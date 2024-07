Quali effetti sui mercati con Kamala Harris in corsa alle Elezioni USA 2024?

Cosa può succedere nei mercati se Kamala Harris diventa la candidata dem alle elezioni Usa?

Il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca, sebbene auspicato e ormai atteso da molti, non ha evitato l’effetto sorpresa tra analisti e investitori, aprendo nuovi scenari per Wall Street e per le finanze globali.

Occorre precisare che sebbene Biden abbia appoggiato la vicepresidente Kamala Harris come nuova candidata, i democratici devono ancora riunirsi e decidere chi sarà il loro nome scelto e condiviso per battere Trump.

Tuttavia, il colpo di scena calato sulle presidenziali Usa sta già animando il dibattito su quale impatto avrà per mercati ed economica un’entrata in scena di Kamala Harris. Per adesso, uno dei punti maggiormente condivisi è che nuova incertezza e volatilità si abbatteranno sugli asset finanziari.

Kamala Harris candidata? La prima reazione dei mercati è l’incertezza

Preparatevi ad affrontare ulteriori turbolenze sul mercato, mentre gli investitori cercano di prevedere la candidatura dei democratici e le loro possibilità di battere Trump: questa la sintesi di alcuni analisti alle prese con le prime previsioni dopo l’annuncio di Biden.

Diversi esperti sostengono che l’uscita di scena del’attuale presidente Usa aumenterà la volatilità del mercato.

Josh Thompson , CEO di Impact Health USA, ha affermato: “Gli investitori generalmente preferiscono stabilità e prevedibilità e un cambiamento politico così significativo sconvolgerebbe entrambi”.

Secondo lui, la risposta iniziale potrebbe essere un brusco calo dei prezzi delle azioni, poiché gli investitori cercano di proteggersi dai potenziali rischi di un caos politico statunitense.

Michael Collins, CFA, fondatore e CEO di WinCap Financial, ha ribadito il sentiment, affermando che potrebbe verificarsi un aumento dell’incertezza e della volatilità sul mercato a causa di un cambio nella leadership.

L’uscita di Biden dalla corsa alla presidenza potrebbe spingere gli investitori a smantellare le posizioni che scommettevano sul fatto che una vittoria repubblicana avrebbe aumentato le pressioni fiscali e inflazionistiche negli Stati Uniti, mentre alcuni analisti hanno allertato su una maggiore probabilità di un governo diviso sotto la prossima amministrazione e dopo le elezioni.

“Se i democratici mantenessero una delle camere del Congresso, anche se Harris perdesse contro Trump, potrebbero lasciare scadere i tagli fiscali di Trump, quindi anche questo fattore verrà preso in considerazione”, ha osservato l’analista e giornalista Charles Gasparrino su New York Post.

Ciò sarebbe ovviamente negativo per gli investimenti e per l’economia, visto quanto a sinistra sia stato il Partito Democratico su tutte le questioni economiche, indipendentemente da chi candiderà, ha aggiunto.

Privare la nazione delle politiche economiche di Trump, che prevedono una riduzione delle imposte sulle società e una deregolamentazione, è un male per le azioni, secondo i trader.

“Donald Trump è ancora il favorito per la vittoria delle elezioni presidenziali, ma i mercati delle scommesse suggeriscono che ha una probabilità leggermente inferiore di battere Harris piuttosto che Biden”, ha dichiarato Paul Ashworth, economista capo per il Nord America presso Capital Economics.

Michael Brown, stratega senior della ricerca presso il broker australiano Pepperstone, ha osservato su Cnbc che si aspetta volatilità tra le classi di attività, dato che l’incertezza è stata iniettata nelle elezioni, con la corsa per la Casa Bianca ora considerevolmente più aperta. Lo stratega ha previsto che il dollaro Usa si sarebbe indebolito man mano che parte del “Trump trade” si sarebbe indebolito, aggiungendo che la prospettiva di una vittoria democratica sia aumentata marginalmente.

Effetto Harris sui mercati? Cosa può accadere

Non è ancora certo che Harris sarà la nuova candidata dem, ma sul suo nome abbondano commenti e previsioni, soprattutto in prospettiva finanziaria.

Charles Myers, fondatore e CEO della società di consulenza Signum Global Policy ha affermato che il fatto che Harris sia la favorita per la nomination democratica ha reso la corsa “completamente nuova”.

“C’è una nuova candidata con un’enorme quantità di unità ed entusiasmo alle spalle. Sarà un motore chiave per le donne, i giovani, gli elettori neri...”, ha aggiunto.

Harris ha già fatto la storia come prima donna e prima persona di colore a essere vicepresidente. Se vincesse la nomination democratica, diventerebbe la seconda donna a candidarsi alle elezioni presidenziali, dopo Hillary Clinton nel 2016.

“Penso che sia un po’ troppo presto perché i mercati possano dichiarare la vittoria di Trump, e penso che lei gli darà del filo da torcere”, ha detto Myers.

David Roche, presidente di Quantum Strategy, ha evidenziato in una nota di lunedì mattina che è probabile che Harris venga appoggiata dal Partito Democratico, sottolineando che “cambiare Harris a questo punto sarebbe un caos ancora più grande e solleverebbe molti problemi sui finanziamenti esistenti per il biglietto congiunto Biden-Harris”.

Roche ha tuttavia affermato che la nomina di Harris aumenta le possibilità di vittoria di Trump, ma riduce le probabilità che i repubblicani vincano entrambe le Camere del Congresso.

Stephanie Vaughan, co-fondatrice di Veda, ha suggerito che il ritiro di Biden e la scelta di Harris avrà probabilmente conseguenze positive per il mercato azionario statunitense.

“Scegliere Kamala Harris creerebbe sicuramente una situazione in cui Trump avrebbe maggiori probabilità di vincere”, ha detto. “E Trump è chiaramente pro-crescita e pro-innovazione, entrambe cose di cui l’economia americana ha urgente bisogno in questo momento. Gli asset, quindi, ne trarrebbero quasi sicuramente beneficio”.

Tutto può ancora succedere negli Usa. I mercati attendono certezze su chi saranno davvero i due candidati in corsa per le presidenziali 2024. Ora importanti più che mai.

