Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Quali obbligazioni seguire nel 2026?

Tommaso Scarpellini

25 Dicembre 2025 - 07:54

Il mercato obbligazionario globale entra in una fase meno scontata. Tra attese sui tassi, divergenze monetarie e nuovi equilibri, il 2026 potrebbe sorprendere più di quanto sembri.

Quali obbligazioni seguire nel 2026?

Seguici su

Dopo un biennio dominato dall’inflazione, dai rialzi aggressivi dei tassi e da una volatilità insolita per il mondo obbligazionario, il 2026 si avvicina con una domanda sempre più ricorrente: dove si sta spostando davvero l’equilibrio del mercato dei bond?

Le grandi performance del debito europeo, il progressivo cambio di passo negli Stati Uniti e il risveglio del Giappone stanno ridefinendo le gerarchie globali. Non è più solo una questione di rendimento nominale, ma di aspettative, ciclicità e percezione del rischio. Capire quali obbligazioni osservare oggi significa, prima di tutto, leggere correttamente il contesto macro che si sta formando.

Treasury USA: il mercato guarda avanti

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Obbligazioni
# Analisi ciclica
# Previsioni 2026

Iscriviti a Money.it

FT logo

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Selezionati per te

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)

Mercato obbligazionario

Se investi €20.000 in questo BTP, guadagni quasi €22.000 a scadenza (oltre al rimborso di tutto il capitale)
Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Mercato obbligazionario

Con un investimento di €10.000 in questo bond si possono guadagnare €2.100 in 2 anni

Correlato

Puntare sui bond? C'è un nuovo modo per evitare i peggiori rischi

Mercato obbligazionario

Puntare sui bond? C’è un nuovo modo per evitare i peggiori rischi