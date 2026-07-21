DAZN è la piattaforma di riferimento per gli amanti dello sport. Chi segue la Serie A in streaming e non vuole perdersi nemmeno una partita del campionato italiano di calcio necessita di un abbonamento al servizio. Sono però in arrivo pessime notizie in vista della prossima stagione: dal 16 agosto aumentano i prezzi dei piani Full e Family.

Questa volta il rincaro riguarda anche chi è già abbonato. Ci sono tuttavia alcune alternative da tenere in considerazione per chi desidera risparmiare sul canone mensile o annuale.

In questa guida, vediamo insieme tutti i prezzi aggiornati per usufruire dei pacchetti di DAZN disponibili, di quanto aumenteranno (in valore assoluto e in percentuale) e quali pacchetti resteranno invariati.

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Perché DAZN aumenta i prezzi

L’aumento ai prezzi previsto da DAZN non è più una novità. Già a marzo 2026 c’era stato un primo rincaro, ma solo per i nuovi abbonamenti. La rimodulazione in programma dal 16 agosto estende la stessa tariffa anche a chi ha già un abbonamento Full o Family attivo, con l’obbligo di pagare il nuovo prezzo dal primo rinnovo utile.

Per quale motivo è stata presa questa decisione? Nella comunicazione inviata agli utenti, DAZN giustifica l’aumento con l’ampliamento dell’offerta disponibile. Dal Mondiale per Club FIFA 2025 ai Mondiali USA di quest’anno, passando per l’integrazione di FIFA+, il potenziamento della copertura sulla pallavolo e l’arrivo dei canali Eurosport per seguire – tra le altre cose – il Giro d’Italia e il Tour de France.

Quanto costa DAZN

Vediamo a questo punto quali sono i nuovi prezzi per poter usufruire di DAZN e a quanto ammontano gli aumenti previsti per i due pacchetti Full e Family.

DAZN Full:

Mensile senza vincoli : da 44,99 euro a 46,99 euro al mese (+4,4%);

: da 44,99 euro a 46,99 euro al mese (+4,4%); Annuale con pagamento dilazionato (12 rate) : da 34,99 euro a 36,99 euro al mese (+5,7%);

: da 34,99 euro a 36,99 euro al mese (+5,7%); Annuale in un’unica soluzione: da 359 euro a 379 euro all’anno, circa 31,58 euro al mese (+5,6%).

DAZN Family:

Mensile senza vincoli : da 69,99 euro a 71,99 euro al mese (+2,9%);

: da 69,99 euro a 71,99 euro al mese (+2,9%); Annuale con pagamento dilazionato (12 rate) : da 59,99 euro a 61,99 euro al mese (+3,3%);

: da 59,99 euro a 61,99 euro al mese (+3,3%); Annuale in un’unica soluzione: da 599 euro a 619 euro all’anno (+3,3%).

Di fatto, chi sceglie il pagamento annuale in un’unica soluzione può spendere fino a 20 euro in più all’anno sia sul Full sia sul Family. Su base mensile, invece, il rincaro è di 2 euro per quasi tutte le formule.

Quali piani non aumentano di prezzo

Il rincaro che entra in vigore dal prossimo 16 agosto non riguarda tutti i piani che compongono l’offerta di DAZN. Restano ai prezzi attuali le seguenti proposte:

DAZN MyClubPass : 29,99 euro al mese, sia in versione annuale anticipata sia a rate;

: 29,99 euro al mese, sia in versione annuale anticipata sia a rate; DAZN Goal : a partire da 13,99 euro;

: a partire da 13,99 euro; DAZN Sports: a partire da 11,99 euro.

Chi non ha bisogno del catalogo completo può quindi evitare il rincaro scegliendo uno di questi piani, pur rinunciando a parte dei contenuti.

Cosa comprendono i pacchetti DAZN

Per avere un riepilogo completo della proposta di DAZN, vediamo cosa offrono i cinque piani oggi messi a disposizione per i clienti in Italia:

DAZN Full : l’abbonamento più completo, include tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT, LaLiga EA Sports spagnola, la FA Cup, il calcio femminile, la pallavolo, una selezione NFL e i canali Eurosport HD1 e HD2 con tennis e ciclismo. Consente la visione su due dispositivi in contemporanea, ma solo se collegati alla stessa rete domestica;

: l’abbonamento più completo, include tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT, LaLiga EA Sports spagnola, la FA Cup, il calcio femminile, la pallavolo, una selezione NFL e i canali Eurosport HD1 e HD2 con tennis e ciclismo. Consente la visione su due dispositivi in contemporanea, ma solo se collegati alla stessa rete domestica; DAZN Family : include tutti i contenuti del Full, con la differenza che la visione simultanea su due dispositivi è consentita anche se collegati a reti diverse;

: include tutti i contenuti del Full, con la differenza che la visione simultanea su due dispositivi è consentita anche se collegati a reti diverse; DAZN MyClubPass : pensato per chi vuole seguire solo la propria squadra del cuore, con tutte le 38 partite di campionato della squadra scelta;

: pensato per chi vuole seguire solo la propria squadra del cuore, con tutte le 38 partite di campionato della squadra scelta; DAZN Goal e DAZN Sports: sono i due piani d’ingresso con un catalogo più limitato, studiati per chi cerca un accesso base allo sport in streaming a un prezzo più contenuto.

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Come risparmiare sull’abbonamento a DAZN

Se ritieni i nuovi prezzi per usufruire di DAZN troppo alti e stai cercando vie per poter risparmiare, una delle alternative migliori è abbonarsi a TIMVISION con DAZN. Si tratta di una proposta che unisce l’abbonamento sportivo ad altri contenuti come Amazon Prime, Infinity+, TIMVISION Play, Netflix, Disney+ e HBO Max.

Il prezzo complessivo rimane inferiore, se si calcola la somma dei canoni di tutti i singoli servizi. Ecco i canoni validi per i nuovi clienti fino al 25 luglio 2026:

TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime : 29,99 euro al mese, 359,88 euro all’anno. Include anche TIMVISION Play, Amazon Prime e Infinity+, allo stesso prezzo del solo DAZN MyClubPass acquistato separatamente;

: 29,99 euro al mese, 359,88 euro all’anno. Include anche TIMVISION Play, Amazon Prime e Infinity+, allo stesso prezzo del solo DAZN MyClubPass acquistato separatamente; TIMVISION con DAZN e Prime (piano annuale a rate) : 36,99 euro al mese, 443,88 euro all’anno. Il prezzo mensile è identico al solo DAZN Full a rate. Il pacchetto aggiunte TIMVISION Play, Amazon Prime e Infinity+;

: 36,99 euro al mese, 443,88 euro all’anno. Il prezzo mensile è identico al solo DAZN Full a rate. Il pacchetto aggiunte TIMVISION Play, Amazon Prime e Infinity+; TIMVISION con DAZN e Prime (piano mensile sena vincoli) : 46,99 euro al mese, lo stesso prezzo del DAZN Full mensile ma con i contenuti aggiuntivi di TIM inclusi;

: 46,99 euro al mese, lo stesso prezzo del DAZN Full mensile ma con i contenuti aggiuntivi di TIM inclusi; TIMVISION L con DAZN: 52,99 euro al mese, 635,88 euro all’anno. Oltre all’abbonamento a DAZN, aggiunge Netflix, Disney+ e HBO Max in piano base con pubblicità.

Dunque scegliendo TIMVISION il vantaggio principale sta nel fatto di pagare cifre simili al solo DAZN, con l’aggiunta di piattaforme di streaming per poter godere di film, serie TV, consegne veloci e molto altro.

Per chi usa già regolarmente Prime Video o è alla ricerca di un decoder unico in cui trovare tutti i servizi per sé e per la propria famiglia, questa è la scelta migliore.

Facendo un rapido calcolo, il risparmio complessivo rispetto all’acquisto separato dei vari servizi può arrivare fino al 36-41%.

Prima ancora di sottoscrivere un pacchetto TIMVISION, ti consigliamo di verificare se hai già un abbonamento a DAZN attivo. In caso di piano annuale in corso, è necessario prima disdire l’abbonamento diretto con DAZN per poter attivare l’offerta con TIM, verificando eventuali penali o importi dovuti per il recesso anticipato. In caso di abbonamento mensile, invece, ti basta effettuare il collegamento dell’account durante la procedura di attivazione.

Come esercitare il diritto di recesso

Chi non vuole subire l’aumento e preferisce disdire l’abbonamento può farlo in autonomia, senza costi aggiuntivi. La procedura ufficiale, indicata dal Centro assistenza di DAZN, varia leggermente in base al piano sottoscritto.

Per i piani Annuale con pagamento mensile e Mensile Flex devi aprire l’app o il sito di DAZN e accedere al tuo account. Vai quindi su Il mio account > Abbonamento e scorri fino in fondo alla pagina. Troverai il tasto Annulla abbonamento, cliccaci e poi premi su Continua selezionando il motivo della cancellazione. Inserisci infine la password per confermare la procedura.

Dopo la disdetta, l’accesso resta attivo fino alla data di scadenza già pagata. Per il Mensile Flex è previsto un preavviso di 30 giorni, con eventuale addebito proporzionale ai giorni residui. Per il piano Annuale con pagamento mensile la disdetta blocca solo il rinnovo futuro, mentre i pagamenti mensili proseguono.

Come per ogni contratto concluso a distanza, il Codice del Consumo riconosce al consumatore il diritto di recedere senza penali e senza fornire motivazioni entro 14 giorni dalla sottoscrizione. La piattaforma si avvale della deroga prevista dall’articolo 59 che esclude il diritto di ripensamento quando l’utente accetta espressamente che l’erogazione del servizio inizi subito, prima dello scadere dei 14 giorni.