Quanto guadagna un chirurgo plastico? Lo stipendio in Italia

Come investire in borsa?

Quanto guadagna un chirurgo plastico? In Italia come nel resto del mondo sono sempre più le persone che si rivolgono a questi medici specializzati, tanto che la chirurgia cosmetica può essere definita come la branca chirurgica in maggiore espansione.

Un chirurgo plastico è un medico specializzato nella chirurgia plastica, una branca della chirurgia che si occupa di correggere, riparare o migliorare la forma e la funzione di parti del corpo.

Sono due le principali aree in cui opera: la chirurgia plastica ricostruttiva (per esempio la ricostruzione del seno dopo una mastectomia o il trattamento delle ustioni) e la chirurgia plastica estetica (rinoplastica, mastoplastica additiva, liposuzione e il lifting del viso).

Per diventare chirurgo estetico occorre conseguire una laurea in medicina, per poi ottenere la specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - che dura circa 5-6 anni - e ottenere l’abilitazione professionale.

Secondo i dati dell’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), nel 2022 in Italia sono stati eseguiti 747.391 trattamenti estetici, di cui 262.556 interventi chirurgici. In tutto il mondo poi le procedure chirurgiche sono aumentate del 5,5% e i trattamenti non invasivi del 19,1%, segno di come il settore sia in forte ascesa.

Per quanto riguarda il giro d’affari, nel 2021 il mercato italiano della medicina estetica è stato stimato in circa 2 miliardi di euro, con una crescita del 8% rispetto all’anno precedente. Questa cifra comprende sia gli interventi chirurgici sia i trattamenti non invasivi, riflettendo una tendenza crescente verso procedure estetiche nel paese.

Alla luce di questi numeri vediamo allora nel dettaglio il contratto e lo stipendio medio di un chirurgo plastico in Italia, con uno specifico focus su quanto guadagna questo medico specializzato e le differenze tra settore pubblico e privato oltre a un confronto con l’estero.

Stipendio medio di un chirurgo plastico in Italia Il guadagno di un chirurgo plastico in Italia varia in base a diversi fattori come esperienza, specializzazione, sede di lavoro (ospedale pubblico o clinica privata) e numero di interventi eseguiti. Anche la bravura naturalmente può essere una discriminante importante. Occorre però fare una grande distinzione su quanto guadagna un chirurgo estetico che opera nel settore pubblico e quanto, invece, uno che lavora in una clinica privata o in uno studio proprio. Stipendio chirurgo plastico settore pubblico (ospedali e ASL): specializzato tra 3.500 e 6.000 euro al mese (circa 42.000 - 72.000 euro annui);

tra 3.500 e 6.000 euro al mese (circa 42.000 - 72.000 euro annui); primario oltre i 100.000 euro annui. Stipendio chirurgo plastico settore privato (cliniche e studi propri) chirurgo estetico affermato da 10.000 a oltre 50.000 euro al mese;

da 10.000 a oltre 50.000 euro al mese; top specialist oltre i 500.000 euro annui. Come si può vedere i chirurghi estetici che lavorano in studi privati o come liberi professionisti tendono ad avere guadagni molto superiori rispetto a chi lavora nel pubblico. leggi anche Chirurgia plastica gratis, gli interventi convenzionati con il SSN

Quanto guadagna un chirurgo plastico: i costi degli interventi Il guadagno di un chirurgo plastico per ogni intervento dipende da vari fattori come il tipo di operazione, la complessità, la città in cui opera e se lavora in una clinica privata o pubblica. Ecco una stima dei prezzi medi degli interventi più comuni e della quota che il chirurgo può guadagnare. Intervento Prezzo medio (€) Guadagno stimata per il chirurgo (€) Rinoplastica (naso) 5.000 - 10.000 2.500 - 5.000 Mastoplastica additiva (seno) 6.000 - 12.000 3.000 - 6.000 Liposuzione 3.000 - 8.000 1.500 - 4.000 Blefaroplastica (palpebre) 3.000 - 6.000 1.500 - 3.000 Lifting facciale 7.000 - 15.000 3.500 - 7.500 Addominoplastica 6.000 - 12.000 3.000 - 6.000 Gluteoplastica 7.000 - 12.000 3.500 - 6.000 Otoplastica (orecchie) 3.000 - 5.000 1.500 - 2.500 Come abbiamo visto un chirurgo estetico che opera nel privato ha uno stipendio fisso e non guadagna direttamente dagli interventi, ma chi lavora nel privato guadagna solitamente il 40-50% del prezzo totale visto che il resto copre le spese per la sala operatoria, l’anestesista, lo staff e i materiali. leggi anche Chirurgia estetica, elenco interventi per cui non si paga l’Iva

Contratto e benefit di un chirurgo plastico Il contratto di un chirurgo plastico varia a seconda del luogo in cui lavora. Un chirurgo plastico che lavora in un ospedale pubblico è inquadrato con un contratto collettivo nazionale (CCNL) della Sanità Pubblica. Ruolo : medico specialista ospedaliero.

: medico specialista ospedaliero. Tipo di contratto : tempo indeterminato o determinato (per incarichi temporanei).

: tempo indeterminato o determinato (per incarichi temporanei). Possibilità di extra: può effettuare attività privata intramoenia, ovvero visite a pagamento all’interno dell’ospedale. Se invece lavora in una clinica privata il contratto può essere: da dipendente con uno stipendio fisso, simile a quello del pubblico, ma con bonus variabili;

con uno stipendio fisso, simile a quello del pubblico, ma con bonus variabili; a collaborazione con il compenso basato sugli interventi eseguiti. Infine un libero professionista lavora con partita IVA e per ogni intervento trattiene una quota che può variare dal 40% all’80% del prezzo totale.