Quali musei sono aperti in Italia il 25 aprile?

La festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi per l’Italia: una ricorrenza che celebra la fine dell’occupazione nazifascista, con tutto il carico di dolore e atrocità che essa ha comportato, dalle camere a gas alla repressione sistematica delle libertà. Ma è anche – e soprattutto – la festa dell’insurrezione partigiana, della scelta collettiva verso la democrazia e l’autodeterminazione.

E quale modo migliore per vivere davvero il 25 aprile se non immergendosi nella cultura? Visitare musei e luoghi simbolo della nostra storia diventa un gesto concreto, quasi un rito civile che unisce memoria e conoscenza.

Ogni anno questa giornata si trasforma in un’occasione per fermarsi, riflettere e partecipare. Non è solo celebrazione: è un invito attivo a riscoprire il patrimonio culturale italiano come espressione della libertà conquistata. Entrare in un museo il 25 aprile significa attraversare secoli di storia con uno sguardo nuovo, più consapevole.

Proprio per questo il ministero della Cultura rinnova anche per il 2026 l’iniziativa dell’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

Un’opportunità concreta per cittadini e turisti di esplorare, senza costi, alcuni dei luoghi più straordinari del Paese. Ma quali saranno i musei aperti? E come organizzarsi al meglio?

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Musei aperti per il 25 aprile: l’iniziativa del ministero della Cultura

Nel 2026 il 25 aprile cade di sabato, trasformandosi nella perfetta occasione per un weekend culturale. L’iniziativa del Ministero si inserisce in un calendario ormai consolidato che prevede l’accesso gratuito ai siti statali anche il 2 giugno e il 4 novembre.

Parliamo di centinaia di luoghi della cultura (più di 400), distribuiti da Nord a Sud: musei, ville storiche, parchi archeologici e complessi monumentali che aprono le porte senza biglietto. Nel 2025, solo in questa giornata, si sono registrati oltre 290 mila ingressi gratuiti, con mete iconiche come il Pantheon, la Reggia di Caserta e le Gallerie degli Uffizi tra le più visitate.

Non si tratta solo di ingressi liberi: molti musei organizzano visite guidate, mostre temporanee, concerti e itinerari speciali pensati proprio per la Festa della Liberazione. In Toscana, ad esempio, numerosi istituti propongono aperture arricchite da eventi culturali e novità espositive.

Attenzione però: gratuito non significa sempre accesso libero senza condizioni. Alcuni siti richiedono prenotazione obbligatoria o consigliata, mentre altri prevedono ingressi contingentati o fasce orarie. Per questo è fondamentale consultare il portale ufficiale del Ministero della Cultura, aggiornato in tempo reale.

In alternativa, l’app “Musei italiani” permette di verificare orari, modalità di accesso e – quando necessario – prenotare l’ingresso gratuito.

Anche il lato social diventa parte dell’esperienza: il Ministero invita i visitatori a condividere la giornata utilizzando @museitaliani e l’hashtag #museitaliani, contribuendo a diffondere la memoria collettiva anche online.

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Musei aperti e gratuiti il 25 aprile: dove andare

In occasione del 25 aprile, l’iniziativa del ministero della Cultura coinvolge un numero straordinario di luoghi: musei, parchi archeologici, abbazie, castelli, ville storiche e complessi monumentali distribuiti in tutte le regioni italiane. Non solo grandi poli turistici, ma anche siti meno conosciuti che, per questa giornata, diventano accessibili gratuitamente e spesso arricchiti da eventi, visite guidate e iniziative speciali.

Per orientarsi davvero tra tutte le possibilità, ecco una panoramica completa organizzata per aree geografiche, che include le migliori destinazioni coinvolte

Lazio: Roma e provincia

Nel Lazio l’offerta è capillare e tocca praticamente ogni tipologia di sito culturale:

a Roma sono aperti gratuitamente il Pantheon, Castel Sant’Angelo, Galleria Borghese, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, il Museo storico della Liberazione, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, oltre ai poli del Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, Terme di Diocleziano, Aula Ottagona).

Si aggiungono le residenze storiche come Casa Museo Mario Praz, Casa Museo Hendrik Christian Andersen, Casa Museo Boncompagni Ludovisi e Casa Pasolini, insieme a Palazzo Barberini e Galleria Corsini.

Nel resto della regione, sono aperti il Parco Archeologico dell’Appia Antica, il Parco archeologico di Gabii, l’Antiquarium di Lucus Feroniae, la Villa dei Volusii, il Museo Giacomo Manzù, oltre a poli monumentali come Villa Adriana, Villa d’Este e il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli.

Completano l’offerta abbazie e complessi storici come Abbazia di Fossanova, Abbazia di Casamari, Certosa di Trisulti, siti archeologici come Minturnae, Sperlonga, Casinum e numerosi complessi nel viterbese tra cui Villa Lante, Palazzo Farnese a Caprarola, Vulci, Tarquinia e Sutri.

Toscana

La Toscana è tra le regioni più attive, con un’offerta che va dai grandi musei ai parchi archeologici.

A Firenze apertura gratuita per Gallerie degli Uffizi (inclusi Uffizi, Boboli, Palazzo Pitti e Corridoio Vasariano), Galleria dell’Accademia, Museo del Bargello, Museo di San Marco, Museo Archeologico Nazionale, oltre a numerosi cenacoli, chiostri e ville medicee.

Nel resto della regione, sono coinvolti Museo delle Navi Antiche di Pisa, Certosa di Calci, Museo Archeologico di Arezzo, Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, Museo di Casa Vasari, il Museo archeologico nazionale di Siena, Villa Brandi, e i parchi archeologici di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Campania

La Campania presenta uno degli elenchi più estesi.

Tra i siti principali troviamo Parco Archeologico di Pompei, Parco Archeologico di Ercolano, Reggia di Caserta, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Museo Pignatelli, Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo.

A questi si aggiungono numerosi siti del sistema dei Campi Flegrei (Baia, Cuma, Pozzuoli), Villa Jovis, Certosa di San Giacomo, Grotta Azzurra e Casa Rossa a Capri e Anacapri, oltre a una fitta rete di musei archeologici e siti minori tra Benevento, Caserta, Salerno e l’area vesuviana, inclusi Paestum e Velia.

Nord Italia

Nel Nord l’iniziativa coinvolge grandi musei e residenze storiche. In Lombardia sono aperti Pinacoteca di Brera, Cenacolo Vinciano e Palazzo Citterio.

In Piemonte numerosi castelli e residenze sabaude come Castello di Racconigi, Castello di Moncalieri, Castello di Agliè, oltre a Palazzo Carignano e Villa della Regina a Torino.

In Veneto e Friuli Venezia Giulia troviamo Castello di Miramare, Aquileia, musei archeologici e complessi monumentali tra Venezia, Treviso e Padova.

Centro Italia

Nelle regioni centrali:

le Marche aprono l’intero sistema museale legato al Palazzo Ducale di Urbino e numerosi musei archeologici;

e numerosi musei archeologici; l’Umbria propone Galleria nazionale dell’Umbria , Gubbio , Spoleto , Carsulae e siti archeologici diffusi;

, , , e siti archeologici diffusi; l’Abruzzo include Amiternum , Museo Nazionale d’Abruzzo , Abbazia di Santo Spirito al Morrone e il Museo casa natale di d’Annunzio ;

, , e il ; il Molise apre castelli e musei archeologici come Castello Pandone e Museo del Paleolitico di Isernia.

Sud e Isole

Nel Sud e nelle isole l’offerta è altrettanto capillare:

in Puglia sono aperti Castel del Monte , Castello Svevo di Bari , Museo archeologico di Taranto , Egnazia , Siponto e numerosi castelli e musei;

, , , , e numerosi castelli e musei; in Basilicata Matera con Palazzo Lanfranchi e i musei archeologici regionali;

con e i musei archeologici regionali; in Calabria siti come Reggio Calabria , Sibari , Scolacium , Locri e Capo Colonna ;

, , , e ; in Sardegna i Musei nazionali di Cagliari e il Compendio garibaldino di Caprera.

Nel complesso, il 25 aprile 2026 mette a disposizione gratuitamente oltre 400 luoghi della cultura in tutta Italia. Gli orari seguono generalmente quelli ordinari, con ultimo ingresso anticipato e, in alcuni casi, prenotazione obbligatoria o consigliata.