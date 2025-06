Quando e come vedere le Frecce Tricolori del 2 giugno 2025

Anche quest’anno tornano le celebrazioni con le Frecce Tricolori per la Festa della Repubblica, una delle ricorrenze più importanti per il nostro Paese e, ovviamente, le celebrazioni più fastose si tengono proprio nella Capitale.

A Roma, infatti, si terrà la parata del 2 giugno a cui seguirà l’esibizione delle Frecce Tricolori. Emozioni e un rinnovato spirito di comunità accompagneranno la festa per la Repubblica questo lunedì.

Non mancheranno i festeggiamenti anche nel resto del territorio, ogni luogo con le sue tradizioni, senza mancare comunque di seguire i momenti istituzionali con la riunione dei cittadini nei punti storici delle città. Si celebra così il 79° anniversario della Repubblica, perché proprio nel 1946 il popolo italiano ha scelto questa forma di Stato, peraltro attraverso il primo vero suffragio universale della storia italiana.

In questa occasione non possono quindi mancare momenti di commemorazione, soprattutto dei caduti e dei dispersi in guerra attraverso l’omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In parallelo al sorvolo, si terrà anche la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali , alla presenza delle più alte cariche dello Stato.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori è uno dei momenti più attesi della Festa della Repubblica . A Roma , le celebrazioni ufficiali di lunedì 2 giugno inizieranno a breve alle 9:15 , quando il Presidente Mattarella deporrà una corona d’alloro presso l’ Altare della Patria , in Piazza Venezia. Proprio in quel momento, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’ Aeronautica Militare darà il via al suo spettacolo nei cieli della Capitale.

Dove vedere le Frecce Tricolori e altre celebrazioni del 2 giugno

Per assistere al passaggio delle Frecce Tricolori in prima fila, l’ideale è posizionarsi già dalle 8:30 del mattino nelle zone centrali di Roma. Non è richiesto alcun biglietto per vedere lo spettacolo all’aperto, i luoghi migliori da cui ammirare le Frecce Tricolori sono quelli attorno a Piazza Venezia. In particolare:

Via del Corso;

Piazza del Popolo;

la Terrazza del Pincio;

Villa Borghese;

i Fori Imperiali;

il Colosseo.

Questi punti offrono visuali spettacolari. Chi cerca una prospettiva dall’alto troverà nel Pincio una delle postazioni più amate dai romani.

Chi, invece, desidera un posto in tribuna per la parata militare deve prenotare in anticipo tramite il sito del Ministero della Difesa. I posti sono limitati e vanno esauriti rapidamente. Una tribuna è riservata a persone con disabilità, che possono accedere insieme a un accompagnatore. L’ingresso per i bambini sotto i 5 anni è libero, purché accompagnati. Chi non sarà fisicamente presente a Roma potrà comunque seguire l’evento in diretta TV su Rai Uno, che trasmetterà anche altri momenti istituzionali della giornata.

Oltre alle Frecce Tricolori, il 2 giugno offre numerose iniziative culturali. Tutti i musei statali di Roma e del Lazio saranno gratuiti per l’intera giornata, grazie a un’iniziativa del Ministero della Cultura. È un’ottima occasione per visitare luoghi simbolo come Castel Sant’Angelo, il Pantheon o la Galleria Borghese.

Nel pomeriggio, 15:00-18:30, i Giardini del Quirinale saranno aperti al pubblico su invito, con esibizioni musicali a cura della Banda Interforze e cori giovanili regionali. Il Torrino del Palazzo del Quirinale sarà illuminato con i colori del Tricolore da domenica sera fino al termine delle celebrazioni del 2 giugno.