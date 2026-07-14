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Quale sarà il valore di $25.000 investiti in Space X nel 2050?

Alessandro Nuzzo

14 Luglio 2026 - 22:25

Due scenari, due risultati molto diversi: ecco quanto potrebbe valere davvero un investimento in SpaceX tra 25 anni.

Quale sarà il valore di $25.000 investiti in Space X nel 2050?
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SpaceX ha debuttato in Borsa il 12 giugno 2026 con la più grande offerta pubblica iniziale della storia dei mercati finanziari. L’azienda di Elon Musk è approdata al Nasdaq con il ticker SPCX e una valutazione iniziale di circa 1.800 miliardi di dollari, aprendo agli investitori una società che fino a quel momento era rimasta privata. La domanda, però, è inevitabile: il titolo offre ancora margini di crescita o gran parte del suo potenziale è già incorporato nel prezzo?

Le azioni sono state collocate a 135 dollari, raccogliendo circa 75 miliardi di dollari, un record assoluto che ha superato persino la quotazione di Saudi Aramco del 2019. L’entusiasmo del mercato è stato immediato: il titolo ha chiuso la prima seduta a 161,11 dollari, per poi toccare un massimo di 225,64 dollari il 16 giugno, spingendo la capitalizzazione fino a circa 2.600 miliardi di dollari. Da quel momento è però iniziata una correzione, con il prezzo tornato intorno ai 153 dollari a fine mese.

Nonostante il ridimensionamento, la valutazione resta molto elevata. Con 18,7 miliardi di dollari di ricavi nel 2025, SpaceX viene scambiata a circa 96 volte il fatturato, un multiplo nettamente superiore a quello di molti giganti tecnologici. Per confronto, Nvidia quota intorno a 30 volte i ricavi, mentre Rocket Lab, altra società spaziale quotata, presenta un multiplo superiore ma su un volume d’affari decisamente più contenuto. [...]

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