Quanto guadagna Pina Picierno? Stipendio e biografia dell’eurodeputata del Pd

Quanto guadagna Pina Picierno? Di recente molto si sta parlando di questa esponente del Partito Democratico e - dal 2022 - vice presidente del Parlamento europeo, arrivata ora alla sua terza legislatura all’Eurocamera dopo averne fatte due anche a Roma nelle vesti di deputata.

Classe 1981 da Santa Maria Capua a Vetere, Pina Picierno ha ammesso di essere cresciuta politicamente parlando con il “mito” di Ciriaco De Mita, storico esponente irpino della Democrazia Cristiana che era stato anche presidente del Consiglio.

Non a caso la sua tesi di laurea - è laureata con il voto di 110 e lode in Scienza della Comunicazione - è stata incentrata sulle differenze comunicative del linguaggio politico tra Ciriaco De Mita e Bettino Craxi.

Gli inizi in politica per lei così sono nel Partito Popolare Italiano, per poi confluire nella Margherita - di cui diventa presidente federale della sua organizzazione giovanile - e infine nel Partito Democratico al momento della sua fondazione nel 2007.

Picierno alle elezioni 2008 è stata la capolista del Pd nella circoscrizione Campania 2 venendo eletta così deputata per la prima volta, per poi essere riconfermata anche nel 2012 anche se il suo secondo mandato a Montecitorio è terminato dopo soli due anni visto che nel 2014 - con oltre 220.000 voti - è stata eletta al Parlamento europeo dopo essere stata inserita come capolista dem nella circoscrizione Sud.

Dal 2014 così Pina Picierno siede ininterrotamente all’Eurocamera essendo stata rieletta poi anche nelle due elezioni successive, diventando poi nel 2022 anche vice presidente del Parlamento europeo un ruolo dove è stata riconfermata anche in questa legislatura.

Vediamo allora nel dettaglio lo stipendio di Pina Picierno, dando uno sguardo alla biografia e ai guadagni di questa esponente di “peso” del Partito Democratico a Bruxelles e Strasburgo.

La biografia di Pina Picierno Nome: Giuseppina Picierno Data di nascita: 10 maggio 1981 Luogo: Santa Maria Capua a Vetere (CE) Famiglia: suo padre è stato segretario cittadino della Margherita, suo zio invece è stato sindaco di Teano Vita privata: sposata con il giornalista Massimiliano Coccia, in passato è stata legata all’ex dirigente dem Francesco Nicodemo con cui ha avuto un figlio Istruzione: laurea in Scienze della Comunicazione Lavoro: politica Partito: Partito Democratico, in passato Margherita e Partito Popolare Italiano Ruolo: vice presidente del Parlamento europeo, eurodeputata in carica e in passato deputata