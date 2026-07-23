Qual è l’aereo più veloce al mondo? La classifica 2026

Qual è l’aereo più veloce al mondo? Ogni giorno nei cieli del pianeta si muovono decine di migliaia di velivoli, con un traffico passeggeri che nel 2026 è stimato dalla Iata - l’associazione internazionale del trasporto aereo - in 5,1 miliardi di persone, in crescita del 2,4% rispetto al 2025 e con un coefficiente di riempimento record vicino all’84%.

Numeri che raccontano un settore in espansione strutturale, nonostante costi in aumento, ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobili e tensioni geopolitiche: i ricavi complessivi del comparto sono attesi a 1.165 miliardi di dollari, anch’essi un massimo storico. Chi sperava in una frenata dei voli per ragioni ambientali dovrà attendere ancora.

Tornando alla domanda di partenza, gli aerei sono diventati più veloci nel corso degli anni grazie alla combinazione di progressi tecnologici, affinamenti aerodinamici e innovazioni nei materiali e nella propulsione. Con un paradosso: nel settore militare la velocità pura ha smesso da tempo di essere il parametro decisivo, sacrificata in favore di manovrabilità, furtività ed efficienza nei consumi.

Basti pensare alla “rivoluzione” del Concorde - attivo dal 1976 al 2003 -, capace di raggiungere Mach 2,04 (2.180 km/h) e di dimezzare i tempi di volo transatlantici. Oggi la sfida si è spostata su due fronti opposti: da un lato il ritorno del supersonico civile con il Boom Overture, dall’altro la ricerca ipersonica oltre Mach 5 (più di 6.000 km/h) con motori scramjet.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica 2026 dei 10 aerei più veloci al mondo, sia per quanto riguarda il trasporto civile sia per il settore militare.

leggi anche I 10 treni più veloci del mondo nel 2026. Uno è italiano

I 10 aerei civili più veloci al mondo

L’aereo civile più veloce di sempre resta il Tupolev Tu-144, velivolo sovietico capace di viaggiare a 2.300 km/h e considerato la risposta di Mosca al Concorde. Fu il primo aereo passeggeri supersonico della storia, ma ebbe una carriera brevissima - poco più di un anno di servizio di linea passeggeri, tra il 1977 e il 1978 - a causa di problemi tecnici e di sicurezza.

La vera novità della classifica 2026 riguarda però i velivoli in attività. Da dicembre 2025 il primato di aereo civile più veloce al mondo in servizio appartiene al Bombardier Global 8000, che ha ottenuto la certificazione di Transport Canada il 5 novembre 2025, quella della Faa statunitense il 19 dicembre e quella dell’Easa europea a gennaio 2026. Il costruttore canadese ne ha rivisto al rialzo la velocità massima, portandola da Mach 0,94 a Mach 0,95 (circa 1.165 km/h): un dato che ne fa il velivolo civile più veloce entrato in servizio dal ritiro del Concorde, superando il Cessna Citation X+ che deteneva il titolo dal 2012.

Il terzo posto della graduatoria è occupato dal Boom Overture, il supersonico da 64-80 passeggeri sviluppato dall’azienda statunitense Boom Supersonic, progettato per Mach 1,7 (circa 1.805 km/h) e alimentato dai quattro motori Symphony. Il dimostratore in scala XB-1 ha superato il muro del suono il 28 gennaio 2025 - primo volo supersonico civile con pilota dopo il Concorde - ma il velivolo di serie non è ancora volato: le previsioni del costruttore indicano l’entrata in servizio verso la fine del decennio.

Ecco nel dettaglio la classifica 2026 dei 10 aerei civili più veloci al mondo.

Nome dell’aereo Velocità Tipo Stato Tupolev Tu-144 2.300 km/h Passeggeri Non in uso Concorde 2.180 km/h Passeggeri Non in uso Boom Supersonic Overture 1.805 km/h Commerciale In sviluppo Bombardier Global 8000 1.165 km/h Jet privato In uso Cessna Citation X+ 1.154 km/h Jet privato In uso Gulfstream G700 1.150 km/h Jet privato In uso Dassault Falcon 7X 1.060 km/h Jet privato In uso Boeing 747-8i 1.050 km/h Passeggeri In uso Airbus A380 1.050 km/h Passeggeri In uso Boeing 787 Dreamliner 1.020 km/h Passeggeri In uso

Come si può notare, il primato tra gli aerei di linea in servizio spetta ancora al Boeing 747-8i, mentre all’Airbus A380 resta il titolo di aereo più grande al mondo. Il vertice della classifica, però, è occupato da due velivoli usciti di scena da oltre vent’anni: un dato che da solo racconta quanto il trasporto civile abbia scelto l’efficienza al posto della velocità.

leggi anche La classifica delle compagnie aeree più sicure al mondo

I 10 aerei militari più veloci al mondo

Gli aerei militari sono generalmente più veloci dei velivoli civili, ma anche in questo comparto il primato appartiene al passato. Il velivolo militare più veloce mai entrato in servizio resta il Lockheed SR-71 Blackbird, ricognitore strategico statunitense operativo dal 1966 al 1998, capace di Mach 3,3 (circa 3.529 km/h) e di quote superiori ai 25.900 metri: velocità e altitudine erano la sua unica difesa, al posto di armamento o contromisure.

Tra i caccia, secondo la graduatoria 2026 di AeroTime, il più veloce sulla carta è ancora il Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat, con Mach 2,83. Il condizionale è però d’obbligo: del Foxbat risultano appena due esemplari attivi in Libia secondo il World Air Forces directory 2026, il che lo rende di fatto un aereo ritirato. alcune ricostruzioni storiche attribuiscono al MiG-25 punte fino a Mach 3,2 - circa 3.524 km/h -, valore non confermato dalle rilevazioni sui velivoli in configurazione operativa: in tabella è riportato il dato di Mach 2,83.

Situazione analoga per il Mikoyan MiG-31 Foxhound, intercettore biposto derivato dal MiG-25 e oggi operato dalla sola Russia: il valore di targa è Mach 2,83, ma nel 2013 l’allora capo delle Forze aerospaziali russe Viktor Bondarev dichiarò pubblicamente che il nuovo vetro della cabina limita l’aereo a Mach 1,5. Il suo peso operativo dipende oggi più dall’armamento - compreso il missile ipersonico Kinzhal - che dalle prestazioni pure.

Ne consegue che il caccia più veloce realmente schierato al mondo è il McDonnell Douglas F-15 Eagle, con Mach 2,5 (2.655 km/h) e 897 esemplari in servizio nel 2026 tra Usa, Israele, Giappone, Qatar, Corea del Sud, Arabia Saudita e Singapore. È l’unico caccia ad aver abbattuto un satellite e l’unico ad aver superato le 100 vittorie aeree senza perdite in combattimento.

Ecco nel dettaglio la classifica 2026 dei 10 aerei militari più veloci al mondo.

Nome dell’aereo Velocità Tipo Stato Lockheed SR-71 Blackbird 3.529 km/h Ricognitore strategico Non in uso North American XB-70 Valkyrie 3.310 km/h Bombardiere Non in uso Mikoyan-Gurevich MiG-25 Foxbat 3.000 km/h Intercettore In uso (2 esemplari) Mikoyan MiG-31 Foxhound 3.000 km/h Intercettore In uso Sukhoi Su-35S 2.778 km/h Caccia multiruolo In uso McDonnell Douglas F-15 Eagle 2.655 km/h Caccia da superiorità aerea In uso Sukhoi Su-27 2.500 km/h Caccia multiruolo In uso Mikoyan-Gurevich MiG-23 2.499 km/h Caccia intercettore In uso Grumman F-14 Tomcat 2.485 km/h Caccia imbarcato In uso (solo Iran) Mikoyan MiG-29 Fulcrum 2.450 km/h Caccia multiruolo In uso

Restano appena fuori dalla top ten due velivoli di primo piano: il Lockheed Martin F-22 Raptor, unico caccia stealth di quinta generazione della graduatoria con Mach 2,25 (2.414 km/h), capace di superare Mach 1,2 al livello del mare e di mantenere supercrociera oltre Mach 1,8 senza postbruciatore - una prestazione preclusa a quasi tutti gli aerei che lo precedono in classifica -, e l’Eurofighter Typhoon con 2.400 km/h, il caccia europeo più veloce escludendo la Russia e in dotazione a diverse aeronautiche del continente, tra cui quella italiana. La Francia può contare inoltre sul Dassault Rafale.

Fuori classifica, infine, ci sono i velivoli sperimentali. Il North American X-15, aereo a razzo degli anni Sessanta, detiene ancora il record mondiale di velocità per un velivolo con equipaggio: Mach 6,72, pari a circa 7.274 km/h. Tra i mezzi senza pilota il primato spetta al NASA X-43, dimostratore scramjet che nel 2004 ha toccato Mach 9,6, superando i 10.000 km/h. Nessuno dei due, però, è mai stato un aereo operativo: sono banchi di prova volanti, ed è lì - non nelle linee di volo - che la corsa alla velocità è davvero proseguita.