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Quanto costa a febbraio un mutuo di 150.000 € a tasso fisso e a tasso variabile?

Stefano Vozza

11 Febbraio 2026 - 05:22

Il costo di un finanziamento a lungo termine e in base ai tassi prescelti e acquistare una prima casa in una città capoluogo di Provincia

Quanto costa a febbraio un mutuo di 150.000 € a tasso fisso e a tasso variabile?
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Solo una manciata di giorni fa la BCE ha lasciato fermi i tassi ufficiali di riferimento, ritenendoli adeguati al contesto attuale. Così il tasso sui depositi a febbraio è rimasto invariato al 2%, un livello raggiunto a giugno ’25. Prima c’era stata un’impennata record al 4,50% nel biennio post Covid, poi l’Istituto di Francoforte li ha ridotti di due punti percentuali complessivi nel giro di un anno.
In tema di mutui, la forbice tra tasso fisso e variabile si è ampliata a favore del secondo, il cui TAN è in media 80 punti base più conveniente dell’altro. Malgrado ciò le preferenze dei nuovi mutuatari è in maggioranza per il tasso fisso, probabilmente per tutelarsi contro il rischio di spiacevoli sorprese future. Vediamo allora quanto costa a febbraio un mutuo di 150.000 € a tasso fisso e a tasso variabile.

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Acquistare un immobile di 200.000 euro

Definiamo in primis i parametri chiave della ricerca, delineando un ipotetico profilo cliente. Ipotizziamo si tratti di una prima casa dal valore di mercato di 200mila €, di cui chiediamo un prestito alla banca per tre quarti del suo valore. L’immobile è stato già individuato ed è sito in una città capoluogo di Provincia del Sud Italia, stesso Comune di residenza del richiedente.
Quest’ultimo lo immaginiamo over 36, dipendente a tempo indeterminato con un reddito netto mensile richiedenti di 3mila euro. Utilizzando il simulatore del portale MutuiOnline.it vediamo a quanto ammontano oggi le rate sulle durate a 20, 25 e 30 anni. Considereremo sia il caso degli immobili energeticamente efficienti, cioè di classe energetica A o B, che quelli energeticamente non efficienti.

Un mutuo casa con piano d’ammortamento a 25 anni

Partiamo dal piano d’ammortamento a 25 anni a tasso fisso e dal caso dell’immobile di classe A o B. Le 9 soluzioni presenti sul portale consultato sarebbero (in ordine di TAEG):

  • Credem – Mutuo Tasso Fisso: rata a 702,76 €, TAEG al 3,10%;
  • BPER Banca – Mutuo Promo Tasso Fisso Green (fino al 27/02): 707,42 € di rata mensile e 3,14 di TAEG;
  • MPS – Mutuo Mio Acquisto Abitazione: rata e TAEG pari a 726,23 € e al 3,39%;
  • Intesa Sanpaolo – Mutuo Domus Fisso Green: rata/mese a 723,86 € e 3,39% di TAEG;
  • Unicredit – Mutuo Sostenibilità Energetica: rata e TAEG pari a 746,92 € e al 3,70%;
  • CheBanca! – Mutuo Fisso: 744,51 € di rata, TAEG al 3,73%;
  • Banca Pop. Puglia e Basilicata – Mutuo a Tasso Fisso: rata a 750,94 €, TAEG al 3,78%;
  • Banca Pop. Pugliese – ProntoMutuo: rata e TAEG a 808,41 € e al 4,38%;
  • ING – Mutuo Arancio Fisso: rata mensile a 827,80 €, TAEG al 4,66%.

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150.000 euro per un immobile non di classe A o B

Restiamo sul tasso fisso a 25 anni di piano di rimborso ma stavolta consideriamo il caso dell’immobile non energeticamente efficiente (no classe A o B). In questo caso le 8 proposte sarebbero:

  • BPER Banca – Mutuo Promo Tasso Fisso (fino al 27/02): 730,97 € di rata e 3,48 di TAEG;
  • Intesa Sanpaolo – Mutuo Domus Fisso: rata/mese a 747,72 € e 3,70% di TAEG;
  • MPS – Mutuo Mio Acquisto Abitazione: rata e TAEG pari, rispettivamente, a 758,20 € e al 3,80%;
  • Banca Pop. Puglia e Basilicata – Mutuo a Tasso Fisso: rata a 759,00 €, TAEG al 3,88%;
  • CheBanca! – Mutuo Fisso: 768,75 € di rata, TAEG al 4,04%;
  • Banca Pop. Pugliese – ProntoMutuo: rata e TAEG a 829,50 € e al 4,64%;
  • Unicredit – Mutuo Acquisto Tasso Fisso: rata e TAEG pari a 833,75 € e al 4,80%;
  • ING – Mutuo Arancio Fisso: rata mensile a 844,86 €, TAEG al 4,49%.

Piano d’ammortamento a 20 e a 30 anni (tasso fisso)

Adesso cambiamo i tempi del rimborso del prestito per le durate a 20 e a 30 anni, sempre sul fronte dei mutui a tassi fissi.
Sul 20 anni, le prime 6 offerte per un immobile di classe energetica A o B sarebbero racchiuse nel range tra gli 821,42 e gli 862,25 €, e TAEG tra il 3,09% e il 3,74%. Sulla durata a 30, invece, le prime 6 proposte sarebbero racchiuse tra i 622,74 e i 666,05 € la rata, e il 3,08% e il 3,70% il TAEG.
Ora ripetiamo gli stessi calcoli a 20 e 30 anni (tasso fisso), ma per un immobile non energeticamente efficiente. Sulla durata più corta le prime 6 soluzioni prevedono una rata mensile racchiusa tra gli 850,79 e i 928,85 €, con corrispondenti TAEG tra il 3,51% e il 4,56%. Le stesse cifre sulla durata a 30 anni, sempre delle prime 6 proposte tra tutte quelle presenti, sono nel range tra i 652,81 e i 758,25 € per la rata, e tra il 3,46% e il 4,66% per il TAEG.

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Un mutuo casa a 25 anni a tassi di interessi variabili

Da un tasso di interesse a un altro, passiamo a quello variabile su una durata a 25 anni, sempre per un prestito di 150.000 €. Nel caso di immobile di classe energetica A o B, le prime 5 soluzioni sarebbero le seguenti:

  • MPS – Mutuo Mio Acquisto Abitazione: rata e TAEG pari a 653,75 € e al 2,47%;
  • Unicredit – Mutuo Sostenibilità Energetica: rata e TAEG pari a 662,40 € e al 2,57%;
  • Credem – Mutuo Tasso Variabile: 666,15 € rata/mese, 2,61% il TAEG;
  • CheBanca! – Mutuo Variabile con Floor: 2,65%di TAEG, 663,90 € di rata;
  • Banca di Credito Popolare – Campagna Mutui 2025: 2,73%di TAEG, 673,68 € di rata.

Lasciamo tutti i parametri invariati (importo, tasso, durata del rimborso) a prima e cambiamo tipologia dell’immobile, ossia non energeticamente efficiente. In tal caso le prime 5 soluzioni sarebbero le seguenti:

  • MPS – Mutuo Mio Acquisto Abitazione: rata a 661,20 € e TAEG al 2,56%;
  • Banca di Credito Popolare – Campagna Mutui 2025: 2,73%di TAEG e rata mensile a 673,68 €;
  • Banca Pop. Puglia e Basilicata – Mutuo a Tasso Fisso: rata a 683,47 €, TAEG al 2,89%;
  • CheBanca! – Mutuo Variabile con Floor: 2,96%di TAEG, 686,60 € di rata;
  • Unicredit – Mutuo Tasso Variabile: rata e TAEG pari a 708,20 € e al 3,19%.

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Quanto costa a febbraio un mutuo di 150.000 € a tasso fisso e a tasso variabile?

In ultimo vediamo i range min-max di rata (tasso variabile) e TAEG delle sole prime 5 proposte, tra tutte quelle presenti sul portale consultato, a 20 e 30 di rimborso.
Sulla distanza a 20 anni, e per un immobile di classe A o B, i primi 5 importi rata/mese sono compresi tra 776,28 e 786,11 € e tra il 2,49% e il 2,68% di TAEG. Sul 30 anni, tra 572,91 e 593,46 € di rata mensile, e tra il 2,46% e il 2,70% di TAEG.
Per un immobile non appartenente alle classi A o B, invece, sul 20 anni di piano di ammortamento le prime 5 rate/mese sarebbero tra i 783,50 e gli 828,90 €. I rispettivi TAEG min/max (ma delle sole prime 5 offerte), tra il 2,58% e il 3,22%. Sulla durata trentennale, infine, tra i 580,59 e i 606,81 € la rata, e tra il 2,55% e il 2,94% il TAEG.

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