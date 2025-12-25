Quali obbligazioni seguire nel 2026?

Dopo un biennio dominato dall’inflazione, dai rialzi aggressivi dei tassi e da una volatilità insolita per il mondo obbligazionario, il 2026 si avvicina con una domanda sempre più ricorrente: dove si sta spostando davvero l’equilibrio del mercato dei bond?

Le grandi performance del debito europeo, il progressivo cambio di passo negli Stati Uniti e il risveglio del Giappone stanno ridefinendo le gerarchie globali. Non è più solo una questione di rendimento nominale, ma di aspettative, ciclicità e percezione del rischio. Capire quali obbligazioni osservare oggi significa, prima di tutto, leggere correttamente il contesto macro che si sta formando.

Treasury USA: il mercato guarda avanti

[...]