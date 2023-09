Prezzi in calo? Attenzione a questo dato sull’inflazione mondiale

Quanto sta davvero calando l’inflazione a livello globale? Per capire quanto i prezzi al consumo restano ancora elevati e per questo sono fonte di preoccupazione per la stabilità dei mercati, basterà osservare un dato.

L’aggiornamento è della Banca Mondiale e riguarda l’inflazione interna dei prezzi alimentari, che rimane molto forte in tanti Paesi del mondo. Numeri così alti destano il timore di scosse alle economie e alle Borse.

Inflazione mondiale alle prese con prezzi alimentari al top

Secondo la Banca Mondiale e come riportato da Bloomberg con il grafico di seguito inserito, l’inflazione interna dei prezzi alimentari rimane elevata, con le popolazioni di Venezuela, Libano, Argentina, Turchia e Zimbabwe particolarmente colpite.

I dati mensili disponibili nell’ultima lettura mostrano tassi di aumento superiori al 5% in 52,6% delle economie a basso reddito (rispetto al 63,2% nella lettura precedente); 86% delle economie a reddito medio-basso (rispetto al 79,5% precedente); 64% delle economie a reddito medio-alto (rispetto al 67% precedente); 73,2% delle economie ad alto reddito (rispetto al 78,9% precedente).

Nell’immagine è chiaro che sono tante le nazioni con un tasso di inflazione per i beni alimentari nel range 5-30%, ovvero un aumento molto elevato.

Stati vulnerabili per la loro precaria crescita economica, inoltre, sono quelli in cui il dato è peggiorato nei mesi. Prezzi alimentari elevati e insostenibili possono far esplodere disordini sociali e instabilità politica, oltre che finanziaria.

In termini reali, l’inflazione dei prezzi alimentari ha superato l’inflazione complessiva dell’81% nei 162 Paesi in cui sono disponibili dati, ha affermato la Banca Mondiale nel suo ultimo aggiornamento sulla sicurezza alimentare. Questo non è un buon segno per la ripresa economica, per la lotta alle diseguaglianze sempre più marcate e per la solidità dei conti pubblici.