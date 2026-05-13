San Tommaso D’Aquino, nonostante il suo eccezionale pragmatismo, era un grande uomo di fede. Credeva fermamente che la fede non si sostituisce alla ragione ma, anzi, eleva quest’ultima alla certezza e alla perfezione. Una delle sue più famose frasi riguarda la modalità di lavoro “Lavorare bene significa vivere bene”.

Nel diritto del lavoro contemporaneo, la tutela della privacy del dipendente rappresenta uno dei punti di equilibrio più delicati tra potere organizzativo dell’impresa e diritti fondamentali della persona. Organizzare la privacy nel lavoro significa vivere bene.

Non è sempre stato così: storicamente, il rapporto di lavoro era caratterizzato da un controllo penetrante e quasi assoluto del datore, mentre oggi il sistema giuridico, anche grazie all’influenza europea, si è evoluto verso un modello più garantista.

Dal datore “sorvegliante” alla tutela dei diritti

Nel passato, soprattutto durante la prima industrializzazione, il datore di lavoro esercitava un controllo continuo sulla prestazione lavorativa: orari rigidi, vigilanza diretta, scarsa considerazione della sfera privata. La persona del lavoratore era sostanzialmente assorbita nel rapporto produttivo.

Un primo cambiamento si è avuto con lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che ha introdotto limiti precisi ai controlli a distanza (art. 4) e ha vietato indagini sulle opinioni personali (art. 8). Successivamente, con l’avvento della normativa sulla protezione dei dati personali (dalla legge 675/1996 fino al GDPR), la privacy è diventata un diritto fondamentale anche nel contesto lavorativo.

Oggi il controllo datoriale è ammesso solo entro confini ben definiti: finalità legittime, proporzionalità e trasparenza.

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Quando la privacy del lavoratore diventa centrale

La svolta decisiva si è avuta con l’integrazione tra diritto interno ed europeo. La giurisprudenza ha chiarito che anche sul luogo di lavoro il dipendente mantiene il diritto alla vita privata e alla corrispondenza, tutelati a livello sovranazionale.

In questo quadro, il controllo non è più libero, ma subordinato a condizioni stringenti:

informazione preventiva al lavoratore: il dipendente deve sapere in anticipo quali strumenti di controllo vengono utilizzati, quali dati possono essere raccolti e per quali finalità. Ad esempio, l’azienda deve informare chiaramente sull’uso di videocamere, GPS, software di monitoraggio o controlli sulla posta elettronale aziendale.

quali strumenti di controllo vengono utilizzati, quali dati possono essere raccolti e per quali finalità. Ad esempio, l’azienda deve informare chiaramente sull’uso di videocamere, GPS, software di monitoraggio o controlli sulla posta elettronale aziendale. limitazione ai soli dati necessari: il datore può raccogliere solo le informazioni strettamente indispensabili per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale. Non è quindi legittimo acquisire dati eccedenti o non pertinenti rispetto allo scopo dichiarato.

per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio aziendale. Non è quindi legittimo acquisire dati eccedenti o non pertinenti rispetto allo scopo dichiarato. divieto di controlli indiscriminati: sono vietati controlli massivi, continui o invasivi sulla vita del lavoratore. Il monitoraggio non può trasformarsi in una sorveglianza costante e generalizzata dell’attività del dipendente, soprattutto quando incide sulla sua sfera personale o sulla libertà e dignità sul luogo di lavoro.

La violazione di questi principi può comportare non solo sanzioni, ma anche l’inutilizzabilità delle prove raccolte.

Le ultime pronunce della Cassazione

Una delle decisioni più rilevanti è la sentenza n. 24204/2025, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può accedere alle e-mail private del dipendente, anche se presenti su dispositivi aziendali.

La Corte ha affermato un principio molto chiaro: le comunicazioni personali, se protette da password, restano corrispondenza chiusa, assimilabile a una lettera sigillata. Nemmeno esigenze difensive dell’azienda possono giustificare l’accesso.

Le conseguenze sono rilevanti e sono le seguenti:

i dati acquisiti illegittimamente non possono essere utilizzati in giudizio;

il datore rischia anche responsabilità penali (accesso abusivo a sistema informatico).

La Cassazione ribadisce inoltre che il controllo deve sempre rispettare i principi di proporzionalità e necessità, evitando forme invasive o generalizzate.

I più recenti interventi del Garante Privacy

Accanto alla giurisprudenza, un ruolo centrale è svolto dal Garante per la protezione dei dati personali, che negli ultimi anni ha intensificato i controlli.

Un caso recente (Provvedimento Garante Privacy n. 755/2025) riguarda l’installazione di dispositivi sui veicoli aziendali per monitorare lo stile di guida dei dipendenti. Il Garante ha sanzionato l’azienda per trattamento illecito dei dati, ritenendo eccessiva e non proporzionata la raccolta di informazioni su tempi, percorsi e comportamenti di guida.

In un altro provvedimento (il n. 165/2026 del Garante Privacy), è stata contestata la conservazione e l’accesso alla posta elettronica del lavoratore dopo la cessazione del rapporto, evidenziando l’obbligo di cancellazione dei dati non più necessari e il divieto di accessi indiscriminati.

Questi interventi confermano una linea rigorosa: il datore non può utilizzare tecnologie per controlli invasivi o sproporzionati.

10 errori da evitare per non violare la privacy

Sotto un elenco degli errori che il Datore di Lavoro deve evitare di fare nel rapporto di lavoro:

Controllare le e-mail private del dipendente: anche su PC aziendale, restano protette. Installare sistemi di monitoraggio senza informativa: Il lavoratore deve sapere cosa viene controllato. Effettuare controlli indiscriminati: sono ammessi solo controlli mirati e giustificati. Conservare dati oltre il necessario: la conservazione deve essere limitata nel tempo. Accedere agli account dopo la cessazione del rapporto: è consentito solo in casi eccezionali e motivati. Utilizzare strumenti tecnologici per finalità diverse da quelle dichiarate. Viola il principio di finalità. Raccogliere dati non pertinenti. Ad esempio, informazioni sulla vita privata. Monitorare costantemente il lavoratore (es. geolocalizzazione continua).Deve esserci proporzionalità. Non rispettare l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Serve accordo sindacale o autorizzazione. Usare dati acquisiti illegalmente: in giudizio saranno dichiarati inutilizzabili.

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Casi pratici: quando il controllo è lecito

Non tutti i controlli sono vietati. Sono considerati legittimi:

controlli difensivi mirati, in presenza di sospetti concreti;

verifiche sull’uso degli strumenti aziendali, se previste da policy chiare;

controlli tecnici necessari per la sicurezza dei sistemi.

Tuttavia, anche in questi casi, devono essere rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

Il tema della privacy sul lavoro è in continua evoluzione, soprattutto per l’impatto delle tecnologie digitali: smart working, strumenti di monitoraggio, intelligenza artificiale.

La tendenza attuale è chiara: il lavoratore non perde i suoi diritti fondamentali entrando in azienda. Il datore di lavoro, da soggetto “controllore”, è sempre più chiamato a diventare garante della correttezza dei trattamenti.

Le decisioni della Cassazione e gli interventi del Garante mostrano una direzione precisa: la privacy non è un ostacolo all’organizzazione del lavoro, ma un limite invalicabile.

Chi non lo comprende rischia non solo sanzioni, ma anche di compromettere la validità delle proprie azioni disciplinari.