Quanto costa ogni mese curare i no vax, la cifra da capogiro

Con l’esordio del super green pass e l’apertura della terza dose a tutti gli over 18, in Italia le vaccinazioni tornano a correre al ritmo di oltre 400 mila dosi al giorno. L’obiettivo del governo è spingere il maggior numero di persone a vaccinarsi, allargando la platea vaccinale. Il certificato verde rafforzato rappresenta infatti una misura premiante per tutti coloro che hanno scelto di aderire alla campagna di immunizzazione. Lasciando fuori da una serie di attività sociali, tutti coloro che non si sono immunizzati.

Ma in Italia ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d’età che non hanno ricevuto neanche la prima dose. E Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, lancia l’allarme: «Ecco quanto spendiamo ogni mese per curare i no vax che vanno in ospedale». Entriamo nel dettaglio.

Quanto costa curare i no vax, l’allarme di Ricciardi

Ieri sera, il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi è intervenuto in diretta a diMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7. Ricciardi ha commentato la campagna vaccinale in Italia e le nuove misure introdotte dal governo per allargare la platea vaccinale, come il super green pass o l’obbligo di certificato verde base sui mezzi pubblici.

Floris poi ha mostrato un sondaggio Censis secondo il quale il 6 per cento degli italiani negherebbe l’esistenza del Covid e il 10,9 per cento riterrebbe «inutile» il vaccino. Di fronte a questi dati, Ricciardi ha commentato: «Con il green pass non riusciremo a convincere tutti a vaccinarsi, ma una buona parte sì. Si renderanno conto che se non si vaccinano, questa emergenza continuerà per anni. Tutto il paese ne risentirà».

Ricciardi ha poi parlato dei costi sanitari per il ricovero dei non vaccinati. «Per non parlare delle spese - ha aggiunto -. Ogni mese spendiamo circa 50 milioni di euro per curare i no vax che vanno in ospedal e. Sono mezzo miliardo di euro l’anno, che potremmo riservare per curare altre malattie, che in questo momento non riusciamo a curare».

In Italia 6,5 milioni di persone non sono vaccinate

In Italia ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni d’età che non hanno ricevuto neanche la prima dose. La maggior parte si trovano nella fascia lavorativa fra i 30 e i 60 anni. Le coperture più basse si registrano fra i 30-49enni. La fascia d’età in cui il virus circola di più.

Il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha indicato alle Regioni dei target giornalieri riguardanti il numero di dosi da somministrare dal primo dicembre in poi. Quasi tutte le regioni avrebbero raggiunto l’obiettivo e molte lo avrebbero superato.

Lazio, Bolzano e Veneto hanno superato il target di oltre il 30%. La Puglia del 45% e a Trento le dosi inoculate sono il triplo di quelle fissate dal target di Figliuolo.