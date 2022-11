Quanto consuma un ascensore? Attenzione ai costi condominiali

In un piano di risparmio dei consumi energetici dei condomini si dovrebbe evitare di utilizzare l’ascensore. Sono arrivati diversi inviti da parte degli esperti e delle associazioni in merito all’attenzione da prestare su i consumi energetici degli ascensori. I costi per i condomini sono infatti piuttosto elevati e, a partire da gennaio 2023, questi sono destinati a salire ancora di più.

L’invito è quello di utilizzare le scale al posto dell’ascensore e questo perché il consumo medio di un ascensore rappresenta oltre il 5% del consumo elettrico complessivo di un edificio. Con l’attuale prezzo dell’energia il costo della bolletta condominiale è un vero salasso. A gennaio 2023 inoltre è prevista l’uscita dei condomini dal mercato tutelato e, senza l’intervento da parte dello Stato, questo comporterà un aumento inevitabile dei costi di gestione dei condomini, compreso il costo dell’energia per utilizzo dell’ascensore.

Quanto consuma in media un ascensore?

Nei contesti residenziali gli ascensori spesso non sono di ultima generazione e il loro consumo è più alto rispetto a quelli presenti negli uffici o nei negozi. In generale gli ascensori generano un consumo piuttosto elevato, intorno ai 10.000 kWh. Il Comitato termotecnico italiano in passato ha cercato di presentare dei progetti per migliorare le prestazioni energetiche degli ascensori, oltre a quelli di scale mobili, di marciapiedi mobili e vari impianti di sollevamento per persone e cose.

Dei miglioramenti ci sono stati per i consumi di ascensori, ma solo se si tratta di quelli più efficienti o quelli non domestici. Quelli presenti nelle abitazioni hanno infatti ancora un impatto piuttosto rilevante sul consumo energetico e quindi sul costo in bolletta per i condomini.

Quanto costa in bolletta un ascensore condominiale?

A fronte dell’attuale crisi energetica e in particolare alla luce della possibilità che i condomini rimangano esclusi dal mercato tutelato, si deve parlare di “strategia condominiale”. I consumi energetici di un condominio sono piuttosto elevati ed è bene ragionare sul consumo energetico e quindi del costo in bolletta dell’ascensore, un elemento tanto energivoro quanto non indispensabile.

Esempio sui dati del costo dell’energia aggiornato all’8 novembre 2022:

Un ascensore consuma 10.000 kWh in media.

Nel mercato tutelato la sola componente dell’energia costa 0,53451 euro (8 novembre 2022).

Al netto di queste informazioni un ascensore costa circa 0,501 euro al kW.

Da questi calcoli, che non tengono conto di tutti gli altri costi dell’energia e del fattore dell’uscita dei condomini dal mercato tutelato, è possibile desumere che un ascensore per un condominio costa in media 5.300 euro l’anno in bolletta.

Come risparmiare sulle bollette condominiali: addio all’ascensore

L’ascensore è un extra in bolletta del tutto evitabile, se non in caso di necessità. Per questo il consiglio più diffuso per risparmiare sulle bollette condominiali è quello di preferire le scale all’ascensore. Simona Bastari, amministratrice di condomini nel Lazio, ha parlato di una necessaria “strategia condominiale” per la riduzione dei consumi.

La strategia non solo serve solo per quanto riguarda la bolletta del gas, nel caso di riscaldamento centralizzato per esempio, ma anche per il risparmio sul costo dell’energia elettrica. Dopotutto l’elemento più energivoro di un condominio è proprio l’ascensore e l’unico modo per risparmiare è quello di preferire l’uso delle scale. Limitare l’uso dell’ascensore ai soli casi di necessità, in presenza di persone disabili o di carichi di peso eccezionali, è il primo passo per risparmiare e tentare di far rientrare l’allarme dei costi energetici per i condomini.