Quali obbligazioni seguire nel 2026?

Il mercato obbligazionario globale entra in una fase meno scontata. Tra attese sui tassi, divergenze monetarie e nuovi equilibri, il 2026 potrebbe sorprendere più di quanto sembri.
Dopo un biennio dominato dall’inflazione, dai rialzi aggressivi dei tassi e da una volatilità insolita per il mondo obbligazionario, il 2026 si avvicina con una domanda sempre più ricorrente: dove si sta spostando davvero l’equilibrio del mercato dei bond?
Le grandi performance del debito europeo, il progressivo cambio di passo negli Stati Uniti e il risveglio del Giappone stanno ridefinendo le gerarchie globali. Non è più solo una questione di rendimento nominale, ma di aspettative, ciclicità e percezione del rischio. Capire quali obbligazioni osservare oggi significa, prima di tutto, leggere correttamente il contesto macro che si sta formando.
Treasury USA: il mercato guarda avanti[...]
