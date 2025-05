Quanto costa una seduta psicologica? Costi e tariffe in Italia

La psicoterapia, negli ultimi anni, è stata sdoganata in ogni ambito. Non è più un tabu, per fortuna, dato che rivolgersi a uno psicoterapeuta non equivale necessariamente a «curarsi da un disturbo mentale» ma può riguardare diversi aspetti della vita quotidiana che possono essere potenziati e migliorati grazie al confronto con un professionista. Ma quanto costa uno psicologo oggi? Chi si approccia per la prima volta a questo mondo sa benissimo che tale questione non è da sottovalutare.

Molto spesso, per intraprendere un percorso virtuoso di psicoterapia, la voce costi rappresenta un tassello importante, soprattutto perché non tutti i professionisti sono uguali. Magari all’inizio sarà necessario «provarne» più di uno, per cercare di sentirsi a proprio agio nel minor tempo possibile; altre volte, invece, si potrebbe cadere nella trappola del «meno spendo, meglio è», che potrebbe significare affidarsi a psicologi economici ma non del tutto affini alla propria situazione.

Insomma, non c’è una regola quando si parla di prezzi di una psicoterapeuta, dato che sono tante le variabili oggettive e soggettive che intercorrono tra la ricerca e la scelta. Ecco, allora, quanto costa andare dallo psicologo in Italia seguendo le medie del momento, facendo sempre riferimento a quelli che sono i casi più comuni di chi si rivolge per la prima volta ai benefici della psicoterapia (singola o di coppia).

I costi della psicoterapia: regole e fattori d’influenza Quanto costa andare dallo psicologo? A definire le regole di base per il tariffario degli psicologi c’è il Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi, che si rivolge alle prestazioni professionali. In particolare viene stabilito che: "Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:

a) della complessità della prestazione richiesta;

b) dell’urgenza della prestazione;

c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.

2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento". Queste regole di fondo, in realtà, non ci aiutano a definire un prezzario medio realistico ma solo a definire i limiti minimi e massimi del tariffario di uno psicologo. Ecco la tabella redatta dal Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi. Psicoterapia Tariffa minima Tariffa massima Psicoterapia individuale (per seduta) € 40 € 140 Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 55 € 185 Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo € 20 € 70 Sono tanti, però, i fattori che incidono sul costo di una seduta. Nella prestazione del professionista, infatti, viene anche considerata la situazione del paziente, il metodo di fruizione della terapia e, ovviamente, le fluttuazioni del mercato dove opera il professionista stesso.

Quanto costa una seduta psicologica? Costi e tariffe in Italia Una seduta psicologica, quindi, di per sé non ha un costo fisso uguale per tutti. Dipende, come anticipato, da diversi fattori, dal tipo di terapia necessario passando per il numero di partecipanti, le sedute a cui sottoporsi e via discorrendo. A seconda del professionista o della professionista in questione, in alcuni casi la prima seduta può essere gratuita. Tuttavia, ci sono diverse scuole di pensiero che sostengono o smentiscono questa tesi. C’è, infatti, anche chi ritiene doveroso il fatto che la prima seduta debba essere a pagamento. Questo poiché è il punto di partenza effettivo di ogni percorso di terapia, dal quale vengono gettate le fondamenta per tutto il processo che verrà seguito. Possiamo, però, fare una prima distinzione a seconda del metodo di fruizione e di contatto della seduta stessa tra psicologo e paziente. Tariffe per sedute in presenza : le sedute psicologiche in presenza presso studi privati hanno un costo medio compreso tra 50 e 100 euro . Questa variazione dipende dalla città, dall’esperienza del professionista e dalla specializzazione. Ad esempio, nelle grandi città come Roma o Milano , i costi tendono a essere più elevati rispetto a centri urbani più piccoli. Il costo va inteso orario oppure per un minimo di 45 minuti .

: le sedute psicologiche in presenza presso studi privati hanno un . Questa variazione dipende dalla città, dall’esperienza del professionista e dalla specializzazione. Ad esempio, nelle grandi città come , i costi tendono a essere più elevati rispetto a centri urbani più piccoli. Il costo va inteso . Tariffe per sedute online : la terapia online è diventata sempre più diffusa, offrendo flessibilità e accessibilità. Piattaforme come UnoBravo e Serenis offrono sedute online con tariffe che non variano di molto. Difatti: Serenis : una seduta di psicoterapia individuale di 45 minuti costa 49 euro , mentre per la psicoterapia di coppia si sale a 59 euro. Per un incontro psichiatrico, le sedute costano 77 euro. In ogni caso, il primo colloquio è sempre gratuito. UnoBravo : anche in questo caso ogni seduta individuale costa 49 euro ma dura 50 minuti . 59 euro per un incontro di coppia. Il primo colloquio è comunque gratuito.

: la terapia online è diventata sempre più diffusa, offrendo flessibilità e accessibilità. Piattaforme come e offrono sedute online con tariffe che non variano di molto. Difatti: Date le stime attuali, una seduta online può significare un risparmio fino al 50% rispetto a una in presenza (sempre rispettando le tariffe medie in Italia). Senza dimenticare che per i servizi online citati il primo consulto è sempre gratuito. Va comunque ricordato che, mentre le sedute in presenza sono a discrezione del professionista, la durata dei colloqui online è fissa e stabilita in base alle piattaforme di collegamento internet. Quindi, non si può eccedere e, anzi, se ci si collega in ritardo difficilmente il tempo perso verrà recuperato.

I costi di una seduta psicologica tramite ASL È possibile accedere a servizi psicologici attraverso il SSN tramite ASL, previa prescrizione del medico di base. Le sedute sono erogate presso strutture pubbliche come i Centri di Salute Mentale (CSM) o gli ambulatori ospedalieri. Il costo è regolato dal ticket sanitario, che varia in base alla regione e alla fascia di reddito dell’utente, ma generalmente si aggira tra i 20 e i 30 euro per seduta. Il primo colloquio è solitamente gratuito. Tuttavia, la disponibilità di psicoterapeuti nel sistema pubblico può essere limitata, comportando tempi di attesa più lunghi che spesso scoraggiano i pazienti.

In ogni caso, per accedere a una seduta psicologica presso un’ASL, è generalmente necessario seguire tale procedura. Prescrizione medica : ottenere una richiesta dal medico di base o da uno specialista.

: ottenere una richiesta dal medico di base o da uno specialista. Prenotazione : contattare il Centro Unico di Prenotazione (CUP) della propria ASL per fissare un appuntamento.

: contattare il della propria ASL per fissare un appuntamento. Pagamento del ticket: effettuare il pagamento del ticket, se dovuto, secondo le modalità previste dalla propria regione.

I prezzi di una psicoterapia completa Ma quanto costa, invece, un percorso completo di psicoterapia? Nella quasi totalità dei casi, infatti, il costo di uno psicologo va considerato sulle lunghe distanze, dato che la terapia è costituita da diverse sedute. E il numero delle stesse varia in base a tantissimi fattori differenti, che possono riguardare, ovviamente, motivi e obiettivi del percorso, volontà reciproche di professionista e paziente, efficacia più o meno veloce della terapia e chi più ne ha più ne metta. Alcuni studi, tra cui uno condotto dall'American Psychological Association, hanno dimostrato che solo dopo 10-15 sessioni di terapia si riescano a intravedere i primi veri risultati concreti. Stando a tali dati, per una psicoterapia a breve-medio termine, si parte da un minimo di 500 euro (50 euro per 10 sedute), a un massimo di 1000-1500 euro (15 sedute a 100 euro a seduta massimo). Considerando che il pagamento avviene di solito a seduta, non esistono soluzioni «a pacchetto» che consentono di risparmiare: difatti, ogni seduta è una visita psicologica vera e propria. Ovviamente, fare una stima di massima e univoca per una psicoterapia è quasi impossibile. Ci atteniamo a quelle che sono le casistiche medie, che però potrebbero non rappresentare la situazione specifica. Difatti, mentre per alcuni la psicoterapia rappresenta una necessità clinica, diversi pazienti, anche al termine del proprio percorso, decidono di proseguire i consulti psicologici per mesi o addirittura anni, in modo continuativo o estemporaneo. Proprio per tale motivo, i prezzi presentati devono considerarsi una vera e propria stima generale. Da ricordare, inoltre, che queste sono cifre che riguardano le strutture private, che vanno sicuramente per la maggiore. Non vengono considerate le iniziative di terapia gratuite, dove, per quanto possano essere efficaci, contribuiscono in maniera limitata ad un percorso unico e continuativo. Cosa che, invece, può essere garantita durante le sedute a pagamento.