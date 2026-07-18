Se in questi giorni hai provato a cercare un treno Frecciarossa per Ferragosto, avrai notato qualcosa di insolito. Lo stesso treno, controllato a distanza di poche ore, è cambiato di prezzo. E non si tratta di un errore del sito o di un guasto al sistema di prenotazione. Dal 1° gennaio 2026, infatti, Trenitalia ha introdotto il cosiddetto prezzo dinamico sulle Frecce, ossia un meccanismo che fa oscillare il costo del biglietto in base alla richiesta di una tratta specifica in un determinato momento.

Proprio Trenitalia stima che quest’estate viaggeranno 21 milioni di persone in treno per raggiungere la propria meta. Per questo motivo, sono stati dispiegati 256 treni aggiuntivi, per un totale di 135mila posti extra verso le città d’arte e le località di mare.

Non sai quando prenotare? In questa guida vediamo insieme come funziona realmente il pricing dinamico, se esiste un tetto massimo dei prezzi, cosa cambia rispetto a Italo e, soprattutto, quando conviene prenotare per non pagare il biglietto più del dovuto.

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Cos’è il prezzo dinamico dei treni

Il prezzo dinamico dei treni è un meccanismo ormai da tempo conosciuto per l’uso che ne fanno compagnie aeree, hotel, eventi, concerti e molto altro. Di base, il costo di un servizio aumenta quando la domanda è alta e la disponibilità diminuisce. Dal 1° gennaio 2026, questo sistema è entrato in vigore anche sulle Frecce di Trenitalia dopo un mese di sperimentazione.

Fino allo scorso anno, ogni corsa aveva un numero prestabilito di posti a tariffa Super Economy ed Economy. Una volta esauriti, restavano disponibili solo le tariffe più costose, indipendentemente dal giorno e dall’orario. Con il nuovo sistema il prezzo dipende invece da un software che analizza in tempo reale l’andamento delle vendite, il periodo, il comportamento dei clienti e i costi della concorrenza. L’obiettivo dell’azienda è di aumentare il tasso di riempimento dei treni, rendendo più economici gli orari e i giorni meno richiesti.

Come funziona il prezzo dinamico

A decidere davvero il prezzo non è l’algoritmo del software. Quest’ultimo ovviamente ha un peso importante, ma non decisivo. Trenitalia ha infatti tenuto a precisare che la piattaforma fornisce solo indicazioni, ma la decisione finale su come applicarle alle tratte resta alla direzione marketing, che mantiene quindi un ruolo attivo di supervisione umana.

I fattori che incidono sul prezzo includono il momento dell’acquisto, il numero di ricerche registrate per quel treno, la disponibilità residua di posti e la popolarità di tratta e orario. Più ci si avvicina alla partenza su una tratta molto richiesta, più è probabile che le tariffe si alzino.

Quanto si rischia di pagare

Per un periodo di punta come Ferragosto, quindi, quanto si rischia di pagare? I viaggiatori temono che i biglietti possano arrivare a cifre elevatissime, ben oltre gli standard di altri periodi. In realtà, non è proprio così.

Trenitalia ha infatti chiarito più volte che esiste un tetto massimo ai prezzi, che non può venire superato nemmeno nei periodi di maggiore richiesta. Non ci saranno presumibilmente aumenti record come quelli che interessano i voli aerei negli stessi periodi, dove un singolo biglietto può costare diverse centinaia di euro.

E poi bisogna tenere conto anche della concorrenza. Il nuovo sistema di prezzo dinamico riguarda per il momento solo le Frecce di Trenitalia, mentre Italo continua a usare il modello tradizionale basato su tariffe e disponibilità limitata. Ecco perché Trenitalia non può alzare troppo i prezzi, altrimenti rischia di perdere clienti.

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Quali sono i treni coinvolti

Non tutta l’offerta di Trenitalia è interessata dal nuovo sistema del prezzo dinamico. Al momento, riguarda esclusivamente le Frecce. E quindi Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Questo perché sono treni non sussidiati e finanziati solo dai ricavi dei biglietti.

Intercity e i treni regionali restano per il momento esclusi perché sono mezzi garantiti da contratti di servizio pubblico e sovvenzioni statali. In questo modo, si tutelano i pendolari e chi viaggia per necessità.

Conviene di più Trenitalia o Italo?

Ora potresti chiederti se conviene di più affidarsi a Trenitalia o a Italo. La differenza di approccio tra i due operatori è oggi un tema di dibattito abbastanza acceso. Entrambi usano un tariffario che tende a far salire i prezzi con l’avvicinarsi della domanda, ma solo Trenitalia applica il prezzo dinamico in senso stretto sulle Frecce.

Per chi ha flessibilità sulle date, vale la pena confrontare sempre entrambe le opzioni prima di acquistare, soprattutto per tratte servite da entrambi come la Milano-Roma-Napoli. Questo perché la convenienza è relativa e può cambiare da un giorno all’altro.

Anche la puntualità è un fattore da tenere in considerazione. Secondo un’indagine di Altroconsumo su oltre 28mila corse, il 31% dei Frecciarossa non rispetta l’orario programmato, mentre Italo ha performance migliori.

Come risparmiare sull’acquisto dei biglietti

Se stai organizzando un viaggio per quest’estate, quando ti conviene comprare? La regola d’oro rimane quella di agire con anticipo, così da evitare spiacevoli sorprese. Trenitalia consente l’acquisto dei biglietti fino a sei mesi prima della partenza e, maggiore è l’anticipo, maggiore è la possibilità di trovare tariffe più basse.

Per fare un esempio, un Frecciarossa Bari-Milano acquistato pochi giorni prima della partenza arriva a costare 104,90 euro. Lo stesso treno alla stessa ora prenotato con un mese di anticipo costa 44,90 euro. Ci sono poi altre regole non scritte che sono valide su tutto il mercato ferroviario europeo e possono tornare utili per orientarsi sui biglietti del treno ad agosto.

In generale i biglietti tendono a costare di più se acquistati a fine mese, con incrementi dal 5 al 6% rispetto al resto del mese. Sono leggermente più economici se acquistati di martedì e più cari di giovedì, sabato e domenica. Per la data di partenza, viaggiare a metà settimana costa meno, mentre durante il weekend i rincari arrivano fino al 15%.

Il venerdì, il sabato e la domenica i prezzi salgono soprattutto durante le vacanze scolastiche, con il picco che resta più alto durante il mese di luglio (+25% sulla media annua).

Per i viaggi di Ferragosto è bene muoversi già da ora. In questo modo le tariffe saranno più basse e si eviterà l’aumento progressivo tipico della cosiddetta zona critica negli ultimi 2-3 giorni prima della partenza.

Invece che aspettare l’ultimo momento sperando in un ribasso, come magari può accadere con i pacchetti vacanza, è meglio giocare d’anticipo. I last minute sono un azzardo che sui treni raramente paga, soprattutto ora che c’è il dynamic pricing e le richieste sono altissime.