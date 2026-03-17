Per gli amanti del piccolo schermo (e non solo), Alessandro Gassman si conferma uno dei volti più riconoscibili e solidi, capace di attraversare generazioni e linguaggi senza perdere centralità. Attore, regista e interprete di una tradizione artistica importante – figlio del grande Vittorio Gassman e oggi padre dell’artista Leo – è riuscito nel tempo a costruire una carriera autonoma e credibile, lontana dall’ombra ingombrante del passato.

Negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento della fiction Rai, grazie a ruoli di forte impatto popolare come quello in Un professore, ma anche per nuove produzioni come la serie Guerrieri - La regola dell’equilibrio, in onda nel 2026. Un percorso che lo vede costantemente al centro dei progetti di “mamma Rai”. Senza, però, dimenticare il cinema.

Ma quanto guadagna davvero Alessandro Gassman? Qual è il suo patrimonio e come si è costruito nel tempo? Tra cachet televisivi, cinema, regia e attività parallele, cerchiamo di scoprire quelle che sono le stime di una carriera lunga e articolata, lunga oltre trent’anni.

Chi è Alessandro Gassman? Biografia, carriera e vita privata

Alessandro Gassman nasce a Roma il 24 febbraio 1965, figlio dell’attore Vittorio Gassman e dell’attrice francese Juliette Mayniel. Il destino artistico sembra scritto fin dall’inizio, ma il suo percorso non è mai stato una semplice eredità: al contrario, è stato costruito passo dopo passo, con scelte precise e una forte identità personale.

Debutta giovanissimo, a soli 17 anni, nel film Di padre in figlio, diretto e interpretato insieme al padre. Da quel momento intraprende una formazione solida, studiando alla Bottega Teatrale di Firenze e muovendo i primi passi nel teatro, con opere impegnative come Affabulazione di Pier Paolo Pasolini.

Negli anni ’90 si afferma anche al cinema, lavorando accanto a nomi importanti e ottenendo visibilità internazionale con Il bagno turco di Ferzan Özpetek. Parallelamente costruisce un sodalizio artistico con Gianmarco Tognazzi, con cui condivide diversi progetti tra cinema e teatro e anche un po’ la fama di figlio d’arte.

Il vero salto di qualità arriva negli anni 2000, quando Gassman si divide con equilibrio tra cinema d’autore e produzioni più popolari. Nel 2008 conquista il David di Donatello per Caos calmo, affermandosi come interprete versatile e credibile.

Negli anni successivi amplia il suo raggio d’azione: diventa regista, dirige film come Il premio e Il silenzio grande, e assume anche ruoli istituzionali, come la direzione del Teatro Stabile del Veneto. Allo stesso tempo rafforza la sua presenza televisiva, diventando protagonista di fiction di successo come I bastardi di Pizzofalcone e Un professore, che lo consacrano definitivamente al grande pubblico.

Nel 2026 è ancora protagonista sul piccolo schermo con Guerrieri - La regola dell’equilibrio, segno di una carriera che continua a evolversi nel segno del piccolo schermo, soprattutto in casa Rai.

Sul piano privato, è sposato dal 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz e ha un figlio, Leo, oggi attivo come cantautore (ha partecipato anche a Sanremo 2026) e attore. Uomo molto attento al sociale, Gassman è noto anche per il suo impegno civile e per le sue posizioni pubbliche su temi economici e ambientali.

Il patrimonio di Alessandro Gassman: ecco quanto guadagna

Determinare con precisione il patrimonio di Alessandro Gassman non è semplice, ma alcuni dati e stime permettono di delineare un quadro realistico. L’attore stesso dichiarò pubblicamente qualche anno: fa “non sono un super ricco, ma guadagno bene”, sottolineando una posizione economica solida ma non paragonabile alle grandi star internazionali.

I suoi guadagni derivano principalmente da tre fonti: fiction televisive, cinema e attività parallele come regia, teatro e collaborazioni pubblicitarie.

Per quanto riguarda la televisione, Gassman è tra i protagonisti più richiesti. Per serie di successo come Un professore, il cachet per episodio è stato stimato da diverse fonti intorno ai 20.000 euro (o poco più), con stagioni composte da circa una dozzina di episodi. Ciò significa che una singola stagione può garantire compensi complessivi nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.

Nel cinema, i guadagni sono più variabili. Rispetto ad attori come Elio Germano o Pierfrancesco Favino – che possono arrivare a circa 300.000 euro a film – Gassman si colloca su cifre generalmente inferiori, indicativamente tra 100 e 200 mila euro. Tuttavia, compensa con una presenza costante: negli ultimi anni ha preso parte a numerose produzioni, molte delle quali sostenute da finanziamenti pubblici (come gran parte del cinema italiano), garantendosi comunque una continuità economica grazie al grande schermo.

A questo si aggiungono i proventi derivanti dalla regia e dalla sceneggiatura, oltre ai diritti d’autore e alle repliche televisive, che nel tempo contribuiscono a costruire un flusso economico stabile. Non vanno poi dimenticate le attività collaterali: campagne pubblicitarie (come in passato per Yves Saint Laurent o Lancia), partecipazioni a eventi e presentazioni, oltre alla vendita di libri e progetti editoriali.

Per quanto riguarda lo stile di vita, Gassman vive prevalentemente a Roma, nel quartiere di Trastevere, e mantiene un profilo relativamente discreto rispetto ad altri colleghi. Nonostante la notorietà, conduce una quotidianità lontana dagli eccessi, fatta di abitudini semplici, momenti in famiglia e un legame profondo con la capitale, che considera parte integrante della sua identità.

Non è noto per investimenti particolarmente vistosi o attività imprenditoriali fuori dal mondo dello spettacolo, ma possiede anche altre dimore, tra cui una villa di famiglia a Velletri e una proprietà a Magliano in Toscana, acquistata, secondo diverse indiscrezioni, nel 2015 per una cifra vicina ai 500 mila euro.

Il suo vero patrimonio, però, resta la posizione nel mondo dello spettacolo: un attore affidabile, richiesto e sempre molto amato.