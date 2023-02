Primarie Pd 2023, risultati definitivi: Elly Schlein vince per 80.000 voti

Elly Schlein ha vinto le primarie Pd 2023. I risultati definitivi parlano di 80.000 voti in più ottenuti dalla nuova segretaria rispetto a Stefano Bonaccini, il grande favorito della vigilia che già domenica sera ha riconosciuto la sconfitta facendo i complimenti alla sua ex vice in Regione.

Per quanto riguarda l’affluenza ai gazebo, il Partito Democratico ha comunicato che in totale sono stati 1.098.623 i votanti, con il dato che comunque è il più basso di sempre visto che non si è andati oltre il record negativo del 2019 quando si espressero in 1,6 milioni.

Elly Schlein con la sua vittoria ha battuto anche diversi altri record: più giovane segretaria di sempre del Pd con i suoi 37 anni, prima donna a ricoprire tale incarico e prima a vincere le primarie dopo non essere stata la più votata nei circoli.

Vediamo allora nel dettaglio tutti i numeri delle primarie Pd 2023.

Primarie Pd 2023: i risultati

Detto dell’affluenza che in totale è stata di 1.098.623 votanti, i risultati definitivi del voto di domenica 26 febbraio hanno indicato Elly Schlein al 53,75% (587.010 voti) contro il 46,25% di Stefano Bonaccini (505.032 voti).

Questo nel dettaglio è il voto espresso in ogni Regione.

Primarie Pd 2023, i risultati definitivi in ogni Regione Fonte Pd

In precedenza - dal 3 al 12 febbraio - si è svolto il voto riservato ai circoli dove sono usciti fuori i due candidati che si stanno sfidando ai gazebo nel voto per la segreteria aperto anche i non iscritti al partito. In Lombardia e nel Lazio invece si è votato il 19 febbraio per non accavallarsi con le elezioni regionali.

Questi sono i risultati definitivi della prima fase delle primarie Pd 2023.

Stefano Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%

79.787 voti, pari al 52,87% Elly Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%

52.637 voti, pari al 34,88% Gianni Cuperlo 12.008 voti pari al 7,96%

12.008 voti pari al 7,96% Paola De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%

In questa prima fase, in totale hanno votato 132.033 iscritti.