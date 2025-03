Queste terme tra più belle del mondo sono a 2 ore da Roma

Quando si parla di vacanze all’insegna della tranquillità, del benessere e della pace, molto probabilmente la prima cosa che ci viene in mente è un viaggio alle terme.

In tutto il mondo esistono stabilimenti termali spettacolari vicino a laghi, montagne, boschi e altri luoghi magici. Ma la buona notizia è che alcune delle terme più belle del pianeta sono proprio in Italia. E due di esse sono vicinissime a Roma.

Le terme di Triponzo: la Blue Lagoon italiana

Le terme di Blue Lagoon, in Islanda, vengono considerate da anni come le più belle del pianeta, grazie agli splendidi colori e al contrasto con le nevi che circondano le vasche termali. Ma nel cuore della Provincia di Perugia, a Borgo Cerreto, c’è una sorgente termale molto simile a quella islandese: le terme di Triponzo.

Spesso soprannominate “la Blue Lagoon italiana” e distanti appena 2 ore di auto da Roma, le terme di Triponzo sono un paradiso di pace e tranquillità in cui fitti boschi fanno da splendida cornice alle vasche di acqua calda a 32 gradi rese verde-azzurre dall’alta concentrazione di zolfo e magnesio.

Se cerchiamo relax e abbiamo bisogno di ricaricarci sono la meta perfetta per una vacanza in primavera. E non vanno sottovalutati i benefici per la salute. Le acque delle sorgenti di Triponzo sembrano essere particolarmente indicate per le infiammazioni oste-oarticolari e per il benessere della pelle.