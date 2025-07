Puoi comprare queste tre isole adesso, ecco a che prezzo

Comprare un’isola sembra un qualcosa che si vede soltanto nei film, ma non è impossibile. Acquistare delle isole private non è sempre facile, perché l’offerta è decisamente limitata e i budget richiesti sono spesso sopra la media per una persona comune. Al momento, per esempio, si possono comprare tre splendide isole svedesi che hanno davvero tutto ciò che si potrebbe richiedere. Paesaggi mozzafiato, un mare limpido, case ampie e ricche di storia (ma pure di comfort) e lunghe distese di sabbia di cui godere in tutta tranquillità.

Queste isole senza proprietario sono un’occasione da non perdere, anche perché rappresentano un’opportunità di investimento non indifferente. Oltre a svago e serenità, disporre di un’isola privata può infatti rivelarsi una fonte di guadagno molto redditizia. Per arrivare a ciò, come si può immaginare, è però necessario riuscire a pagare il prezzo di vendita (ed essere disposti a farlo). A tal proposito, ecco qual è il costo delle tre isole svedesi e cosa offrono al futuro proprietario.