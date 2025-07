Quanti soldi contanti dovresti avere in casa per sicurezza?

Di recente si è parlato molto di come gli italiani (e non solo) dovrebbero prepararsi a un’eventuale crisi, sia essa legata alle tensioni geopolitiche o a blackout che mandano in tilt i pagamenti con carta, sopratutto dopo quanto successo in Spagna lo scorso aprile.

Una cosa è chiara: per sicurezza è consigliato avere dei contanti in casa. Ma quanti? Sempre più governi, banche nazionali ed esperti ne sono certi. Occorre avere a disposizione una quantità di soldi sufficienti a “cavarsela da soli” per almeno 72 ore.

Tale riserva di liquidità viene anche definita, nell’ambito della finanza personale, “fondo liquido di emergenza”. Permette ad una persona/famiglia di far fronte alle spese non rimandabili, ad esempio durante una prolungata interruzione di corrente, quando le carte e altri mezzi di pagamento elettronici non funzionano.

Qual è allora la quantità di contanti che ognuno dovrebbe tenere in casa?

Ecco quanti soldi servono per vivere bene in Italia

Ecco quanti contanti dovresti avere in casa

È difficile dare una risposta chiara e univoca a questa domanda, perché la necessità di contanti dipende dalle esigenze (e dalle spese) di ognuno.

Se si ha una buona scorta di alimenti in casa, puoi non andare al supermercato per tre, quattro giorni o più. In questo caso i contanti possono servire solo per piccole necessità improvvise. Se invece si dipende, ad esempio, da farmaci che vengono acquistati periodicamente, potrebbe essere utile tenere da parte abbastanza soldi per far fronte a questi acquisti nell’arco temporale di una settimana.

La quantità di contanti da tenere a casa dipende anche da altri fattori. Un fattore chiave è la dimensione della famiglia.

Se hai una famiglia con cinque figli, il valore della spesa alimentare anche per pochi giorni è molto più alto che se vivi da solo.

Tenendo conto del consiglio di avere abbastanza soldi per far fronte alle spese per tre giorni, basta fare una semplice moltiplicazione:

se si spendono circa 25 euro al giorno, i contanti da avere a casa sono 75 euro ;

; se si spendono circa 50 euro al giorno, i contanti da avere a casa sono 150 euro ;

; se si spendono circa 100 euro al giorno, i contanti da avere a casa sono 300 euro.

leggi anche È corsa agli sportelli. Le banche invitano ad avere sempre contanti in casa

Su un piano più generale, la domanda “Quanti contanti è bene avere in casa?” ci spinge quindi a chiederci quanti soldi ci servono per poter “stare tranquilli” per qualche giorno in una situazione in cui non è possibile usare con altri metodi di pagamento.

Per garantirsi di poter far fronte a tre giorni senza accesso all’elettricità e all’acqua, tuttavia, non basta solo il denaro contante.

I governi e le autorità consigliano di conservare tre litri di acqua a persona al giorno e a avere sempre a disposizione medicine, cibo e altri beni di prima necessità, come un power bank, una torcia elettrica e delle batterie.