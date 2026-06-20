Sta per nascere il più grande progetto di sviluppo urbano della Grecia e uno dei più importanti d’Europa. I primi residenti dovrebbero trasferirsi già entro Pasqua del 2027. Stiamo parlando di Ellinikon, il nuovo progetto urbano definito una «città nella città», che sorgerà sul sito dell’ex aeroporto di Atene. Un investimento da 8 miliardi di euro destinato a trasformare uno scalo abbandonato da oltre vent’anni in uno dei cantieri urbani più ambiziosi del continente.

Era il 2001 quando l’aeroporto internazionale di Atene cessò le proprie attività per trasferirsi in uno scalo più grande, lasciando dietro di sé 6 milioni di metri quadrati di terreno inutilizzato lungo la riviera della capitale greca. Per vent’anni l’area è rimasta sostanzialmente abbandonata, fino a quando, dopo un lungo processo di riqualificazione, è stato avviato il progetto di riconversione del sito. L’intervento prevede la costruzione di residenze, uffici, hotel, negozi, un grande parco costiero e centri sportivi.

Una volta completato, il risultato sarà la creazione di una delle più grandi smart city d’Europa, costruita secondo il principio della «città dei 15 minuti»: ogni servizio essenziale sarà raggiungibile a piedi o in bicicletta in poche decine di minuti. Al centro del progetto ci sarà la Riviera Tower, un grattacielo residenziale alto 200 metri destinato a diventare l’edificio più alto della Grecia, con circa 200 appartamenti distribuiti su 50 piani.

Alta richiesta da tutto il mondo

leggi anche Le vacanze in Grecia non sono più economiche

Il successo commerciale del progetto è già evidente. Circa 17.000 potenziali acquirenti da tutto il mondo hanno mostrato interesse per gli immobili di Ellinikon. La domanda è talmente forte che molte proprietà risultano già vendute. Nel solo quartiere di Little Athens, su 559 unità residenziali disponibili, l’84% è già stato acquistato. I prezzi al metro quadro superano gli 8.500 euro e la società che si occupa dello sviluppo ha già incassato 1,2 miliardi di euro dalle vendite immobiliari.

«Siamo davanti al più grande investimento immobiliare della Grecia, che non è più una teoria ma sta per diventare una realtà concreta»: queste le parole del vice primo ministro greco Kostis Hatzidakis durante una visita al cantiere.

Prima ancora che i primi residenti prendano possesso delle proprie abitazioni, previste entro Pasqua del prossimo anno, ci sarà un’apertura graduale degli impianti sportivi. Già a luglio di quest’anno il pubblico potrà accedere alle prime strutture del parco sportivo, che comprenderà una pista di atletica, campi da calcio e da tennis, oltre ad aree dedicate ai lanci e ad altre attività.

Tra i progetti residenziali più avanzati c’è il complesso Promenade Heights, nel quartiere di Little Athens: 79 appartamenti distribuiti in 9 edifici, con completamento previsto per la prima metà del 2027. Parallelamente procede la costruzione del Metropolitan Park, che con i suoi 263 ettari punta a diventare il più grande parco urbano d’Europa: una superficie una volta e mezza più grande di Hyde Park a Londra. La prima fase del parco dovrebbe essere consegnata già all’inizio del 2026.

Anche il settore commerciale procede a pieno ritmo. La Riviera Galleria, centro commerciale da 17.000 metri quadrati, è già locata per oltre il 75% e dovrebbe aprire a metà 2027. Più di 1.000 appartamenti dovrebbero essere consegnati complessivamente entro il 2028, completando la trasformazione di quella che fino a pochi anni fa era soltanto una distesa di piste abbandonate affacciata sul mare.