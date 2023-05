Quanto guadagna Elisa Esposito, la “professoressa” di corsivo?

La tiktoker Elisa Esposito, la professoressa delle “lezioni di corsivo” (o meglio di cörsivœ), è finita al centro delle polemiche dopo aver difeso il suo lavoro di influencer - che, come ogni lavoro, ha una sua dignità - accusando, però, gli utenti, dicendo che è “colpa loro” se guadagnano poco.

Un discorso classista che ha fatto infuriare il mondo di Tiktok e non solo. E mentre continuano le discussioni sui social network, in molti hanno cominciato a domandarsi quanto guadagni la giovanissima influencer che non ha ancora compiuto 21 anni. La stessa Esposito ha raccontato di essere nata e cresciuta in una famiglia umile, con il padre che fa il tassista e la madre che lavora in una ditta d’illuminazione; ribadendo il concetto che - almeno secondo lei - non è colpa dell’Italia se le persone non guadagnano abbastanza, ma è solo colpa delle persone.

L’Influencer intanto continua a lavorare su diverse piattaforme, da TikTok - il social che l’ha resa famosa - Instagram e recentemente anche Only Fans, il social per contenuti espliciti, di cui però la tiktoker non parla volentieri, raccontando su TikTok che la piattaforma porta ottimi guadagni ma che “distrugge psicologicamente”. Ecco chi è e quanto guadagna.

Chi è Elisa Esposito, la professoressa del “corsivo”

L’influencer Elisa Esposito è nata il 24 luglio 2002 a Milano e a solo 20 anni vanta già un numeroso seguito. Dopo aver frequentato nel capoluogo lombardo l’istituto tecnico Artemisia Gentileschi aver preso il diploma da estetista, Elisa Esposito è diventata famosa per le sue “lezioni di corsivo” su TikTok, lezioni che hanno catturato l’attenzione mediatica nazionale, diventando un vero e proprio fenomeno virale.

Il corsivo (cörsivœ)è una nuova tendenza diffusa tra i più giovani, soprattutto in Lombardia, di pronunciare le parole con vocali chiuse e allungate, con un tono cantilenante. Il corsivo è diventato un fenomeno talmente virale che ha portato la grande casa editrice Mondadori a proporre a Elisa Esposito di pubblicare un libro a riguardo: “Amiœ. Il manuale del cörsivœ” è pubblicato nel novembre 2022.La grande popolarità dell’influencer ha fatto sì che la conduttrice Federica Panicucci la scegliesse come ospite della seconda edizione di Back to school, un programma di Italia 1 che vede personaggi famosi alle prese con l’esame di quinta elementare, debuttando ufficialmente in televisione.

Elisa Esposito, la polemica: “è colpa delle persone se guadagnano poco”

Proprio negli ultimi giorni, la tiktoker è finita al centro delle polemiche a causa di un suo video in cui, lamentandosi di chi non considera il lavoro dell’influencer un “vero lavoro”, avrebbe risposto accusando di invidia chi la critica, per poi concludere: “Se voi guadagnate con uno stipendio normale sui 1.300 euro al mese la colpa è vostra, non mia”, incolpando i ragazzi di oggi che si lamentano del lavoro precario. Frase che ha molto turbato gli utenti online e non solo.

Un discorso che denota la poca consapevolezza dell’influencer della situazione economico-sociale del Paese in cui vive. L’Italia resta il fanalino di coda nelle classifiche globali per la mobilità sociale, ossia la possibilità che hanno le persone di poter compiere un passaggio da uno stato sociale meno abbiente a uno più abbiente. Chi nasce ricco, probabilmente rimane tale, favorito da politiche economiche e finanziare che di certo non guardano ai lavoratori in difficoltà. Basti pensare che con l’inflazione e la crisi economica attuale, piuttosto che aumentare i salari - come la Spagna - l’attuale Governo ha deciso di facilitare la possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato, favorendo il precariato.

Anche la stessa retorica adottata del “volere è potere” è un privilegio, e che la fortuna e il successo che ha avuto la stessa influencer è un’eccezione che conferma purtroppo la regola di un’Italia dove i giovani e le categorie più fragili non ricevono il sostegno che uno Stato dovrebbe fornire.

Quanto guadagna Elisa Esposito, la “professoressa” di corsivo?

Nonostante Elisa Esposito abbia più volte deciso di non rispondere alla domanda su quanto guadagni, in un video postato recentemente su TikTok, l’influencer ha dichiarato di guadagnare orientativamente circa 30.000 euro al mese.

Una somma plausibile se si considera il debutto in tv dell’influencer e il suo seguito sui social. Attualmente il suo account TikTok ha oltre 1 milione e 200 mila followers; su Instagram, invece, conta circa 500mila fan. Alla fine del 2022 è sbarcata anche su Onlyfans, il sito di condivisione di foto e video su abbonamento. Foto e video che non sarebbero realmente esplicite, stando alla testimonianza di numerose testate giornalistiche. Foto che raggiungono anche i 21mila likes, che per essere viste è necessario pagare un abbonamento di 15 euro al mese.

Agli incassi frutto della sua attività di influencer sui social bisognerebbe poi aggiungere, poi, gli incassi ottenuti dalle vendite del libro “Amiœ. Il manuale del cörsivœ” di cui però, non si dispongono al momento dati certi.