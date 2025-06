Quanti soldi ha Tommaso Mazzanti? La storia di successo del proprietario dell’Antico Vinaio

Il nome di Tommaso Mazzanti è ormai sinonimo di successo imprenditoriale nel settore della ristorazione italiana. Proprietario e volto dell’Antico Vinaio, la celebre catena di street food nata a Firenze, Mazzanti ha saputo trasformare una piccola bottega di famiglia in un brand internazionale, capace di generare fatturati milionari e di imporsi come modello di business studiato persino nelle università.

Ma quanti soldi ha davvero Tommaso Mazzanti? E qual è il segreto dietro la sua ascesa? In questo articolo analizziamo i numeri, la storia e le strategie che hanno portato il “re delle schiacciate” sul podio della ristorazione italiana nel mondo.

All’Antico Vinaio: dalla bottega di famiglia a fenomeno globale

La storia di Tommaso Mazzanti inizia a Firenze, dove nel 1997 i suoi genitori rilevano una piccola rosticceria in via dei Neri. Tommaso, classe 1988, entra giovanissimo nell’attività di famiglia, lasciando gli studi a 16 anni per dedicarsi anima e corpo al lavoro. L’intuizione che cambia tutto arriva nel 2010, quando comprende il potenziale delle recensioni online e dei social network per promuovere il locale. Da allora, l’Antico Vinaio diventa il locale più recensito di Firenze, poi d’Italia e infine d’Europa, attirando turisti da tutto il mondo.

Il vero salto di qualità avviene infatti con l’espansione fuori dai confini toscani: dopo aver consolidato la presenza a Firenze, Mazzanti apre nuovi punti vendita a Milano, Roma, Torino e, soprattutto, negli Stati Uniti. Nel 2019, grazie anche alla collaborazione con Joe Bastianich, debutta a New York e Hollywood con due pop-up store, riscuotendo un successo immediato. Nel 2024, la crescita prosegue con l’apertura di oltre 35 sedi tra Italia, Stati Uniti e persino Dubai, e la recente acquisizione della Tenuta La Mozza in Maremma, che segna l’ingresso nel settore vinicolo.