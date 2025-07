Prezzo dell’oro, ecco cosa succederà nella seconda metà dell’anno

Il prezzo dell’oro può subire significativi scossoni nei prossimi mesi. L’andamento incostante dell’economia globale si può ripercuotere in diversi modi sul mercato dell’oro, soprattutto a causa dell’indebolimento del dollaro statunitense e delle continue tensioni geopolitiche. A ciò si aggiungono le politiche commerciali degli Stati Uniti, dazi in primis, e le sanzioni occidentali alla Russia, che sconvolgono l’import-esport. In questo scenario a dir poco altalenante, l’oro è tornato a essere una delle più solide forme di investimento, toccando livelli record nell’ultimo periodo. Sono quindi in tantissimi a chiedersi che cosa succederà nei prossimi mesi, l’oro ha ancora spazio per correre o rischia brusche discese? Ecco quali sono le ipotesi degli analisti.

Cosa succederà al prezzo dell’oro nella seconda metà dell’anno

Una delle fonti più autorevoli riguardo al prezzo dell’oro è senza dubbio il World gold council (Wgc), che nell’ultimo report individua degli scenari piuttosto positivi per il mercato giallo. In particolare, il prezzo dell’oro dovrebbe salire ancora del 5% nella seconda metà del 2025, sempre che l’economia globale rimanga stabile ai livelli attuali. Altrimenti, se ci saranno ulteriori peggioramenti, il metallo prezioso potrebbe crescere ancora fino al 10/15%. La terza ipotesi enunciata dal Wgc riguarda poi un ipotetico miglioramento della situazione mondiale. In quest’ultimo caso, invece, il prezzo dell’oro subirebbe perdite tra il 12 e il 17%.

Difficile, comunque, che l’oro subisca colpi elevati. In questi mesi si è confermato una riserva di valore importante grazie alla sua resistenza agli shock inflazionistici, superando ripetutamente veri e propri prezzi record. Non è certo una casualità se le quotazioni sono più che raddoppiate nell’ultimo decennio, seppur in modo tutt’altro che graduale. Il 22 aprile 2025 si è arrivati a ben 3.509,90 dollari l’oncia, contro i 1.050 dollari l’oncia di dicembre 2015.

Proprio questa crescita esponenziale fa temere che che un simile andamento sia sostenibile ancora per poco. In effetti, la crescita dell’oro sarà ridimensionata nei mesi a venire, ma gli scenari sono comunque alquanto ottimistici. Le previsioni più favorevoli vedono addirittura toccare i 4.000 dollari l’oncia nel 2026, come spiegato da Peter Kinsella, global head di forex strategy di Ubp. Secondo l’esperto, infatti, “il mercato rialzista secolare dell’oro è destinato a continuare nei prossimi anni” anche per via del rapporto debito pubblico e Pil, alle stelle in tutti i Paesi sviluppati, e la conseguente inflazione.

In questo contesto, a cui ha dato un’elevata spinta la guerra in Ucraina seguita poi dai conflitti in Medio Oriente, è ancora più importante la diversificazione del rischio. A influire sul continuo rialzo dell’oro, infatti, sono soprattutto le banche centrali che cercano asset alternativi per le loro riserve valutarie. Proprio questo meccanismo globale ha fatto sì non solo che l’oro toccasse prezzi record, ma anche che continuasse a salire anche durante la ripresa dei mercati azionari.