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Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere la semifinale con Zverev a Miami

Money.it Guide

27 Marzo 2026 - 14:06

La data, l’orario e dove vedere gratis oppure a pagamento in tv la semifinale tra Sinner e Zverev al Masters 1000 di Miami 2026.

Quando gioca Sinner? Orario e dove vedere la semifinale con Zverev a Miami

Miami Open, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: quale sarà il suo prossimo ostacolo nel torneo? Domande che accompagnano i tifosi a poche ore dalla semifinale del secondo Masters 1000 consecutivo negli Stati Uniti, uno degli eventi più attesi del calendario ATP. Sul cemento della Florida, a Miami, entra quindi alle battute finali vivo la fase calda del celebre Sunshine Double, dopo lo spettacolo offerto a Indian Wells.

Per Jannik Sinner, Miami rappresenta molto più di una semplice tappa. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfo in California contro Daniil Medvedev, ha confermato il suo straordinario stato di forma anche in Florida, dove continua a vincere e convincere, battendo ogni record. Con la vittoria netta nei quarti di finale, l’altoatesino è arrivato addirittura a 30 set consecutivi vinti nei Masters 1000. L’obiettivo è chiaro: restare protagonista e avvicinarsi sempre di più alla vetta del ranking, sfruttando anche le occasioni offerte dal torneo (l’anno scorso non giocato per la vicenda Clostebol) e la prematura uscita di Carlos Alcaraz.

Dopo un esordio solido contro Damir Dzumhur e le vittorie autorevoli su Corentin Moutet e Alex Michelsen, l’azzurro ha compiuto un altro passo importante nei quarti di finale, dove ha travolto Frances Tiafoe con un netto 6-2, 6-2, conquistando l’accesso alla semifinale che oggi giocherà contro Alexander Zverev, battuto proprio a Indian Wells un paio di settimane fa.

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Nel suo percorso al Miami Open, il numero 2 del ranking ATP è pronto a fare un ulteriore passo avanti con l’obiettivo di conquistare la finale e continuare la sua corsa verso il titolo.

Il prossimo avversario sarà il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 3 del ranking mondiale, che arriva a questo appuntamento dopo aver superato Martin Damm, Marin Cilic, Quentin Halys e Francisco Cerundolo, mostrando grande solidità soprattutto nei quarti, chiusi con un convincente 6-1, 6-2.

Quello tra Sinner e Zverev sarà il dodicesimo confronto in carriera: il bilancio sorride all’azzurro, avanti 7-4 nei precedenti, e reduce da una serie positiva che dura dallo US Open 2023. Si tratta inoltre della terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 tra i due, segno di una rivalità ormai consolidata (si conoscono benissimo).

La sfida è in programma nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo, sul Centrale dell’Hard Rock Stadium, non prima della mezzanotte italiana.

La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev mette di fronte due dei protagonisti assoluti del circuito, accomunati da grande potenza e solidità da fondo campo. L’azzurro arriva all’appuntamento in condizioni eccellenti, come dimostrato anche contro Tiafoe, dove ha dominato al servizio senza concedere palle break e imponendo un ritmo insostenibile.

Dal canto suo, Zverev rappresenta un ostacolo di altissimo livello: il tedesco è l’unico altro top ten rimasto nella parte alta del tabellone e ha già dimostrato di poter competere alla pari nei grandi appuntamenti. Servizio efficace, esperienza e capacità di reggere gli scambi prolungati lo rendono un rivale estremamente pericoloso.

Sinner, però, parte con fiducia: la continuità mostrata nelle ultime settimane e i precedenti favorevoli gli danno un leggero vantaggio in una semifinale che promette spettacolo.

Dove vedere le partite del Masters 1000 di Miami 2026

Il Masters 1000 di Miami è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

  • Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che tramite app SkyGo.
  • In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW per gli abbonati al pacchetto sport.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali dell’emittente. Non è prevista la trasmissione in chiaro.

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