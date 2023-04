Quanto guadagna Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata di Terna

Giuseppina Di Foggia è la prima donna a essere stata nominata amministratrice delegata di una grande partecipata pubblica. Il governo Meloni ha scelto proprio lei per la guida di Terna, la società delle reti elettriche che fa capo per il 30% al ministero dell’Economia.

La nuova amministratrice delegata prenderebbe il posto di Stefano Donnarumma, il quale è stato posto dal Governo a guida di Enel. La manager romana, è stata per anni a.d. di Nokia Italia e Malta, una divisione dell’azienda che da sola fattura poco più di 300 milioni, mentre ora si trova a dover gestire un gruppo da 16 miliardi di euro di capitalizzazione e ricavi per 2,6 miliardi di euro.

Dopo una lunga carriera all’interno delle Telecomunicazioni, Di Foggia sarebbe riuscita a sfondare quel “tetto di cristallo” che preclude alle donne ruoli di primo piano come quello di a.d. di una grande partecipata pubblica. Ecco chi è e quanto guadagna Di Foggia come a.d. di Terna.

Giuseppina Di Foggia amministratrice delegata di Terna: cos’è

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è la società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica che fa capo per il 30% al ministero dell’Economia. La società nasce nel 1999 all’interno del Gruppo Enel come “Trasmissione Elettrica Rete Nazionale” grazie al Decreto Bersani, che ha imposto al settore dell’energia una maggiore trasparenza, separando la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale.

La società nasce per occuparsi della manutenzione degli impianti della rete di trasmissione nazionale. La società oggi gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana con 74855 km di linee elettriche in alta tensione ed è il primo operatore di rete indipendente d’Europa, trovandosi inoltre tra i principali al mondo per chilometri di linee gestite. L’importante società vede oggi ai vertici Igor De Biasio come presidente e Di Foggia come a.d.

Chi è Giuseppina Di Foggia: la nuova a.d. di Terna

Giuseppina Di Foggia ha trascorso la propria vita nelle telecomunicazioni, scalando i vertici e ottenendo ruoli di crescente responsabilità. Di Foggia, classe 1969, dopo la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica all’Università di Roma “La Sapienza” ha continuato a studiare conseguendo negli Stati Uniti il master in Professional Program Management presso lo Stevens Institute, frequentando poi corsi di specializzazione e di General management presso la Bocconi di Milano e la Luiss Business School di Roma.

Ha intrapreso la sua carriera lavorando in progetti di Ricerca e Sviluppo Acts finanziati dall’Europa per la pianificazione e l’implementazione della rete mobile di terza generazione (3G), entrando poi nel 1998 in Lucent Technologies - dal 2016 Nokia. Nel 2020 ha poi assunto il ruolo di amministratrice delegata e vicepresidente di Nokia Italia e Country Manager per Italia e Malta, svolgendo un lavoro di eccellenza che le è valso nel 2021 il premio ai CEO Italian Awards come migliore CEO dell’anno nella categoria Tlc. Non solo, nello stesso anno ha ricevuto il titolo di Cavaliere del lavoro ed è stata selezionata dalla rivista Forbes Italia tra le 100 donne più influenti di Italia.

Tra gli altri ruoli importanti bisogna ricordare che la manager romana è membro Consiglio di amministrazione della Luiss Business School e del Consiglio di amministrazione di Cefriel. È inoltre membro dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria. Ma è con la sua nomina ad amministratrice delegata di Terna che Di Foggia sfonda il tetto di cristallo diventando la prima donna nominata amministratrice delegata di una grande partecipata pubblica.

Quanto guadagna Giuseppina Di Foggia?

Al momento non sono state divulgate informazioni ufficiali su quanto ammonta la retribuzione complessiva della nuova amministratrice delegata di Terna. In ogni caso non è da escludere che possano essere confermate le cifre dello scorso mandato.

In realtà è quasi quella la speranza, in quanto spesso si teme che la retribuzione venga diminuita, a causa del gender pay gap che affligge la categoria delle lavoratrici, le quali a pari ruolo con un collega si trovano con una retribuzione minore.

Per il mandato 2020-2022, al precedente Amministratore delegato, Stefano Antonio Donnarumma, è stata riconosciuta una remunerazione fissa lorda annua pari a 235.000 euro, come riportato dalla stessa società, nell’apposita pagina per la trasparenza. È molto probabile quindi che la nuova amministratrice Giuseppina Di Foggia possa guadagnare altrettanto durante il suo mandato.