Primarie Pd: data, regolamento, candidati e sondaggi

Si terranno con ogni probabilità in data 12 marzo 2023 le primarie del Partito Democratico. Il segretario uscente Enrico Letta ha annunciato infatti quella che sarà la road map che porterà al Congresso dove verrà nominata la nuova guida dei dem.

Dopo il deludente risultato ottenuto alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, Letta ha optato per il passo indietro aprendo l’iter congressuale. Al momento sembrerebbero essere diversi i pretendenti alla segreteria del Pd.

Convitato di pietra di queste primarie sarà il tema delle alleanze: una parte del partito starebbe spingendo per riallacciare i rapporti con il Movimento 5 Stelle, mentre l’altra preferirebbe guardare verso il terzo polo. La scelta però arriverà dopo un appuntamento molto delicato come le regionali nel Lazio che, salvo sorprese, si dovrebbero tenere domenica 5 febbraio. In Lombardia invece le urne dovrebbero aprirsi a marzo.

Vediamo allora tutte le date di queste primarie 2023 del Partito Democratico, dando uno sguardo anche al regolamento del voto, a chi sono i candidati in campo e a cosa dicono i sondaggi finora realizzati.

Primarie Pd 2023: la data

Salvo sorprese, le primarie del Partito Democratico si terranno in data domenica 12 marzo 2023. A renderlo noto è stato il segretario dimissionario Enrico Letta, che ha illustrato anche quello che sarà l’iter che porterà al Congresso.

“Ho immaginato la data del 12 marzo, questa è la tempistica corretta” ha dichiarato Letta, con il primo step che sarà quello del 7 novembre dove “indicheremo gli obiettivi del percorso”.

In contemporanea prenderà il via anche il tesseramento, mentre a metà novembre ci sarà la Direzione del Pd dove si dovrà “votare tutti assieme gli aggiustamenti allo Statuto” oltre a stabilire “il regolamento congressuale vero proprio”.

“Il regolamento congressuale - si legge sempre nell’odg di Letta - Dovrà prevedere che le candidature alla segreteria nazionale dovranno essere presentate entro il 28 gennaio 2023”.

Una volta presentate le candidature, entro il 26 febbraio ci sarà la discussione delle “piattaforme politico-programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a nazionale”.



Delineati "i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli iscritti nella prima fase, le primarie si svolgeranno il 12 marzo”, con i delegati che poi proclameranno il nuovo segretario del Partito Democratico durante il Congresso conclusivo.

Il regolamento

Come ha specificato Enrico Letta, il regolamento definitivo di queste primarie 2023 del Partito Democratico ancora deve essere stilato. I lavori stando al cronoprogramma dovrebbero concludersi entro il 18 novembre.

In passato ricalcando il sistema americano, le primarie del Pd non sono servite per eleggere direttamente il segretario ma i delegati che, entro dieci giorni, si sono riuniti poi nel corso dell’Assemblea nazionale.

Sono stati poi i delegati, nominati in maniera proporzionale dalle liste dei vari candidati in base ai voti presi da questi, a eleggere durante l’Assemblea il nuovo segretario.

Il primo voto, quello dove saranno scelti i due sfidanti per la segreteria, sarà riservato ai soli iscritti, mentre il 12 marzo si terranno le primarie aperte a tutti dove dovrebbero poter votare anche i sedicenni.



“I cittadini - ha specificato Letta - Che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata, anche nella modalità on-line, che può prevedere la raccolta di un contributo volontario a partire dall’importo di 1 euro”.

I candidati

Al momento l’unica candidatura ufficiale pervenuta in vista del delle primarie è quella di Paola De Micheli. “Voglio puntare sui militanti - ha dichiarato l’ex ministro annunciando la sua disponibilità - Troppo spesso dimenticati, quando non umiliati, e sulla definizione della nostra identità”.

Una presenza data per certa è quella di Stefano Bonaccini, con il presidente di Regione dell’Emilia-Romagna che difficilmente vedrà come sfidante la sua vice Elly Schlein, corteggiata dalla sinistra ma che con molta probabilità non sarà della partita.

Molto vociferata anche la candidatura del sindaco di Firenze Daniele Nardella, mentre la parte più a sinistra del Pd a questo punto potrebbe puntare sull’ex ministro Beppe Provenzano.



Infine c’è la suggestione Vincenzo De Luca, ma al momento non ci sarebbero riscontri su una possibile scesa in campo in queste primarie da parte del presidente di Regione della Campania.

I sondaggi

Stando a un sondaggio realizzato a inizio ottobre da Euromedia Reasearch per Porta a Porta, i due candidati più gettonati al momento sarebbero Stefano Bonaccini ed Elly Schelin, rispettivamente presidente e vicepresidente della Regione.

Sondaggio Euromedia primarie Pd Fonte Porta a Porta

Come si può vedere dal sondaggio, Stefan Bonaccini con il 16,9% sarebbe il prossimo segretario del Pd preferito stando all’elettorato complessivo del centrosinistra, con a seguire poi Elly Schlein con il 12,0% e Francesco Boccia con il 6,4%.

Il sondaggio però ha preso in considerazione anche solo il campo degli elettori del Partito Democratico: tra di loro sarebbe Schelin la preferita con il 26,1%, con Bonaccini più indietro al 22,9%.

In data 6 ottobre invece Demos ha realizzato un altro sondaggio per Repubblica.

Stefano Bonaccini - 26%

Elly Schlein - 9%

Pier Luigi Bersani - 4%

Paola De Micheli - 3%

Giuseppe Conte - 3%

Enrico Letta - 3%

Carlo Calenda - 2%

altro - 8%

non sa / non risponde - 42%

Stefano Bonaccini così sarebbe in netto vantaggio rispetto a tutti gli altri possibili candidati, anche se quasi la metà degli intervistati non ha dato alcuna risposta.