei portafogli e a ridurre il rischio di sanzioni per operazioni non autorizzate.

Dalla teoria alla pratica: l’importanza dell’esperienza sul campo

Una tappa cruciale è rappresentata dall’esperienza pratica. Molti broker iniziano con stage o affiancamenti a professionisti senior, acquisendo familiarità con le piattaforme di trading, le strategie di investimento e la gestione del rischio. Questo periodo di apprendistato consente anche di capire come strutturare un portafoglio diversificato, come comunicare con i clienti e come prendere decisioni rapide in contesti volatili.

Diventare broker finanziario significa affrontare una professione complessa e in continua evoluzione. La retribuzione è molto variabile, ma i guadagni sono proporzionati alla competenza, all’esperienza e alla capacità di gestire portafogli rilevanti. Chi combina formazione, abilitazione, esperienza pratica e soft skill solide può costruire una carriera stabile, gratificante e remunerativa, con opportunità di crescita significative in Italia e all’estero.

leggi anche

Project manager, chi è, cosa fa e come diventarlo
Project manager, chi è, cosa fa e come diventarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Brokers
# Stipendio
# Quanto guadagna

Seguici su

FT logo

Mercati, arriva la “resa dei conti” in questo settore. L’analisi sul Financial Times

I principali gestori di patrimoni si preparano a un possibile crollo di (…)

7 gennaio 2026

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Poste Italiane assume subito portalettere in queste città. Requisiti e stipendio

Opportunità di Lavoro

Poste Italiane assume subito portalettere in queste città. Requisiti e stipendio
Jeff Bezos rivela: solo questi lavoratori non saranno mai sostituiti dall'intelligenza artificiale

Opportunità di Lavoro

Jeff Bezos rivela: solo questi lavoratori non saranno mai sostituiti dall’intelligenza artificiale

Correlato

Il significato di contingenza e come calcolare l'indennità in busta paga

Diritto del lavoro

Il significato di contingenza e come calcolare l’indennità in busta paga