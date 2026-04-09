Nell’ambito bancario, negli ultimi anni c’è stata una vera e propria proliferazione di figure più o meno specifiche che hanno alimentato il settore relativo alla consulenza e alla gestione dei clienti e dei loro patrimoni. Tra queste, ce n’è una che ha rubato l’occhio e che è percorribile da tutti i laureati in economia (e non solo): il private banker. Di fatto, la professione più pagata in Italia nel 2026.

In una sorta di crescita, lenta ma positiva, degli stipendi di settore, anche il private banker risente di quel +2,6% medio certificato in Italia dai dati dell’Osservatorio sulle retribuzioni 2026 di Hunters Group, società specializzata proprio nella selezione del personale. Premiato dai dati e dalla realtà, considerato che parliamo di un mestiere che rispecchia i nostri tempi: qualificato, capillare e, soprattutto, ibrido. Non è un caso che si tratti allo stesso tempo del lavoro in cui si guadagna di più e anche di uno dei più ricercati in assoluto.

Insomma, se sei un private banker (o un aspirante tale) hai fatto bingo: il 2026, e gli anni a venire, è il momento giusto per cercare la giusta posizione. Anche perché si parla di un guadagno potenziale, per i senior, di cifre vicine ai 250.000 euro lordi annui. Non proprio spiccioli, anzi.

Cos’è un private banker? Diamo una definizione

Il private banker è, prima di tutto, un professionista della finanza ad alta specializzazione, inserito stabilmente all’interno di banche, istituti di investimento o società di gestione patrimoniale. Non si tratta di un semplice consulente: è un punto di riferimento strategico per clienti con grandi disponibilità economiche, spesso superiori ai 500.000 euro, che necessitano di una gestione articolata e continua del proprio patrimonio.

Il suo ruolo si colloca quindi a metà tra consulenza finanziaria, pianificazione strategica e relazione fiduciaria di lungo periodo.

Lavora con una clientela selezionata - imprenditori, professionisti, famiglie ad alto reddito - costruendo un rapporto basato sulla fiducia e sulla riservatezza. È proprio questo legame che rende il private banking un settore tanto delicato quanto centrale nel sistema finanziario attuale. Non a caso, il private banker è spesso dipendente di grandi gruppi bancari o di boutique finanziarie altamente specializzate, che gli mettono a disposizione strumenti, prodotti e competenze verticali.

Dal punto di vista formativo, il percorso è chiaro: laurea in discipline economico-finanziarie oppure giuridiche, seguita spesso da master o programmi di specializzazione in wealth management. A ciò si aggiungono competenze trasversali, dalla comunicazione alla capacità decisionale, che trasformano il professionista in una figura completa, capace di muoversi tra mercati, persone e strategie con disinvoltura.

Cosa fa un private banker

Entrando nel concreto, il lavoro del private banker è tanto complesso quanto strategico. Il suo primo compito è analizzare in profondità la situazione finanziaria del cliente: non solo investimenti e liquidità, ma anche immobili, partecipazioni societarie, asset alternativi e persino patrimoni artistici. Una fotografia completa che diventa la base per ogni decisione successiva.

Da qui nasce il cuore della professione: la costruzione di strategie personalizzate. Il private banker definisce allocazioni di portafoglio, propone soluzioni di investimento, pianifica il passaggio generazionale e individua strumenti per la protezione del patrimonio. Non si limita a suggerire prodotti finanziari, ma orchestra un sistema integrato che tiene conto di fiscalità, previdenza, rischi e obiettivi futuri.

E poi c’è la componente responsabilità, spesso sottovalutata: la gestione della relazione. Il private banker segue il cliente nel tempo, monitora i risultati, aggiorna le strategie e interviene quando il contesto cambia. È una presenza costante, quasi “on demand”, capace di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Il luogo di lavoro, infatti, non è definito ma anch’esso ibrido: in banca, da casa, presso gli studi dei clienti. Insomma, ovunque pur di ottimizzare le finanze in gestione.

Il valore generato non è solo economico, ma anche decisionale: ogni scelta può incidere in modo significativo sul patrimonio del cliente.

Quanto guadagna un private banker e come arrivare alla retribuzione più alta

I numeri parlano chiaro: nel 2026, il private banker senior è il profilo più pagato in Italia. Secondo l’Osservatorio sulle retribuzioni di Hunters Group, la retribuzione può arrivare fino a 250.000 euro lordi annui, grazie soprattutto a una componente variabile legata ai risultati e alla gestione di grandi patrimoni.

Ma il percorso retributivo è tutt’altro che immediato. Un professionista junior parte da livelli più contenuti, crescendo progressivamente con l’esperienza, il portafoglio clienti e la capacità di generare valore. Dopo circa 8-10 anni, si entra nella fascia alta, dove la differenza la fanno le competenze ibride e la gestione di patrimoni complessi. Quando parliamo di certe cifre, infatti, ci rivolgiamo ai senior.

Il confronto con altre professioni del settore è significativo: un relationship manager esperto si ferma tra i 95.000 e i 180.000 euro, mentre un CFO oscilla tra i 90.000 e i 130.000 euro. Anche figure emergenti come gli ESG manager o i renewable project manager, pur ben pagate, non raggiungono i livelli del private banking.

La chiave per arrivare alle retribuzioni più alte è una sola: costruire un mix di competenze tecniche e relazionali difficili da replicare. In un mercato che premia sempre di più l’ibridazione, tra finanza, tecnologia e sostenibilità, il private banker è il simbolo moderno del nuovo trend.

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Sei un private banker? Ecco chi ti assume oggi

Non è facile avere una fotografia costantemente aggiornata delle posizioni aperte come private banker, ma, prendendo ad esempio l’attualità di aprile 2026, un portale di riferimento utile rimane sempre LinkedIn. Ecco, al momento sono attive circa 300 assunzioni come private banker o simili sul portale in Italia, con una particolare richiesta nel nord Italia.

Ovviamente, sono i gruppi bancari più grandi a cercare le migliori risorse senior. Si va da Deutsche Bank di Livorno alla Credit Agricole di Fano, fino alla Banca Sella di Treviso e alla BPER di Milano.

Anche su Indeed è facile trovare diverse offerte di lavoro, sebbene in questo caso mixate con i family banker più propriamente detti e i consulenti assicurativi e finanziari. In ogni caso, come detto più volte, parliamo comunque di una figura ibrida in grado di ricoprire più ruoli di consulenza, gestione, analisi e sostegno. In sostanza, un private banker può ricoprire diversi ruoli strategici su vari livelli e trovare un’occupazione tra istituti di credito e aziende non è, ad oggi, complicato.