Quando arriva il fresco? Le previsioni meteo in tutta Italia

Settembre è entrato nel vivo e per molti significa ritorno alla vita di tutti i giorni e vacanze finite. Le città si ripopolano di persone dopo il mese di agosto in cui la maggior parte era in ferie. E settembre è anche il mese in cui l’estate ci abbandona ufficialmente per lasciare spazio all’autunno. Quest’anno l’equinozio di fine estate cadrà lunedì 22 settembre, alle ore 20:19 italiane.

Da quel momento le giornate cominceranno ad accorciarsi in maniera graduale e le temperature a calare, introducendo quello che viene definito il vero clima autunnale. Dopo la perturbazione di fine agosto che ha colpito soprattutto il Nord Italia, in questi primi giorni di settembre è possibile godere di un clima mite e soleggiato su tutta la penisola. Una condizione che si protrarrà almeno fino al 10 di settembre offrendo ai ritardatari l’occasione di concedersi ancora qualche giorno di mare. Le temperature restano nella media e soprattutto al Sud potranno raggiungere i 30°C nelle ore più calde mentre di sera l’escursione termica sarà più evidente con valori che scenderanno fino a 22°C.

Ma fino a quando durerà questa parentesi di bel tempo? Gli esperti hanno indicato sul calendario due giornate precise di settembre: ecco quali.