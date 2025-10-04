Premiate le Spa più belle del mondo. 4 sono in Italia

Le vacanze a tema benessere sono diventate un grande classico negli ultimi anni. Sempre più persone viaggiano in cerca delle Spa, delle terme, e dei centri più belli del mondo.

Per chi ama questa tipologia di viaggio all’insegna del relax c’è una ottima notizia. Sono appena stati pubblicati i vincitori dei World Spa Awards 2025, premi prestigiosi per le strutture che hanno ridefinito il concetto di wellness a livello globale.

Tra le strutture premiate nelle varie categorie ci sono anche 4 eccellenze tutte italiane. Scopriamo quali sono.

leggi anche Queste 3 terme sono tra le più belle d’Italia. E sono completamente gratis

Le Spa italiane premiate

L’Italia si è confermata come una delle nazioni guida a livello di innovazione, ospitalità e qualità complessiva dei servizi nel settore.

Sono stati ben 4 i premi vinti da strutture italiane. Il The Spa at Mandarin Oriental Lago di Como, affacciato sulle acque dello splendido lago e famoso per la qualità altissima dei trattamenti, ha conquistato il riconoscimento come Best Hotel Spa.

Il premio di Best Resort Spa, invece, è andato al Lefay SPA World presso Lefay Resort & SPA Dolomiti, una struttura in cui i percorsi energetici incastonati negli scenari dolomitici rendono l’esperienza di viaggio unica nel suo genere.

Altro prestigioso riconoscimento è andato a Palazzo Fiuggi che ha confermato il premio di Best Wellness Retreat. Della struttura laziale è stato premiato l’approccio olistico, capace di combinare alla perfezione terapie, percorsi alimentari e programmi di rigenerazione. Non per niente è una delle mete italiane più amate dai turisti internazionali.

L’ultimo premio vinto dalle Spa italiane è stato il Best Day Spa in Italy, assegnato al Chenot Espace dell’Albereta, in provincia di Brescia.

Oltre alle strutture premiate, l’Italia ha ottenuto un altro riconoscimento estremamente prestigioso: quello per la grotta termale più bella al mondo, situata all’interno di Grotta Giusti Thermal Spa Resort di Monsummano Terme, nel cuore della splendida Toscana.

Le Spa più belle del mondo

A livello europeo si sono distinte due incredibili strutture, molto vicine all’Italia. La prima è il Chenot Espace at One&Only Portonovi in Montenegro, premiato come World’s Best Hotel Spa. La seconda è il The Spa at Mandarin Oriental Costa Navarino, situato in Grecia e nominato World’s Best Resort Spa.

Sul versante dei centri benessere specializzati in trattamenti sanitari, il premio è andato al famoso Lanserhof Tegernsee tedesco, mentre il club più esclusivo in assoluto è risultato il Surrenne at The Emory di Londra.

Nelle premiazioni del 2025 non sono mancate le novità, sia a livello di nuove aperture che di nuove categorie. Tra i nuovi arrivati si sono distinti il Royal Mansour Casablanca Spa, situato in una delle zone più suggestive del Marocco, l’One&Only Spa Kéa Island ancora in Grecia e il Garrya Mù Cang Chải in Vietnam.

Nelle nuove categorie, invece, è entrata la World’s Best Longevity Programme, dedicata ai centri che mettono al centro della loro proposta il benessere sul lungo periodo. A inaugurare l’albo d’oro in questo segmento è stato l’Advanced Longevity di SHA, in Messico, apprezzato per un approccio profondamente innovativo che mischia sapientemente ricerca scientifica, alimentazione e stile di vita sano.