Quanto guadagna Igor Tudor? Stipendio del nuovo allenatore della Lazio

Quanto guadagna Igor Tudor? Una domanda questa che in molti si staranno facendo visto che l’allenatore croato, che da noi è diventato popolare da calciatore per la sua lunga militanza nella Juventus, a breve diventerà il nuovo allenatore della Lazio.

Dopo aver concluso a giugno la sua esperienza a Marsiglia con un buon terzo posto in Ligue 1, per diverso tempo Igor Tudor è stato accostato a molte panchine della nostra Serie A: Juventus, Napoli e infine Lazio, con il tecnico che ha trovato l’accordo con patron Claudio Lotito.

Igor Tudor così raccoglierà il testimone di Maurizio Sarri, il tecnico toscano che si è dimesso da allenatore della Lazio dopo l’eliminazione in Champions a opera del BayernMonaco e lo scivolone interno in campionato contro l’Udinese.

Tudor però non sarà un semplice traghettatore per i capitolini, visto che ha firmato un contratto fino a giugno 2025: a differenza del Napoli che pare volesse il mister croato solo fino al termine della stagione, Lotito così gli ha garantito un progetto con una scadenza più lunga.

Vediamo allora quanto guadagna Igor Tudor, dando uno sguardo a quello che sarebbe l’accordo con la Lazio e agli stipendi passati dell’allenatore che nella nostra Serie A già ha allenato Udinese e Verona.

Lazio: stipendio e guadagni di Igor Tudor

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio, subentrando così in corsa al dimissionario Maurizio Sarri. Oltre alla qualificazione in Europa, l’obiettivo dei biancocelesti sarà quello di arrivare fino in fondo in Coppa Italia dove in semifinale se la vedranno con la Juventus.

Stando a quanto si apprende, Igor Tudor si è legato alla Lazio con un contratto fino al 30 giugno del 2025 senza che sia prevista una clausola per prolungare di un anno l’accordo. Quanto allo stipendio il mister dovrebbe percepire 2.5 milioni di euro a stagione più 500.000 euro di eventuali bonus.

Lo scorso anno Tudor per allenare l’Olympique Marsiglia ha incassato uno stipendio pari a 2,2 milioni, rinunciando a giugno 2023 a un altro anno di contratto nonostante i buoni risultati ottenuti sulla panchina del club francese.

Non ci sono dati invece relativi alle sue esperienze sulle panchine di Udinese e Verona, mentre si racconta che nel 2020 quando era sotto contratto con l’Hajduk Spalato, pur di tornare alla Juventus come vice di Anrea Prilo abbia pagato 150.000 euro al club croato per liberarsi e poter firmare con i bianconeri.

In precedenza con il Galatasaray, Igor Tudor avrebbe incassato complessivamente 1,4 milioni di euro per sedere per un anno e mezzo sulla panchina del prestigioso club turco.