Quanto guadagna un postino, ecco lo stipendio dei portalettere di Poste Italiane

Stipendio postino 2025, quanto guadagna oggi un portalettere di Poste Italiane?

Diventare postino di Poste Italiane è oggi una delle strade più accessibili per entrare in una grande azienda strutturata, con buone garanzie contrattuali e possibilità di crescita, con il vantaggio che non serve superare un concorso pubblico né avere qualifiche elevate: è sufficiente, infatti, un diploma e la patente per scooter 125 cc.

A tal proposito, sempre più persone, specialmente giovani, si chiedono quanto guadagna davvero un portalettere, qual è lo stipendio iniziale netto e lordo e come cambia con l’esperienza o con l’avanzamento di livello.

Le risposte si trovano nel Contratto collettivo nazionale di Poste Italiane (lo trovate di seguito in allegato), che stabilisce per ogni livello la retribuzione mensile, aggiornata dopo il rinnovo del 2024 e già programmata fino al 2025.

A tal proposito, in questa guida vedremo quanto prende un postino tra netto e lordo, quali sono i livelli di inquadramento previsti, e quali benefit aggiuntivi sono garantiti, anche nei contratti a tempo determinato. Informazioni utili soprattutto per chi sta valutando se candidarsi alle selezioni attive durante l’anno (ce n’è una proprio adesso).

Stipendio netto di un postino

Prima di scendere nel dettaglio analizzando le cifre esatte (ma lorde) dello stipendio di un postino, possiamo dare un’informazione approssimativa considerando l’importo netto.

Come prima cosa è bene sottolineare che almeno inizialmente i contratti proposti da Poste italiane per questa figura professionale sono quasi sempre a tempo determinato, della durata, solitamente, di tre o quattro mesi. La retribuzione si aggira intorno a i 1.200 euro netti fino ad arrivare a un massimo di 1.500 euro. Non si tratta quindi di una cifra altissima, ma bisogna considerare che per questo lavoro non è richiesta un’elevata specializzazione.

Per lavorare come postino di Poste Italiane il requisito minimo per accedere è il diploma di scuola media superiore (non è nemmeno richiesto un voto minimo) e il possesso di una patente di guida in corso di validità di tipologia A1 (idonea per la guida della moto 125 cc).

Questo tipo di impiego rappresenta quindi un’ottima soluzione specialmente per i più giovani appena diplomati che non hanno esperienza e potrebbe quindi essere una prima opportunità di carriera. Per un giovane senza esperienza diventare un portalettere può essere non solo un ottimo modo per riuscire a entrare in una grande azienda, ma anche una buona opportunità economica.