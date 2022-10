Poste Italiane, assunzioni operatori sportello entro il 30 novembre: come candidarsi

Poste Italiane prevede assunzioni di operatori di sportello in diverse città italiane entro la scadenza del 30 novembre. Ma come candidarsi alle nuove assunzioni di Poste Italiane a tempo indeterminato?

Dopo le ultime assunzioni di postini che avvengono periodicamente, Poste Italiane punta anche a incrementare stabilmente l’organico degli sportelli in alcune regioni del Nord e del Sud del Paese.

Tra i requisiti specifici che i candidati devono avere per sperare di essere assunti come sportellisti da Poste Italiane vi è sicuramente l’ottima conoscenza della lingua inglese, sebbene non sia necessaria una laurea quindi le selezioni coinvolgono anche e soprattutto i diplomati.

Vediamo allora dove sono previste le assunzioni di Poste Italiane per sportellisti in Italia, quali sono i requisiti per candidarsi e come fare domanda entro la scadenza del 30 novembre 2022.

Poste Italiane, assunzioni operatori sportello: città e requisiti

Poste Italiane al momento assume operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua inglese da inserire nella rete di Uffici Postali Multietnici in Lombardia, Piemonte e Sicilia. Più nel dettaglio le nuove assunzioni di Poste Italiane a tempo indeterminato riguardano Milano, Torino e Palermo, quindi i capoluoghi delle regioni sopra indicate.

Possono candidarsi per le assunzioni riservate alla posizione di operatore di sportello i cittadini che siano in possesso di un diploma di scuola superiore quindi non è necessario avere una laurea.

Ovviamente non basta avere un diploma perché è anche necessario avere una determinata votazione alla Maturità. I requisiti per le posizioni a tempo indeterminato e full time in oggetto sono le seguenti:

diploma di scuola superiore di cinque anni con votazione minima pari a 70/100 o 42/60 sulla base dei vecchi criteri;

ottima conoscenza della lingua inglese.

Ai fini dell’assunzioni vengono comunque presi in considerazione sia una votazione superiore a quella minima sopra indicata, sia un eventuale voto di laurea. Gli operatori di sportello una volta assunti per Poste Italiane dovranno occuparsi di promuovere e vendere prodotti e servizi. Gli stessi dovranno anche espletare le procedure operative e amministrative.

Non solo, gli operatori assunti per lo sportello dovranno anche fornire informazioni ai clienti.

Poste Italiane, assunzioni operatori sportello: come fare domanda entro il 30 novembre

Per le assunzioni a tempo indeterminato di Poste Italiane riservate agli operatori di sportello per le città di Torino, Milano e Palermo è necessario candidarsi entro le ore 23 e 59 del 30 novembre 2022.

Per fare domanda per le assunzioni di operatori di sportello di Poste Italiane bisogna collegarsi al sito e in particolare alla sezione dedicata alle opportunità di lavoro.

Per inoltrare la domanda per le assunzioni di Poste Italiane occorre quindi:

collegarsi alla sezione “Lavora con noi” (clicca qui);

selezionare la posizione lavorativa d’interesse;

cliccare sul tasto “invia candidatura ora” (clicca qui);

inserire il proprio indirizzo email;

inserire così i propri dati e allegare un curriculum aggiornato.

Per entrare in Poste Italiane è importante monitorare costantemente la pagina ufficiale, e in particolare la sezione “Lavora con noi”.

Ricordiamo che Poste è sempre alla ricerca di figure professionali da inserire in azienda, in particolare i portalettere, su tutto il territorio nazionale. Spesso le assunzioni sono a tempo determinato e comportano la creazione di graduatorie per inserimenti successivi a tempo indeterminato.