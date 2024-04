Prezzo benzina, nuovi aumenti. Quanto costa oggi fare un pieno?

Il prezzo della benzina aumenta in Italia, con il costo per il pieno di carburante che torna a salire e ad allarmare gli automobilisti, anche in vista dei prossimi ponti primaverili con i primi viaggi.

Stando agli aggiornamenti consueti di Staffetta quotidiana la benzina si è impennata alla pompa come non accadeva da 6 mesi. Il contesto internazionale di alta tensione in Medio Oriente, in realtà, non ha impattato così fortemente sul prezzo del petrolio, anche se alcuni analisti temono ancora il peggio, con il greggio potenzialmente in grado di raggiungere quota 100 dollari al barile.

Con il prezzo della benzina che è salito anche oltre i 2 euro, quanto costa oggi fare il pieno in Italia?

Qual è il prezzo della benzina oggi?

Al 16 aprile, Staffetta Quotidiana ha indicato questi prezzi medi nazionali per la benzina: self a 1,914 euro al litro e servito a 2,051 euro al litro.

Il prezzo alla pompa in modalità servito supera i 2 euro per la maggioranza dei marchi, quali Eni (2,137 euro), IP (2,086 euro), Esso (2,084 euro), Q8 (2,084 euro). Solo Tamoil ha mostrato un prezzo lievemente più basso a 1,983 euro al litro.

La tendenza per il prezzo della benzina è ancora per un lieve aumento.

Il prezzo medio nazionale del diesel è pari a 1,808 euro al litro per il self e a 1,984 euro al litro per il servito. In autostrada, la benzina al self service costa in media 1,996 euro al litro e in modalità servito 2,255 euro al litro.

Curiosità: il prezzo medio della benzina self service più alto si paga nella provincia di Bolzano, a 1,956 euro per litro. Per pagare meno di ogni altra regione sempre in modalità self bisogna andare nelle Marche, con un prezzo medio a 1,894 euro per litro (dati ministero Imprese e Made in Italy).