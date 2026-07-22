Quanto guadagna il Principe George? Il patrimonio dell’erede teenager della famiglia reale

Tredici candeline e un collegio che lo aspetta. Il 22 luglio 2026 il principe George taglia il traguardo dell’adolescenza e lo fa nel momento esatto in cui la sua vita cambia forma: tra poche settimane lascerà la Lambrook School per entrare a Eton College, la stessa scuola di suo padre William e di suo zio Harry. Un dettaglio non da poco: a Eton si vive in collegio a tempo pieno, senza rientri a casa nemmeno nel weekend. Da cinque, i Galles diventeranno quattro.

Ma dietro il ragazzino in divisa c’è una posizione che non ha eguali al mondo: secondo in linea di successione al trono britannico e, un giorno, erede automatico di un patrimonio immobiliare da oltre 1,3 miliardi di dollari, vale a dire oltre 1,14 miliardi di euro. Il paradosso è tutto qui: George oggi possiede pochissimo, domani erediterà quasi tutto. Vediamo quanto vale davvero.

Principe George compie 13 anni: la giovane vita del rampollo reale britannico

George Alexander Louis nasce il 22 luglio 2013 nella Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Paddington, a Londra. Il mondo lo scopre poche ore dopo, sui gradini dell’ospedale, tra i colpi di cannone sparati in città e il Tower Bridge illuminato di blu.

La sua vita pubblica comincia prestissimo: a soli otto mesi accompagna i genitori nel tour reale in Nuova Zelanda e Australia, diventando il royal più giovane di sempre a prendere parte a una visita ufficiale. Il resto dell’infanzia, però, scorre lontano dagli obiettivi, ad Anmer Hall, la residenza di campagna della famiglia nel Norfolk.

Il percorso scolastico è quello di un rampollo dell’aristocrazia britannica: asilo Montessori a Westacre a due anni, poi la Thomas’s Battersea dal 2017 e, dopo il trasloco a Windsor nel settembre 2022, la Lambrook School nel Berkshire insieme a Charlotte e Louis. Dal prossimo autunno, Eton.

In mezzo, i passaggi istituzionali: nel maggio 2023 è paggio d’onore all’incoronazione di re Carlo III. E il titolo che cambia: fino al settembre 2022 era principe George di Cambridge, oggi è Sua Altezza Reale il principe George di Galles.

Fuori dal protocollo, un adolescente piuttosto riconoscibile: tifoso dichiarato dell’Aston Villa, spesso in tribuna accanto al padre, appassionato di conservazione ambientale - ricevette un dente fossile di squalo da David Attenborough - e di aviazione, tanto da aver iniziato lezioni private di volo dalla fine del 2024.

Il patrimonio del Principe George

Secondo Celebrity Net Worth, il patrimonio personale del principe George ammonta a circa 500.000 dollari, ossia 440.000 euro al cambio: una cifra che, per un tredicenne destinato al trono, suona quasi modesta. Il motivo è semplice: George non possiede nulla di suo. Non ha stipendi, non ha rendite, non ha attività commerciali... e non potrà averne finché non sarà maggiorenne.

Attenzione, però, alle stime che circolano online: alcune fonti non ufficiali attribuiscono a George tra i 50 e gli 80 milioni di dollari basandosi su presunti family trust, senza però indicare alcun documento verificabile. Nessuna dichiarazione ufficiale della Casa Reale conferma quei numeri.

Il vero tesoro è quindi un altro, ed è differito. Quando William diventerà re, George erediterà istantaneamente il Ducato di Cornovaglia, in base a una carta reale del XIV secolo che riserva l’estate al figlio maggiore sopravvissuto del sovrano regnante. Ecco cosa comprende:

oltre 1,3 miliardi di dollari , circa 1,14 miliardi di euro , di attivi netti (dato 2025);

, circa , di attivi netti (dato 2025); più di 30 milioni di dollari di reddito privato annuo, ossia oltre 26,4 milioni di euro ;

di reddito privato annuo, ossia oltre ; circa 130.000 acri di terreni distribuiti in 23 contee tra Inghilterra e Galles;

di terreni distribuiti in tra Inghilterra e Galles; sviluppi residenziali, immobili commerciali e tratti di costa;

il carcere di Dartmoor e l’Oval, storico campo da cricket nel cuore di Londra.

Il governo britannico considera il Ducato un crown body: l’ente è legalmente esente da imposta sulle società e sulle plusvalenze. Una condizione a lungo contestata dall’opinione pubblica, tanto che sia Carlo III sia William hanno scelto di versare volontariamente l’imposta sul reddito britannica sui guadagni personali derivanti dall’estate.

Il Principe George diventerà mai re? Come funziona l’eredità del trono britannico

Salvo eventi imprevedibili, sì. La successione britannica segue la primogenitura: alla morte di Elisabetta II, nel settembre 2022, la linea si è riassestata su Carlo III, poi William e quindi George, secondo in linea al trono davanti ai fratelli minori Charlotte e Louis.

A seguire, nell’ordine: il principe Harry, duca di Sussex, i suoi figli Archie e Lilibet, il principe Andrea, duca di York, e le figlie Beatrice ed Eugenia.

George diventerà dunque re del Regno Unito e degli altri reami del Commonwealth nel momento in cui il padre lascerà il trono. Nel frattempo resta un tredicenne che, questa estate, giocherà a tennis ad Anmer Hall e porterà a spasso i cocker spaniel di famiglia, Orla e Otto, prima del grande salto a Eton.