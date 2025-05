Quando finiscono le scuole? Le date di chiusura del 2025

Si avvicina la chiusura delle scuole, tanto attesa dagli studenti (tranne chi deve sostenere l’esame di Maturità) e temuta dai genitori che devono cominciare a destreggiarsi tra costosi e limitati centri estivi. Non c’è una data di chiusura uguale per tutti, in quanto il calendario scolastico cambia a seconda dell’ordine e del grado di scuola, oltre che dalla Regione di riferimento. Ogni istituto può poi adattare il calendario regionale alla propria organizzazione, variando di qualche giorno le date di inizio e fine delle lezioni per adeguarle all’offerta formativa. Gli istituti scolastici privati, inoltre, godono di maggiore autonomia nella definizione del calendario. Per questo motivo è sempre bene consultare le indicazioni della scuola di riferimento. In caso di dubbi o anche solo per avere un’idea generale si può però fare affidamento ai calendari delle Regioni. Vediamo di seguito quando finiscono le scuole con tutte le date di chiusura previste per il 2025.

Cominciamo dai più piccoli, ossia gli iscritti ai nidi d’infanzia e ai servizi educativi d’infanzia. Si tratta delle scuole per i bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni. Fatta eccezione per le strutture private, la gestione degli asili nido è affidata ai Comuni, motivo per cui le date possono variare notevolmente nel territorio. In linea generale, la chiusura viene fissata entro la seconda settimana di luglio, ma per il 2025 la maggior parte dei Comuni segue il calendario educativo regionale con termine il 30 giugno 2025. Vediamo le regole per i capoluoghi regionali così da avere un’idea più precisa. L’Aquila: 30 giugno 2025;

Potenza: 31 luglio 2025 ;

; Catanzaro: 30 giugno 2025;

Napoli: 30 giugno 2025;

Bologna: 30 giugno 2025 (18 luglio 2025 per chi aderisce al servizio “indispensabile”);

Trieste: 30 giugno 2025;

Roma: 31 luglio 2025 ;

; Genova: 26 giugno 2025;

Milano: 30 giugno 2025 ( 31 luglio 2025 per le attività straordinarie su richiesta);

per le attività straordinarie su richiesta); Ancona: 30 giugno 2025;

Campobasso: 30 giugno 2025;

Torino: 30 giugno 2025;

Bari: 30 giugno 2025;

Cagliari: 30 giugno 2025;

Palermo: 30 giugno 2025;

Firenze: 11 luglio 2025 ;

; Trento: 31 luglio 2025 ;

; Perugia: 30 giugno 2025;

Aosta: 30 giugno 2025;

Venezia: 30 giugno 2025.

Quando chiudono le scuole di infanzia Anche le scuole d’infanzia sono gestite dai Comuni, ma quasi sempre vengono rispettate le indicazioni regionali. Anche per questo per il servizio educativo 3-6 anni le date di chiusura sono più simili in Italia. In particolare, l’ultimo giorno di scuola è fissato al 30 giugno 2025, fatta eccezione per: Friuli Venezia Giulia - 28 giugno 2025;

Molise - 28 giugno 2025;

Sardegna - 28 giugno 2025;

Sicilia - 28 giugno 2025;

Provincia autonoma di Trento - 12 giugno 2025;

Provincia autonoma di Bolzano - 13 giugno 2025.