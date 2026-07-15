Quanto guadagna Paolo Belli, il cantante e conduttore televisivo che ha investito in bicicletta un pedone

C’è un nome che in queste ore che sta rimbalzando dalle pagine dello spettacolo a quelle della cronaca nera: Paolo Belli, volto storico di Ballando con le Stelle e leader dei Ladri di Biciclette, è finito al centro di una vicenda drammatica che nulla ha a che vedere con un palcoscenico. Lunedì scorso, in sella alla sua bicicletta lungo le campagne del Reggiano, il cantante ha travolto un pedone di 41 anni, Alessandro Magnani, morto il giorno seguente in ospedale dopo ore di agonia. Belli, grande appassionato di ciclismo, è rimasto lievemente ferito e sotto choc. Le indagini sono in corso e, al momento, nessuna ipotesi è esclusa.

Cosa è successo a Paolo Belli?

Tutto si è consumato attorno a mezzogiorno di lunedì 13 luglio, nelle campagne della Bassa Reggiana, nel tratto compreso tra Correggio e Campagnola. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Resto del Carlino, la vittima - Alessandro Magnani, 41 anni, residente a Canolo di Correggio - stava rientrando a piedi verso la propria auto dopo aver notificato alcuni documenti per conto di una società di distribuzione di energia elettrica, relativi a distacchi temporanei per lavori in programma nella zona. Titolare di una propria società di servizi, Magnani era conosciuto in zona anche come allenatore di pallavolo e tifoso del Napoli.

L’uomo sarebbe caduto a terra dopo essere stato investito dalla bicicletta condotta da Belli. Immediato l’intervento del 118, con ambulanza, automedica ed elisoccorso: Magnani è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, dove il decesso è stato constatato nel pomeriggio del 14 luglio. Sulla dinamica indaga la polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana: gli inquirenti non escludono nulla, dal trauma cranico conseguente alla caduta fino a un malore improvviso che avrebbe colpito il 41enne ancor prima dell’urto - ipotesi che spiegherebbe l’assenza di movimenti di autoprotezione al momento della caduta. Belli, che risulta procedesse a velocità ridotta, è stato accompagnato all’ospedale di Guastalla soprattutto per lo choc, chiedendo di continuo come stesse l’uomo.

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Paolo Belli, cosa fa oggi il cantante e noto conduttore televisivo

Classe 1962, nato a Formigine (Modena) il 21 marzo, Belli oggi ha 64 anni e resta uno dei volti più familiari del sabato sera di Rai 1. La sua storia parte dalla gavetta - padre fabbro, madre cuoca, studi al Conservatorio di Reggio Emilia e lunghe notti nei locali - e decolla nel 1983 con i Ladri di Biciclette, band di cui è stato leader fino al 1991. Con il gruppo conquista il Festivalbar 1990 grazie a Sotto questo sole, cantata con Francesco Baccini, e il Telegatto come rivelazione dell’anno. Da solista pubblica 18 album e coltiva la sua fede bianconera: nel 2007 riarrangia Juve (storia di un grande amore), inno ufficiale della Juventus da quell’anno.

In televisione esordisce nel 2000 al fianco di Giorgio Panariello in Torno Sabato, ma è dal 2005 che diventa un’istituzione: per vent’anni è la spalla di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, di cui firma anche le sigle. Nel 2025, per la prima volta, lascia il ruolo di co-conduttore e scende in pista come concorrente in coppia con Anastasia Kuzmina, arrivando fino alla finale. Nel mezzo, tre passaggi a Sanremo (nel 2009 in un inedito trio con Pupo e Youssou N’Dour), la conduzione di Si Gira con Marino Bartoletti fino al 2016, le puntate natalizie dello Zecchino d’Oro dal 2016 al 2024 e la presidenza della Nazionale Italiana Cantanti dal 2017 al 2019. Legatissimo all’Emilia e alla moglie Deanna - con cui ha adottato il figlio Vladik - continua oggi a portare in giro per l’Italia i suoi spettacoli teatrali.

Quanto guadagna Paolo Belli?

Sui compensi personali di Paolo Belli non esistono cifre ufficiali: la Rai, come per la gran parte dei suoi volti, non rende pubblici i contratti individuali. Qualche riferimento arriva però dall’ecosistema di Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni raccolte negli anni da testate come Blitz Quotidiano, il cachet dei concorrenti avrebbe un tetto massimo di 30.000 euro a stagione, riservato ai personaggi più noti, mentre i maestri di ballo si aggirerebbero intorno ai 4.000 euro a puntata, rimborsi spese esclusi. Cifre che, va ribadito, restano stime non confermate dall’emittente.

Per un co-conduttore di lungo corso del servizio pubblico il quadro è ancora più sfumato: in Rai il tetto retributivo per dipendenti e giornalisti è fissato a 240.000 euro annui, limite che però non si applica ai contratti di natura artistica, negoziati caso per caso in base al valore di mercato. A questi introiti televisivi Belli affianca da sempre le entrate legate alla musica dal vivo con la sua Big Band, ai concerti nelle piazze e alla lunga tournée teatrale.