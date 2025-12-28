Prezzo oro, le previsioni per il 2026

Le previsioni 2026 sull’oro non sono mai state così difficili da incasellare. Non perché manchino i numeri, ma perché manca la cornice giusta. Il metallo giallo è salito talmente tanto da sembrare già “arrivato”, eppure non restituisce quella sensazione tipica delle fasi di euforia, quando basta una scintilla per far scattare le prese di profitto. Qui succede il contrario.

L’oro è caro, è sui massimi, ha toccato i 4.555 dollari l’oncia, ma è lontano dalla bolla.

E questa è una delle anomalie più interessanti con cui i mercati entrano nel 2026.

Non si compra oro perché il mondo sta crollando, ma perché il mondo non riesce più a diventare davvero stabile. È una differenza sottile, ma decisiva, perché sposta il discorso dai target alla lettura del contesto. In una fase post tagli dei tassi, con l’economia statunitense ancora resiliente e la Federal Reserve al centro delle aspettative globali, il dollaro ha perso parte della sua forza simbolica mentre le tensioni geopolitiche restano sullo sfondo senza risolversi.

In questo scenario l’oro non appare una scommessa estrema, ma una presenza strutturale. Ed è proprio questo il punto. Il 2026 non sarà l’anno in cui capire se l’oro è troppo alto, ma se è diventato troppo normale per essere ignorato.

Prezzo dell’oro 2026, perché i target contano meno del contesto

Quando si parla di previsioni oro per il 2026, la tentazione è sempre la stessa. Cercare un numero, possibilmente tondo, e usarlo come bussola: 5.000 o 6.000 dollari l’oncia e così via. Livelli che aiutano a orientarsi, ma che non spiegano perché il mercato continua a tenerlo così in alto senza sembrare nervoso.

Diverse grandi banche d’affari collocano lo scenario base del 2026 ben sopra i livelli che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati estremi.

Goldman Sachs, secondo una nota riportata da Reuters, vede uno scenario base a 4.900 dollari l’oncia entro dicembre 2026, dunque a +8% dai livelli attuali. La banca collega questo percorso a una domanda strutturalmente elevata delle banche centrali e al supporto ciclico di una Fed più accomodante, con la raccomandazione di mantenere esposizione lunga sul metallo.

Il punto è che Goldman non è sola. Le analisi di IG raccontano che molte stime “da grandi banche” si concentrano su un intervallo tra 4.500 e 4.700 nel 2026, con un potenziale allungo verso 5.000 se le condizioni macro non si irrigidiscono.

Poi ci sono le view più aggressive, che spostano l’asticella direttamente sopra la soglia simbolo. J.P. Morgan viene citata con una previsione di area 5.055 nel quarto trimestre del 2026, sostenuta da domanda robusta e dall’idea che la diversificazione verso l’oro non sia affatto finita.

Ma la vera anomalia non è dove l’oro potrebbe arrivare, è il fatto che questi livelli vengano considerati “sostenibili” in assenza di una crisi conclamata. Non c’è panico, non c’è corsa disordinata al rifugio. C’è piuttosto un insieme di forze che spingono nella stessa direzione e che rendono il metallo giallo meno dipendente dall’evento singolo e più legato alla struttura del sistema.

La prima forza è quella dei tassi reali. Finché restano compressi, l’oro non deve dimostrare nulla. Non deve battere cedole o dividendi, deve solo mantenere valore in un contesto in cui il denaro rende meno e il debito pesa di più.

La seconda è il dollaro, che ha perso parte del suo ruolo dominante senza smettere di essere centrale. Un dollaro meno brillante rende l’oro più accessibile e più “logico” anche fuori dagli Stati Uniti.

La terza, quella più sottovalutata dal grande pubblico, è la domanda ufficiale. Le banche centrali continuano a comprare non per tattica, ma per strategia, e quando questo succede il prezzo smette di dipendere dall’umore di breve periodo.

Ecco perché nel 2026 i target rischiano di essere un falso problema. L’oro può oscillare, consolidare, anche correggere, ma finché queste forze restano allineate il mercato tende a trattarlo come un asset strutturale, non come una scommessa. In altre parole, la domanda giusta non è se l’oro toccherà o meno un certo livello, ma quanto a lungo il sistema continuerà ad averne bisogno.

Oro nel 2026, cosa cambia davvero per risparmiatori e investitori

Il punto non è capire se l’oro farà meglio o peggio nel 2026 rispetto al 2025. Il punto è capire perché continua a essere rilevante anche per chi non lo compra direttamente. Ed è qui che il discorso esce dal recinto delle materie prime e diventa una questione di portafoglio, di equilibrio, di gestione del rischio.

Un oro forte incide anche senza essere in portafoglio, perché influenza la lettura del rischio globale. Quando il metallo resta caro, spesso segnala che il mercato sta prezzando incertezze di lungo periodo, debito elevato, geopolitica irrisolta, politiche fiscali espansive. Ignorarlo significa perdere un indicatore chiave del clima finanziario. Sovrappesarlo, invece, può diventare inefficiente se i rendimenti reali risalgono o se la Fed sorprende in senso più restrittivo.

Per il risparmiatore questo significa una cosa sola: anche senza comprarlo, l’andamento dell’oro incide sul valore reale degli investimenti, sul comportamento delle valute e sulle dinamiche di protezione del capitale. Un oro forte tende a emergere nei momenti in cui il mercato cerca stabilità più che rendimento, e questo spesso coincide con fasi in cui le altre asset class diventano più volatili o meno prevedibili.

In generale, nel 2026, l’oro può continuare a funzionare come assicurazione silenziosa, utile quando il resto del portafoglio entra in una fase di assestamento. Ma può anche diventare un freno se i rendimenti reali risalgono o se la Federal Reserve sorprende con una linea più dura del previsto. È una partita di equilibrio, non di all-in.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante. L’oro non ha bisogno di una nuova crisi per giustificare la sua presenza in portafoglio. Gli basta che il mondo resti com’è. Ed è forse questa la scommessa più semplice da fare nel 2026.