Principe William, quanto guadagna e come l’erede al trono d’Inghilterra?

Con l’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta il 6 maggio, il figlio William è diventato ufficialmente il principe ereditario, il primo in linea per la successione al trono.

Un “passaggio del testimone” che non è solo simbolico. Con l’incoronazione di Re Carlo III, infatti, William ha acquisito il titolo di “Sua Maestà il Duca di Cambridge e di Cornovaglia”, titolo che comporta nuovi impegni, come la gestione delle innumerevoli associazioni umanitarie inaugurate dal padre. Ma non solo.

Con il nuovo titolo cambia qualcosa anche a livello patrimoniale per il principe ereditario. Dopo aver assistito all’incoronazione - trasmessa in mondovisione - il pubblico sicuramente si sarà interrogato su uno dei quesiti più intriganti riguardanti le monarchie: quanti soldi hanno i Reali d’Inghilterra e come li guadagnano.

Soprattutto se si considera che tecnicamente il lavoro dei reali in associazioni umanitarie ed enti benefici non dovrebbe generare fonti di guadagno. Ecco quanto guadagna il Principe William e come.

Quanto guadagna il Principe William, erede al trono?

Con l’incoronazione ufficiale di Re Carlo III cambiano quindi gli equilibri all’interno della casata Windsor. Al passaggio dei titoli nobiliari corrispondono dei cambiamenti anche a livello patrimoniale.

Infatti, ora che è diventato duca di Cornovaglia il principe William dovrà gestire non solo più impegni, ma anche un patrimonio cospicuo. Come riportato dalla rivista Forbes e anche dall’Huffington Post, il patrimonio degli Windsor si aggirerebbe intorno ai 430 milioni di sterline, circa 490 milioni di euro, mentre quello immobiliare ammonterebbe invece a 28 miliardi di dollari. Cifre da capogiro che dovranno essere ripartite all’interno della casata.

Fino a prima dell’incoronazione, il patrimonio del Principe William ammontava a 40 milioni di euro, risultato di diversi fondi messi a disposizione dalla casata reale, dalla stessa Regina e dalla madre Lady Diana.

A questo patrimonio bisogna aggiungere il Ducato di Cornovaglia, ereditato dal padre, che varrebbe un miliardo di sterline (1 miliardo e 150 milioni di euro). Ma con questi arrivano anche nuovi compiti da assolvere e, con tutta probabilità, molti di questi riguarderanno le innumerevoli associazioni umanitarie fondate dallo stesso Re durante il suo lungo “mandato” come principe del Regno.

Come guadagna il Principe William, proprietà e investimenti

Ogni volta che si parla della Famiglia reale è naturale domandarsi come possano i reali aumentare il proprio patrimonio, dato che sono sempre impegnati con associazioni ed enti di stampo benefico.

In realtà - e questo vale per tutta la famiglia reale - gli introiti possono derivare da più fonti disparate, dai tour nei paesi del Commonwealth, alle manifestazioni pubbliche, che generano immensi profitti non solo per l’economia del Paese ma anche per la Famiglia reale. Non solo. Una delle più grandi fonti di guadagno sono le entrate annuali generate dalle tenute destinate ai reali.

Forse non tutti sanno, però, che fino al 2017 il principe William aveva un “vero lavoro” come pilota di elicottero per la East Anglian Air Ambulance, mettendosi come sempre al servizio del Regno Unito. A oggi, però, diventato il principe ereditario, il Principe William guadagnerà soprattutto dal Ducato di Cornovaglia che, oltre a valere un miliardo di sterline, genera entrate annuali di 23 milioni di sterline (circa 26 milioni di euro). Entrate che saranno sicuramente finanziate per il “working royal”, ovvero, tutti i viaggi di Stato e le visite ufficiali, che il Principe ha sempre voluto pagare esclusivamente con le proprie finanze per non pesare sulle casse dello Stato e del Re.