Monte Carlo Masters, quando gioca Jannik Sinner? E soprattutto: chi sarà il prossimo ostacolo dell’azzurro sulla terra rossa del Principato dopo un esordio più che convincente? Interrogativi che accompagnano i tifosi nel cuore della stagione sul rosso, uno dei momenti chiave del calendario ATP dopo quanto visto negli Stati Uniti. A Monte Carlo, la stagione adesso entra nel vivo, con il passaggio definitivo dal cemento alla terra battuta e una lotta al vertice ATP tutta da decifrare.

Per Jannik Sinner, il torneo monegasco continua a rappresentare uno snodo cruciale. Il numero 2 del mondo, reduce dal trionfale Sunshine Double, ha iniziato nel migliore dei modi anche sulla terra, dominando l’esordio contro Ugo Humbert con un netto 6-3, 6-0. Un segnale forte, che conferma il suo straordinario momento di forma e la volontà di alzare ulteriormente il livello anche su una superficie meno naturale. L’obiettivo resta chiaro: continuare la rincorsa alla vetta del ranking, approfittando anche della pressione su Carlos Alcaraz, chiamato a difendere tanti punti nel clay swing.

Dopo aver beneficiato del bye al primo turno e aver superato con autorità il debutto, Sinner torna in campo agli ottavi di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà il ceco Tomas Machac, attuale numero 53 del ranking mondiale, che ha guadagnato l’accesso al match grazie ai successi su Altmaier e soprattutto Cerundolo, avversario sempre tostissimo sul rosso.

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Sinner, sfida a Machac a Monte Carlo: ecco quando si gioca

Nel suo percorso al Monte Carlo Masters, il numero 2 del ranking ATP è pronto a un test più impegnativo, con in palio un posto nei quarti di finale e la possibilità di dare continuità alla sua impressionante striscia nei tornei Masters 1000 (arrivata a 19 successi consecutivi ).

Il prossimo avversario sarà dunque Tomas Machac, giocatore solido e in crescita, capace di mettere in difficoltà gli avversari quando trova ritmo. Il ceco arriva a questo appuntamento dopo due buone vittorie nel torneo, dimostrando di poter essere competitivo anche sulla terra battuta.

Quello tra Sinner e Machac sarà il quarto confronto in carriera, con l’azzurro avanti 3-0 nei precedenti. I successi sono arrivati tra il 2024 e il 2026, tra Miami, Shanghai e Doha, sempre senza concedere set. Un dato che racconta chiaramente l’inerzia della sfida, anche se questo sarà il primo incrocio tra i due sulla terra rossa.

La sfida è in programma giovedì 9 aprile, come secondo match di giornata sul Campo Centrale, non prima delle 12:30, dopo l’incontro di apertura.

La partita tra Jannik Sinner e Tomas Machac mette di fronte due giocatori con caratteristiche diverse: da una parte la solidità, la continuità e la fiducia dell’azzurro, dall’altra la capacità del ceco di variare e trovare soluzioni efficaci nei momenti giusti. Sinner arriva con entusiasmo e ritmo, forte di una serie positiva impressionante nei “1000”, ma dovrà continuare ad adattarsi alle dinamiche della terra battuta.

Machac, dal canto suo, rappresenta un avversario da prendere con le pinze: ha già dimostrato di saper reggere il livello e proverà a sfruttare ogni occasione per mettere pressione al favorito.

Sinner, però, parte avanti: la qualità espressa nelle ultime settimane e i precedenti a favore lo rendono il candidato principale per il passaggio del turno, in un match che può avvicinarlo ulteriormente ai vertici del torneo.

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Dove vedere le partite del Masters 1000 di Monte Carlo 2026

Il Masters 1000 di Monte Carlo è trasmesso in Italia esclusivamente sulle piattaforme a pagamento.

Su Sky Sport (a pagamento) è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis , oltre che tramite app SkyGo .

è possibile seguire in diretta le partite del torneo sui canali dedicati, in particolare e , oltre che tramite app . In alternativa, gli incontri sono disponibili anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Tennis TV per gli abbonati.

Il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac sarà quindi visibile in diretta tv e streaming sui canali Sky e sulle piattaforme digitali. Non è prevista la trasmissione in chiaro.